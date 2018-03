Zenit iz Kazanja verovatno je najdominantniji klub u svim sportovima u Evropi. Moćna ruski "drim tima" iz Tatarstana trostruki je uzastopni šampion Starog kontinenta. Jasno je da i u Rusiji ekipa iz Kazanja nema konkurenciju. Poslednjih osam godina, samo je Belgorod 2014. uspeo da skine sa trona Rusije skupoceni tim Zenita. Upravo je najveći rival poslednjih godina, Belgorod, iznenađujuće ispao u četvrtfinalu od Kuzbasa posle dva meča. Tim iz Kemereva, koji je ligaški deo završio na tek sedmom mestu, stiže na megdan četi Vladimira Alekna, koja i ove godine demonstrira silu kako u Rusiji, tako i u Ligi šampiona.

Zenit je neporažen u evro eliti (domaćin je F4), dok je u domaćem šampionatu poražen samo dva puta i to od Belgoroda i imenjaka iz Sankt Peterburga. Pred ključni deo sezone, po mnogima najbolji odbojkaš današnjice, fenomenalni Kubanac sa poljskim pasošem Vilfredo Leon saopštio je da će na na kraju sezone da napusti tim. Spekuliše se da će put Peruđe, koja je spremna da ga plati fantastičnih 1.000.000 evra.

"Odlučio sam da ne obnovim ugovor sa Zenitom. Hvala klubu što mi je omogućio vrhunskeu slove za razvoj. U ovom divnom klubu osvojio sam sve o čemu sam sanjao. Ostaju nam još dva izazova ove sezone - plej of ruskog šampionata i finale Lige šampiona. Kao profesionalac garantujem da ću dati sve od sebe da trijumfujemo. Na dan finala Lige šampiona mojoj ćerki je prvi rođendan, pa bi to bio najbolji poklon. Sa Zenitom se rastajem kao prijatelj, ne isključujuem saradnju u budućnosti", napisao je Leon na svom Fejsbuk profilu.

Da u Zenitu sve rade planski i da ih nije iznenadio odlazak sjajnog primača servisa je najava dolaska Francuza Ervina Ngapeta, koji stiže iz redova italijanske Modene. Zenit je apsolutni favorit ne samo u prvom meču nego i u Kemerevu. Kuzbas bi bio prezadovoljan ako uspe da uzme jedan set moćnoj ekipi iz Tatarstana. Osim Leona perjanica Zenita je ruski bombarder, korektor Maksim Mihajlov. Poslednjih osam međusobnih duela Zenit je rešio u svoju korist. Ruskom šampionu će završnica domaćeg prvenstva da bude dobra uvertira pred F4 Lige šampiona jer u Kazanj verovatno stižu ozbiljnije ekipe, pre svega italijanski giganti.

Mnogo neizvesniji biće drugi polufinalni duel. Moskovski Dinamo je u četvrtfinalu izbacio učesnika poslednje runde plej-ofa Lige šampiona Lokomotivu iz Novosibirska, dok je Zenit iz Sankt Peterbiurga neočekivano lako sa dve maksimalne pobede eliminisao Fakel iz Novog Urengoja. Moskovljani su razočarali u Ligi šampiona jer su ispali već u grupnoj fazi, pa su sve karte bacili na domaći šampionat. Ova dva tima su odigrala tri meča ove sezone, dva u šampionatu i jedan u Kupu Rusije. Dva puta je slavila ekipa iz Sankt Peterburga. Zanimljivo, da su uvek gostujući timovi pobedili i to identičnim rezultatom 3:1.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Sub 16:00 8452 RU1PF Zenit Kazan - Kuzbass up manje (145.5) 1,70 Sub 18:00 8453 RU1PF Dinamo Moscow - Zenit St.Petersburg ki 1 1,60 Ukupna kvota 2,72

POLUFINALE PLEJ-OFA ŠAMPIONATA RUSIJE, PRVI MEČEVI

Subota

16.00: (1,05) Zenit Kazanj - Kuzbas Kemerevo (7,70)

18.00: (1,60) Dinamo Moskva - Zenit Sankt Peterburg (2,19)

* Polufinalne serije se igraju na dve pobede

Foto: Shutterstock

Piše: Željko MUTAVDŽIĆ