Podgorica će u utorak 20. marta biti domaćin vaterpolo spektakla – na novom zatvorenom bazenu SC "Morača" sastaće se reprezentacije Crne Gore i Srbije u okviru 5. kola grupe A preliminarnog dela Svetske lige. Suvišno je govoriti o rivalitetu dve selekcije, a taj meč odlučiće koja će se reprezentacija plasirati na završni turnir takmičenja, navodi se na vaterpolo stranici crnogorskog saveza.

Selektor Crne Gore, Vladimir Gojković kazao je da je to utakmica koja uvek izaziva veliku pažnju.

"Obe selekcije žele plasman na finalni turnir, mi ćemo tražiti prolaz dalje kroz tu utakmicu. Nema pravo niko da kaže da je bolji od Srbije, ali igramo pred svojim najvijačima. Cilj nam je da dođemo do pobede. Tako ćemo se postaviti i sutra. Srbiji nedostaje nekoliko igrača koji su izneli teret poslednjih godina, koji su nosili igru. Igraju momci koji su nosioci igre u evroligaškim ekipama i zaslužuju respekt. Probaćemo da igramo sa izuzetnom odbranom, to je cilj i iz toga sve dolazi lakše. Tako se postavljamo i tako radimo, hoćemo li to uspeti u utakmici, nadam se da hoćemo", kazao je Gojković.

Crna Gora je na startu takmičenja poražena od Srbije u Nišu 7:4, dok je u drugom kolu bila bolja od Rumunije 13:2. Srbija je dobila i oba duela sa Rumunijom 12:3 i 14:7. Kapiten Draško Brguljan kazao je da će to biti pravi derbi, navodeći da dolazi ekipa koja je godinama najbolja u svetu.

"Dolazi u sastavu koji je nešto promenjen, ali Srbija u kojem god sastavu da bude ide na najveći plasman. Očekuje nas teška utakmica. Želimo na završni turnir, kao i Srbija, time utakmica dobija još više na značaju", kazao je Brguljan.

Selektor Srbije, Dejan Savić očekuje sjajan meč na novom bazenu SC "Morača".

"Taj turnir, zbog blizine Evropskog prvenstva, može da se iskoristi i za pripremu za najbitnije takmičenje ove sezone. Očekujem ozbiljan i dobar vaterpolo, dve ekipe koje se dobro poznaju. Uživaće, ne samo igrači i treneri, već i gledaoci. Nema favorita, obe selekcije žele pobedu, tu nije pitanje domaćeg terena već trenutnog pripremnog momenta. Motiva neće faliti jer to su šampioni i njima ne treba motivacija", rekao je Savić.

On je negirao da je Srbija došla u oslabljenom sastavu, navodeći da uvek igra u najjačem sastavu.

Prema rečima srpskog reprezentativca Nikole Jakšića, obe selekcije daće svoj maksimum.

"Mi ćemo dati sve od sebe, pa neka pobedi bolji",rekao je Jakšić.

Duel Crne Gore i Srbije igra se od 18 sati.

