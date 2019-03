Arpad Šterbik

U subotu, očekivano, nije bilo keca (dve dvojke i remi) u prvim mečevima osmine finala rukometne Lige šampiona, a na papiru u nedelju trebalo bi da dođu dve sigurne pobede gostujućih timova. Mađarski giganti Seged i Vesprem su favoriti ne samo za četvrtfinale nego i za odlazak na F4 u Kelnu.

Poljski vicešampion Visla i portugalski prvak Sporting igrali su grupnu fazu evro elite u slabijim Grupama C i D. Preko baraža uspeli su da izbace Silkeborg, odnosno Dinamo iz Bukurešta i da izazovu dva najbolja kluba naših severnih suseda.

Koliko je Seged jak govori podatak da je jedini ove sezone uspeo da pobedi strašni Pari Sen Žermen, prvog favorita za evropsku krunu. Mađarski šampion je prošlog vikenda u derbiju prvenstva pobedio ljutog rivala Vesprem sa 25:23, a sada ide na noge Visli Plock. Poljaci su napravili iznenađenje eliminisavši danski Silkeborg u prethodnoj rundi, iako su imali -4 iz prvog susreta na svom terenu.

Ova dva tima sastala su se četiri puta u Ligi šampiona, a skor je 3:1 za tim iz Segedina. Zanimljivo, Seged je oba puta slavio u gostima protiv Visle i to ubedljivo sa 33:27 i 26:16, a poslednji meč ovih rivala dobila je Visla pre dve godine u Segedinu sa 25:24. Za mađarski tim igraće dvojica nekadašnjih rukometaša Visle, Rus Dmitri Žitnikov i iskusni hrvatski golman Marin Šego.

Poljaci će biti lišeni usluga iskusnog hrvatskog pivotmena Renata Sulića koji je suspendovan od strane EHF-a zbog crvenog kartona na meču sa Silkeborgom. Seged je “legija stranaca”. Ima nekoliko prekaljenih hrvatskih, slovenačkih i španskih internacionalaca. Najbolji strelac tima u Ligi šampiona je mađarski pivotmen Bence Banhidi sa 54 gola, dok je Islanđanin Stefan Sigurmanson postigao pogodak manje. Organizator igre je slovenački as Dean Bombač, a važni igrači su još: Mario Šoštarič, Rikard Bodo i dvojica iskusnih Španaca Horhe Makeda i Žoan Kaneljas.

Za Vislu igra specijalista za odbranu, srpski reprezentativac Nemanja Obradović. Poljaci su najjači na desnoj strani terena gde dominiraju Slovenac Žiga Mlakar i Brazilac Žoze Toledo. Pobednik ovog dvomeča igraće u četvrtfinalu izvesno sa Vardarom, koji je u prvom meču osmine finala demolirao Zagreb u gostima sa 27:18.

Vesprem je imao turbulentan period na startu sezone. Posle puča igrača smenjen je švedski trener srpskog porekla Ljubomir Vranješ, a ekipa je počela da igra u skladu sa ambicijama. Radi se o klubu koja ima među tri najveća budžeta u Ligi šampiona. Sve sami asovi igraju za Vesprem, a među njima su i nekadašnji srpski repezentativci Petar Nenadić i veteran Momir Ilić. Na golu je vremešni, ali i dalje fantastični Arpad Šterbik, na desnom beku Laslo Nađ, dok je jedan od najboljih igrača francuski reprezentativac Kentin Mae. Nenadić je prvi strelac tima u Ligi šampiona sa 48 golova. Vesprem je u seriji od sedam uzastopnih pobeda u evro eliti. U Grupi A je bio drugi iza Barselone. Vicešampion naših seevrnih suseda je bio u seriji od 19 uzastopnih trijumfa u svim takmčenjima, ali je proteklog vikenda poražen u Segedinu od ljutog rivala.

Najbolji igrač Sportinga je iskusni Španac Karlos Ruezga. On je dosad u evro eliti postigao 59 golova. Zanimljivo, dve sezone, od 2013. do 2015. godine je igrao za Vesprem, a nosio je i dres slavne Barselone. Sada, pred kraj karijere brani boje Lavova iz Lisabona.

“Lepe uspomene me vežu za Vesprem. Biće to prvi put da igram protiv bivšeg kluba. Znam da naš rival ima jednu od najboljih ekipa u Evropi i da želi da se dokopa završog turnira u Kelnu. Vesprem je veliki favorit, ali vidimo svoju šansu u prvom meču, pokušaćemo da iznenadimo. Naš dvorana Paviljon će biti ispunjena do poslednjeg mesta i siguran sam da će biti neverovatna atmosfera”, rekao je Ruezga za sajt EHF Lige šampiona.

Plasmanom u osminu finala, Sporting je več napravio najveći uspeh ne samo kluba nego i portugalskog rukometa. Prvi put je neka ekipa iz ove zemlje ušla u osminu finala od kada je ovaj format (premijerni bio u sezoni 2009/2010). Osim Ruezge, sjajan ove sezone u zeleno-belom dresu je nekadašnji srpski reprezentativac Ivan Nikčević. On je sa 54 pogodaka drugi strelac tima. Pogotovo je iskusno levo krilo brljiralo u mečevima baraža protiv rumunskog Dinama.

Domaćin nema šta da izgubi, ali je razlika u klasi evidentna na strani bogatog mađarskog kluba. Pobednik ovog dvomeča igraće u četvrfinalu sa boljim iz duela Meškov Brest – Flenzburg. U prvom meču u Belorusiji nemački šampion je slavio sa 30:28.

Direktan plasman među osam najboljih kao pobednici Grupa A i B izborili su favoriti za krunu Barselona i Pari Sen Žermen.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Ned 16:00 7491 LŠPF Wisla Plock - Szeged ki 2 1,50 Ned 18:00 7492 LŠPF Sporting CP - Veszprem h 2 (+4.5) 1,95 Ukupna kvota 2,92

LIGA ŠAMPIONA – OSMINA FINALA, PRVI MEČEVI

Sreda

Rajn Nekar Leven – Nant 34:32 (18:16)

Subota

Motor Zaporožje – Vive Kjelce 33:33 (16:16)

Meškov Brest – Flenzburg 28:30 (14:14)

Zagreb – Vardar 18:27 (6:14)

Nedelja

16.00: (3,15) Visla Plock (8,50) Seged (1,50)

18.00: (5,20) Sporting (11,0) Vesprem (1,22)

*** kvote su podložne promenama

Foto: Shutterstock