Dominacija imperije ili rađanje nove dinastije

Svake godina na početku sezone piše se o kraju vladavine Toma Brejdija i Bila Beličika, ali svaki put ovaj tandem pobednika zapuši usta “nevernim Tomama”. Tako je bilo i u ovom šampionatu. Petriots su startovali sa dva poraza u tri kola, a onda su karakteristlčno za njih podizali formu tokom šampionata i stigli na korak do 53. Superboula, a trećem uzastopnog.

Ali, za razliku od prethodne dve sezone, ovaj put tim iz Boston finale AFC-a neće igrati na svom Foksborou nego na prohladnom Erouhedu u Kanzasu. Poglavice Endija Rida imale su pobedu više u izborila pol-poziciju pred doigravanje. Prošle nedelje i Kanzas i Nju Ingland su pregazili svoje rivale. Čifsi su lako dobili Indijanapolis Koltse 31:13, dok su se Petriotsi poigrali sa Los Anđeles Čardžerse, pobedivši 41:28.

Kao i u meču Nju Orlenasa i Los Anđeles Remsa i ovde je duel mladost i iskustva. Kanzas je procvetao ove godine posle trejda Aleksa Smita u Vašington i prepuštanja mesta startnog kvoterbeka za talentovanog Patrika Mahomsa. On je odigrao neverovatnu sezonu, nizao je rekorde, bacio je čak 50 tačdaun pasova u 16 kola. Čifsi su postigli 565 poena, najviše u ligi i pokazali da već ove sezone pucaju na trofej Vinsa Lombardija. Mladi as je protiv Indijanapolisa ostvario svoju prvu plej-of pobedu i pokazao da polako skida to prokletstvo Kanzasa u mečevima doigravanja. Čifsi su dobili vođu za narednu deceniju.

Domaći teren je velika prednost Kanzasa. Igraće se u minusu na najbučnijem stadionu u SAD Erouhedu, ali to neće toliko smetati Petriotsima. Tim iz Bostona je navikao na isto takav hladni i vetroviti Žilet stadion, za razliku od Indijanapolis Koltsa koje je uništila zima Erouheda prošle nedelje

Petriotsi su prothodne dve sezone igrali Superboul, ali tada su u finalu konferencije imali prednost domaćeg terena. Pobeđeni su Pitsburg Stilersi i Džeksonvil Džeguarsi. Poslednji put kada su Brejdi i drugovi igrali plej-of meč u gostima izgubili su 2016. godine u Denveru od Bronkosa. U ovom šampionatu Petriotsi pokazuju dva lica, pobedničko kod kuće gde imaju svih devet pobeda i loše u gostima gde su ostvarili samo tri pobede uz pet poraza. Zanimlljivo, sve neuspehe ove sezone četa Bila Beličika je doživela protiv timova koji se nisu plasirali u doigravanje.

Legedarni Tom Brejdi juri deveti Superboul. Igra odlično, sigurno, pa iako je ušao u 42. godinu, penzija nije ni blizu. Imao je Nju Ingand dosta problema sa risiverima. Džoš Gordon je suspendovan taman kada su uklopio u tim, Džulijan Edelman nije bio ni blizu svojih najboljih izdanja, ali je proške nedelje bio fantastičan proiv Čardžersa. Očekuje se da konačno proradi Rob Gronkovski.

Snaga Nju Inglanda ove sezone je igra trčanjem. Ofanzivni koordinator Džoš Mekdenijels kombinuje trojicu. Starter je ruki Soni Mišel, ali tu su i Džejms Vajt, junak pobede nad Atlantom u Superboulu pre dve godine i Reks Burkhed, a loptu može da nosi i Kordarel Paterson, pant riterner tima. Odbrana je sve bolja, ali će imati najteži posao ove sezone protiv efikasnog napada koji predvodi luidni Mahoms. Glavne hvatačke zvezde su tajt end Trevis Kelce i brzonogi risiver Tarik Hil. Povoljna okolnost za domaćina je što se Semi Votkins vratio prošle nedelje u tim posle mesec i po pauze.

Ove sezone ova dva tima su igrala u Bostonu i tada je Nju Ingland pobedio 43:40. Prštalo je od poena, tačdaunova, a odlučilo je iskustvo Brejdija. Čifsi su brzo postigli tačdaun u finišu meča, izjednačili preko Tarika Hila, a onda je vlasnik pet šampionskih titula lagano odveo svoj tim do šuta za fid gol i trijumf koji je doneo kiker Stiven Gostkovski.

Kada igraju ove dve ekipe pada mnogo poena. Iako će se igrati u teškim uslovima, gde će bti problem za hvatače, napadi ova dva trebalo bi da se takmiče ko će više poena da osvoji. Odbrana je ključ. Za Kanzas se vraća odlični sejfti Erik Beri, koji je propustio susret sa Koltsima prošle nedelje zbog nezalečene povrede. On je odigrao samo dva susreta u ovom šampionatu i to može da bude mač sa dve oštrice. Kanzasova odbrana je bila 31. u ligi, što je pretposlednja defanziva, ali prošle nedelje uspela je da zaustavi potentan napad Indijanapolisa sa Endruom Lakom na čelu. Probudio se glavni “pes rašer” tima, veteran Džastin Hjuston.

Nijanse odlučuju, ali zbog iskustva, pobedničkog oreaola Brejdija i Beličika malu prednost dajemo Nju Inglandu. Petriotsi imaju skor 4:2 u poslednjih šest mečeva protiv Poglavica. Poslednji put kada su igrali na Erouhedu četa Bila Beličila se loše provela, poražena je čak sa 41:14.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Pon 00:40 9514 NFLPF Kansas City - New England ki 2 2,20 Ukupna kvota 2,20

NFL – POLUFINALE PLEJ-OFA (FINALA KONFERENCIJA)

Nedelja

21.05: (1,70) Nju Orleans Sejnts (13,00) Los Anđeles Rems (2,40)

Ponedeljak

00.40: (1,80) Kanzas Siti Čifs (13,00) Nju Ingland Petriots (2,20)

Foto: Reuters