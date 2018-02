Ajkulice ubedljive protiv Marice

Vizura Ruma slavila je drugu pobedu u CEV Ligi šampiona, pošto je u petom kolu C grupe savladala Maricu Plovdiv iz Bugarske posle samo tri seta, po setovima 25:23, 25:19 i 25:14.



Meč u Sportsko Poslovnom centru Ruma posmatralo je 1050 gledalaca a sudili su Monika Ujhazi iz Mađarske i Jan Eldar Alizev iz Azerbejdzana.

Od samog starta Vizura je krenula snažno. Asom Slađane Erić, kojoj je ovo bio poslednji meč u dresu Vizure, Ajkulice su otvorile susret protiv Marice iz Plovdiva. Dobrom igrom a pre svega odlučnom, povele su 8:5 na prvom obaveznom predahu a onda su se odvojile na 13:9 i 15:11. Obe ekipe gresile su na servisu ali to nije omelo Vizuru da igra po planu. Napadom Sare Lozo, domaćín je prvi stigao do dve set lopte (24:22) i baš snažnim napadom Erićeve Vizura je set završila u svoju korist 25:23.

Protivnik je preuzeo inicijativu na stratu drugog perioda igre. Povela je Marica 8:6 kada je Vizura uhvatila zamajac i vezala seriju od 4:0 (10:8)a zatim stigla i do velikih 18:12. Ipak, Taneva se razigrala sa druge strane mreže i protivnik je stigao na samo poen zaostatka (18:17). To je dalo krila protivničkom timu, ali Vizura se nije lako predavala. Posle napada Erićeve i bloka Lazovićeve, šampionke Srbije su povele 22:19 što je nateralo trenera Petkova da zatraži tajm aut. Katarina Lazović donele je Vizuri prvu set loptu (24:19) koju je domaćin odmah iskoristio greškom Grigorijeve.

U nastavku meča Vizura je igrala silovito. Povela je od samog starta i ako su protivnice samo na maha uspevale da prekinu dorbu igru Ajkulica. Imale su domaće odbojkašice prednost od 8:4, 11:5 i 16:11, i tu razliku su uspešno održavale do samog kraja. Slađana Erić donela je Vizuri meč loptu 24:14 a odmah iz prve ju je iskoristila Sara Lozo za 25:14 i konačnih 3:0!

VIZURA RUMA: Erić, Gajević, Dimić (libero 1), Lozo, Mićunović, Lazović, Aleksić, Veselinović, J. Kocić, Ćirović, Pejičić, Rodić, M. Kocić, Carić. Trener: Dejan Desnica.

MARICA PLOVDIV: Dančeva, N. Dimitrova, Kitipova, Nikolova, S. Dimitrova, Češljar, Teneva, Grigorova, Monova, Dzosef, Todorova (libero), Milanova, Andreeva, Dimova. Trener: Ivan Petkov.

LIGA ŠAMPIONA (GRUPNA FAZA) - PETO KOLO

Utorak



Galatasraj - Dinamo M. 3:1 (19:25, 25:22, 25:15, 25:21)

Budovlani - Vakifbank 0:3 (13:25, 22:25, 16:25)

Vizura - Marica 3:0 (25:23, 25:19, 25:14)

Sreda

17.00: (10,9) Prostejov - Koneljano (1,01)

17.00: (1,05) Dinamo Kz. - Čemnik (7,70)

20.00: (3,20) Mulhaus - Volero (1,30)

Četvrtak

17.00: (1,40) Alba - Rešov (2,70)

20.30: (1,40) Novara - Fenerbahče (2,70)