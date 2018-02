Bez gola 11 minuta - prvak sveta to kažnjava: Hrvati u Splitu kao i u Budimpešti

Više od 11 minuta bez gola. Previše za ozbiljan tim. Pogotovo ako je u pitanju olimpijski prvak i ako je naspram njega aktuelni prvak sveta. Vrlo dobro je izgledala reprezentacija Srbije do sredine druge četvrtine, imala i igru i rezultat, ali ju je prelaz iz te sve do završnice treće deonice koštao pobede nad Hrvatskom. I to u njenom bazenu. Posledica: drugi trijumf domaćina u novoformiranoj Evropskoj ligi, a prvi poraz našeg državnog tima.

Rezultatski, ovih 7:9 ne bi trebalo da brinu selektora Dejana Savića, jer je i pre večerašnjeg susreta u Splitu naš sastav osigurao plasman na Fajnal ejt. Što se i podrazumevalo od Delfina, koji su u jutarnjem terminu ubedljivo savladali Holandiju (15:7) i sa stoprocentnim učinkom izašli na megdan izabranicima Ivice Tucaka.

Hrvati su ostavili utisak reprezenatcije kojoj je više stalo. Možda i zbog prethodnog poraza od Grčke, a čini se još više usled činjenice da se ovaj turnir igra u Rijeci, pa im je bilo važno da se razmahnu. Učinili su to tako što su 2:4, na pet minuta i 11 sekundi pre kraja prvog poluvremena pretvorili u sigurnih 7:4 na 5.12 pre isteka treće deonice. Uzvratio je Strahinja Rašović tek na 1.26 pre kraja treće četvrtine, kasnije postgao još jedan (strelci bili još Filip Filipović i Nikola Jakšić) međutim, pošteno je priznati da je rival imali više raspoloženih pojedinaca, iako je Dušan Mandić u uvodu meča bio razigran i efektan, pa sa tri hica najavio drugačiji epilog nego u polufinalu SP, letos u Budimpešti.

Kod Barakuda su pogađali Marko Joković i Loren Fatović (po dvaput), Marko Macan, Ante Vukićević, Josip Vrljić, Anđelo Setka i Havrijer Garsija.

(FOTO: Star sport)