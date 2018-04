Dva lica Belgoroda ove sezone - u Evropi dominacija, u Rusiji fijasko.

Za razliku od domaćeg šampionata gde su ispali već u četvrtfinalu plej-ofa od Kuzbasa iz Kemereva, u Kup CEV do finala moćni ruski tim izgubio je samo set, i to u četvrtfinalu protiv ACH Ljubljane. U polufinalu Rusi nisu imali milosti prema poljskoj Aseko Rešoviji. Belgorod je godinama bio redovni učesnik Lige šampiona, ali došlo je do pada, pa bi trofej u drugom po rangu evropskom takmičenju zacelilo rane i spasilo sezonu ekipi koja ima takve zvezde kao što su: Sergej Tetjukin, Sergej Grankin, Konstantin Bakun, Dmitri Muserski...

Ruske ekipe mnogo bolje igraju na svom terenu, pa je Belgorod apsolutni favorit u prvom meču. Domaćin će morati da zaustavi najboljeg poentera ovog takmičenja, Poljaka Davida Konorskog, koji ima 137 poena na osam mečeva (4,42 poena po setu). Za ekipu iz Ankare igra i nekadašnji srpski reprezentativac Miloš Nikić.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Uto 18:00 8599 CEV K Belogorye B. - Ziraat Bankasi hs 1 (-1.5) 1,23 Ukupna kvota 1,23

FINALE KUPA CEV (M), PRVI MEČ

18.00 (1,10) Belgorod - Zirat Bankasi (5,80)

* Šampion će postati ekipa koja stigne do četiri boda. Pobeda od 3:0 i

3:1 donosi tri boda, a pobeda 3:2 pobedniku dva, a poraženom jedan bod.

Piše: Željko MUTAVDŽIĆ

Foto: Shutterstock