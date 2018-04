Pao je protekle nedelje i strašni Fridrihshafen. Nemački tim je imao perfektnu sezonu do prvog duela poslednje runde plej-ofa Lige šampiona u Poljskoj. Na kraju, dva boda su pripala Keđeržinu, jedan Nemcima, koji su prekinuli impresivni niz od 37 pobeda u sezoni, bez poraza u svim takmičenjima. Moralo je i to jednom da se desi, a pravo je čudo kako je skupoceni poljski tim uspeo da slavi jer je u petom setu gubio 11:7. Ali da bi se plasirao u narednu rundu četa Andrea Gardinija treba da osvoji nemačku tvrđavu. Zvuči neverovatno - Fridrihshafen na svom terenu nije izgubio ni set ove sezone. Ulaznice za meč u ZF Areni, svih 3.800 su razgrabljene. Sponzor domaćeg tima - Rothaus pivara spremila je iznenađenje za prvih 500 gledalaca koji dođu u dvoranu, a to je petolitarska "bomba", ali samo u slučaju da domaćin pobedi (nema kod Nemaca blanko gratis).

Tehničar domaćeg tima Simon Tišer odigraće poslednji meč pred svojim navijačima u Evropi jer na kraju sezone odlazi u penziju. Lepši poklon od F4 u Kazanju, 12. i 13. maja, verovatno ne bi mogao da poželi.

"Možda su nas potcenili prošle nedelje, sada sigurno neće. Bilo je teško izgubiti posle vođstva u petom setu od 11:7, ali smo zadovoljni rezultatom i osećamo kao da smo pobedili poljskog šampiona. Sada znamo da možemo da ih dobijemo, uz pomoć naših navijača", rekao je iskusni 36-godišnji tehničar domaćeg tima.

Fridrihshafen je 2007. godine bio senzacionalni šampion Evrope, posle pobede nad francuskim Turom u finalu u Moskvi. Sada je F4 opet u Rusiji, ovaj put u Kazanju, ali Nemci vide simboliku u mestu održavanja završnog turnira. Poljski šampion je proteklog vikenda poražen u domaćem prvenstvu od Trefa iz Gdanjska posle pet setova, ali je iskusni italijanski trener Gardini odmarao nosioce igre: Benžamina Toniutija, Sema Deroa i Rafala Bužeka. S druge strane, Fridrihshafen je lako u dva meča pobedio Brul u četvrtfinalnoj seriji plej-ofa šampionata Nemačke.

Najveća opasnost po domaći tim biće sjajni Amerikanac Armando Moris Tores, koji je sa 28 poena bio najefikasniji igrač prvog meča. U Poljskoj zemljacima je zadavao velike muke korektor Fridrihshafena Bartlomej Bolaž, uz standardno dobrog Grka, Atanasiosa Protopsaltisa, drugog poentera Lige šampiona posle grupne faze (ubedljivo prvi bio je srpski reprzentativac Aleksandar Atanasijević iz Peruđe). Prvi meč je trajao dva sata i 15 minuta. I sada se očekuje neizvestan duel, a možda opet gledamo dramu i pet setova. Tradicija je na strani Keđeržina koji je dobio poslednjih pet međusobnih duela, a Fridrihshafen je slavio davne 2011. godine na svom terenu - 3:1.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Uto 20:00 8489 LŠ PF Friedrichshafen - Kedzierzyn Kozle up više (185.5) 1,85 Ukupna kvota 1,85

PLEJ-OF LIGE ŠAMPIONA (ODBOJKA), REVANŠ MEČEVI:

Utorak

20.00: (1,85) Fridrihshafen - Keđeržin Kozle (1,85) /prvi meč 2:3/

Sreda

14.30: (2,90) Lokomotiva Novosibirsk - Peruđa (1,35) /prvi meč 1:3/

20.30: (2,03) Trentino - Lube Ćivitanova (1,70) /prvi meč 1:3/

* Plasman na F4 obezbediće ekipa koja osvoji četiri boda. Pobeda od 3:0

ili 3:1 donosi tri boda. Trijumf od 3:2 pobedniku donosi dva, a

poraženom bod. U slučaju da bude 3:3 u bodovima igra se zlatni set do

15. Zenit kao domaćin turnira se direktno plasirao na F4.

Foto: Shutterstock

Piše: Željko MUTAVDŽIĆ