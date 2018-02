Epilog slučaja „Potapanje“: Kazna Vojvodini, Zvezdi pobeda! Sudija iz Zagreba, izgrednik zbog grča napravio incident?! (VIDEO)

Skandal u Novom Sadu uskoro će dobiti i svoje završno poglavlje, zvanični epilog.

Vest o gotovo nezapamćenom incidentu, kada je jedan nezadovoljni gledalac u poslednjim sekundama vaterpolo derbija između Vojvodine i Crvene zvezde na zaprepašćenje svih prisutnih na Klisi gurnuo sudiju Marka Matijevića u bazen pri rezultatu 7:7, brzinom svetlosti protutnjala je regionom, a konačni ishod mogao bi da bude sledeći: Crvenoj zvezdi sledi pobeda s rezultatom 5:0, a Vojvodina dobija kaznu od najmanje tri utakmice bez publike, uz novčani prekršaj između 500 i 2.500 evra, javljaju Večernje novosti.

Tako nalažu odredbe Disciplinskog pravilnika.

"Sve je regulisano propisima. Žao mi je što se to dogodilo, prema usmenim informacijama znam da je Vojvodina uradila sve da meč organizuje po pravilima. Međutim, sigurnost nije obezbeđena i sledi suspenzija bazena, novčana kazna i bodovi Zvezdi. To što je ostalo još dve sekunde ne može da utiče da se meč registruje rezultatom u trenutku prekida, jer za sekund je mogao da padne gol", kaže za Novosti komesar lige Milivoj Bebić.

U Vojvodini ne kriju šok zbog nemilog događaja, a Novosti pišu da se izgrednik posle utakmice pravdao da je krenuo da silazi niz stepenice prema izlazu i da ga je uhvatio grč zbog kojeg je nenamerno odgurnuo sudiju u vodu... Kako se navodi, navijač je odmah priveden na saslušanje u policiju, gde su ispitani akteri ovog događaja. Stariji Novosađanin koji je napravio incident izvinio se arbitru, inače Zagrepčaninu, a tokom davanja iskaza pravdao se da mu nije bila namera da inscenira ovakav događaj.

"Nikome na kraj pameti nije bilo da će mi taj čovek prići s leđa i da će me gurnuti u bazen. Starije kolege kažu da se poslednji ovakav slučaj desio davne 1980. godine, kada je u bazenu završio legendarni arbitar Željko Klarić", kaže Matijević u izjavi za Alo.

On je potvrdio da mu se izgrednik izvinio i da zbog toga neće podneti prijavu protiv njega.

"Bio sam iznenađen, ali kao bivšem vaterpolisti i treneru voda mi predstavlja prirodno okruženje. Nije problem što sam bio mokar do gole kože, nisan ni kijavicu navukao, ali sam posle razmišljao: 'Pa mogao je da me udari motkom ili šakom po glavi'. Ubeđen sam da navijač nije ni znao odakle dolazim. Verovatno je bio iznerviran jer Vojvodina nije pobedila Zvezdu. Nastaviću da sudim i dalje".