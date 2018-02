Daće ga golman Aksentijević rukom za pobedu! Kocić i Perić kao Teo i Bogdan

Trebalo je da bude sa ekipom u Sloveniji, ali ga je povreda omela u tome u poslednjem momentu. Sada je Marko Pršić možda i najverniji navijač reprezentacije Srbije koja danas od 18 časova igra četvrtfinalni duel prvenstva Evrope protiv Kazahstana.

Pršić je prošao skoro cele pripreme sa ekipom, ali je doživeo problem sa zadnjom ložom, došlo je do naprsnuća mišića pa ga čeka pauza. Ipak, nije ga držalo mesto pa je na obe dosadašnje utakmice Orlova išao automobilom do Slovenije kako bi ispratio meč, pa se posle toga vraćao u Srbiju.

MOZZART KVOTE ZA MEČ SRBIJA - KAZAHSTAN

Kako nam je rekao, verovatno će ići u Sloveniju i na ovaj veoma važan meč protiv Kazahstana.

SLOVENCI NAS NIKADA NEĆE POBEDITI

Pozvali smo Pršića da nam malo približi stanje “na papiru” pred ovaj meč, kao i da nam objasni šta možemo da očekujemo od Kazahstanaca, kakva su ekipa?

Pre svega, pitali smo ga kako vidi dosadašnji deo prvenstva i igre našeg tima?

"Bilo je povreda, pribojavao sam se. Taj prvi meč je bio važan, ali Slovenci nas nikada nisu dobili u zvaničnoj utakmici. Nikada nas i neće pobediti. Imaju kompleks od nas. Dobijali su nas poneki put na pripremnim mečevima, ali nikada kada je bilo važno", počeo je priču Pršić za MOZZART Sport.

Da li je sumnjao da će Italijani i Slovenci da nameste rezultat recimo na 3:3 koji bi odgovarao i jednima i drugima?

"Govore ljudi - namestiće se. Ne mogu da im objasnim. Ne igra se iza zgrade. Mora pošteno da se igra. Zasluženo su Slovenci dobili. Pobedio je fer-plej".

GOLMAN AKSENTIJEVIĆ GA DAJE ZA POBEDU, DOBIJAMO 1:0

Najvažniji meč, možda i na turniru, Srbija igra protiv Kazahstana. Oni su nam stari dužnici jer su nas dobili u Beogradu u meču za treće mesto pre dve godine na Evropskom prvenstvu.

"Da, dužnici su nam. Značiće nam to što ćemo igrati 5% ili 10% motivisanije. Mislim da smo u prednosti u odnosu na taj meč od pre dve godine zato što je cela ekipa na okupu, svi su za dve godine zreliji i iskusniji. Igrali su dosta jakih utakmica. Igraćemo pametnije i zrelije nego pre dve godine".

Možeš li da nam kažeš nešto više od stilu igre Kazahstana? Oni imaju specifičan stil napadanja, jako su atipični...

"Igraju pet na četiri u napadu. Zbog golmana Igite. On izlazi do pola i organizuje napad. Ima mnogo jak šut, zna da asistira. Veoma su uigrani, igraju svi u Kairatu, u timu koji je dva puta osvajao Ligu šampiona. Na okupu su dugo", govori Pršić o snazi Kazahstanaca.

I onda sam iznosi vrlo zanimljivu konstataciju.

"Mislim da će Aksentijević dati gol za pobedu. Rukom, s celog terena. Uhvatiće živu loptu i pošto će Igita istrčati voleo bih da ga Miki da. I da bude 1:0 za nas. Naravno, može da bude i 7:7, ali to je moja prognoza. Eventualno Aksentijević da asistira nekome pa da ovaj igra jedan na jedan sa golmanom. Zna Miki to da uradi. Nadam se da će tako biti", kaže Pršić kroz osmeh.

Možda će Miodrag Aksentijević stvarno dati gol za pobedu, ali protiv Italijana je branio kao zmaj!

"Naravno, nije on slučajno u Rusiji. Cenim da ćemo ih terati da šutiraju s crte, s boka, da nam ne pucaju sa sredine. Da ćemo tako igrati. Tu bi Aksentijević mogao da se iskaže odbranama, možda i golom, što da ne?"

KOCIĆ I PERIĆ KAO TEO I BOGDAN

Pitali smo Marka da li se čuje s saigračima?

"Ma kako se ne čujemo čoveče... Tokom meča Italija - Slovenija sam im slao poruke. Igrač iz Italije se zove Aleks Merlim. Podseća me njegovo prezime na Merlina. Svima sam slao onu njegovu pesmu´Idemo dalje, sve do medalje´ i tako je i bilo, prošli smo. Idemo do medalje”, nasmejao se Pršić.

Na kraju, uporedio je futsal sa košarkom.

"Najviše u napadu kod nas očekujem od Kocića i Perića normalno. Kao kod nas u košarci kada svi pričaju o Teu i Bogdanu. To su dva najbolja igrača. Ali uvek neko dodatno iskoči kod košarkaša. Tako se nadam da će biti i kod nas. Možda će džoker biti Ramić, Simić... Neko od ostalih igrača", u optimističnom tonu je završio Pršić.

Ukoliko eliminišu Kazahstan, Orlovi će u polufinalu na boljeg iz okršaja Ukrajine i Crvene furije. Jasno je da su Španci kao aktuelni evropski šampion veliki favorit za prolazak u to polufinale.

Na drugoj strani kostur spaja pobednike mečeva Slovenija - Rusija i Portugalija – Azerbejdžan.

FUTSAL - EVROPSKO PRVENSTVO

18.00: (3,20) Srbija (4,40) Kazahstan (1,85)

21.00: (4,50) Slovenija (4,60) Rusija (1,55)

PIŠE: Strahinja Klisarić;

Foto: Star sport