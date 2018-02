Češka je u polufinalu, ispali Amerikanci

Hokejaši Češke prvi su polufinalisti olimpijskog turnira nakon što su noćas u prvom četvrtfinalnom susretu dana s 3:2 (posle izvođenja penala) svladali SAD!

Češka je s pravom postavljena kao favorit pred ovaj susret jer su srušili Kanadu i bez poraza stigli do četvrtfinala, dok su Amerikanci došli s dosta neproverenih igrača, upisali tri poraza u pet utakmica i neće ući u borbu za medalje. Ipak, poveli su upravo Amerikanci već u 7. minutu utakmice preko Rajana Donata, a krajem prve trećine za Češku je izjednačio Kolar.

U drugoj trećini Češka je potpuno preokrenula preko Kundrateka koji je u 29. minutu pogodio za vođstvo koje je trajalo samo dva minuta jer je za SAD izjednačio Slejter i to u situaciji s igračem manje na ledu.

Ipak, Češka taj propust nije skupo platila iako do kraja regularnog dela i produžetaka više nije bilo golova.

U pet serija raspucavanja kaznenih udaraca jedini pogodak dao je Petr Koukal za Češku i tako ih odveo u polufinale. Amerikanci su promašili svaki od pet penala, ali i kroz ceo turnir su pokazali dosta manje od Čeha i zasluženo putuju kući. Češka je imala više udaraca, aktivniju igru i zaslužila je da uđe u samu borbu za medalje.

A tamo će igrati protiv Rusa.

Hokejaši Rusije očekivano su se plasirali u polufinale olimpijskog turnira savladavši slabu Norvešku s velikih 6:1. Nije bilo nikakvog znaka pitanja oko pobednika u ovom dvoboju, a već posle prvih 20 minuta Rusi su imali lagodnih 3:0.

Norveška je nakon prve trećine menjala golmana i smanjila na 3:1 preko Bonsaksena, ali to je bilo to. Samo minut kasnije Kalinin ih je spustio na tlo novim pogotkom za 4:1, a do kraja su još Nestorov i Telegin dodali po gol za ubedljivu pobedu.

OLIMPIJSKE IGRE - četvrtfinale

Češka - SAD 3:2pp (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

OAR - Norveška 6:1 (3:0, 2:1, 1:0)

13.10: Kanada - Finska

13.10: Švedska - Nemačka