U Srbiji, ali i širom regiona, MOZZART je prepoznatljiv po mnogo čemu, pa društven odgovorno lice kompanije iz dana u dan privlači nove interesantne poznate ličnosti, koje su voljne da se pridruže našem “Humanitarnom tiketu u podne”. Ove sedmice MOZZARTOVA plemenita tipovanja, poržali su, Dragutin Balaban Bajka, koji baratajući kvotom 9,59, tipuje za NURDOR, zatim Đorđe Lovren, Srđan Vasiljević, Darko Ristić, Bojan Marović, Biljana Jevtić i Aleksandar Radojičić…

Njihove plemenite namere, kao i biografije zaslužuju aplauz, a mi krećemo dalje, jer jed je da vas potsetimo na akciju „100 terena za jednu igru“ u kojoj obnavljamo 100 košarkaških igrališta širom Srbije. Potom sledi akcija „Novi dresovi za nove šampione“ u kojoj doniramo sportsku opremu klubovima iz cele zemlje. Fudbalski klub Ovčar iz Markovice među poslednjima je dobio dve garniture MOZZARTOVE opreme.

Pomažemo humanitarne fondacije “Podrži život”, “Budi human”, subotičku “Kolevku”, srpske paraolimpijce, vaterpoliste, rukometaše, karatiste, džudiste, košarkaše…

Vratićemo se otvorenoj temi nešto kasnije, odnosno odmah nakon što Bajka izvrši svoj kladilački zadatak.

Bajka je krenuo od ostrvskog fudbala, STOUK – MANČESTER SITI. Domaći su u zoni ispadanja, Građani sigurno koračaju ka tituli. Iz pet poslednjih utakmica Stouk je izvukao čak četiri remija. Bazel je u Mančesteru prekinuo pozitivan niz Sitija. Istorija glasi 6:7:14, poslednji trijumf je bio od 7:2.

“Krećem sa golovima, od dva do četiri”, kaže za Mozzart Sport Bajka.

Poznati muzičar sad je odabrao utakmicu Bundeslige, VERDER – KELN. Oba kluba su u teškoj situaciji, Jarčevi baš u nezavidnom položaju. Bodovi preko potrebni obema ekipama. Keln je poražen od Štutgarta, Bremen je remizirao sa Borusijom. Statistika međusobnih duela glasi 16:12:8. Poslednje četiri utakmice dva kluba okončane su remijima.

“Jedan, iks uz tri plus”.

Naš gost je skoknuo do Pirineja, ŠAVES – SPORTING. Istorija međusobnih mečeva, 1:1:2. Gosti su međusobne poslednje dve utakmice ubedljivo dobili sa 1:5 i 1:4. Domaći su izgubili poslednju utakmicu, a Sporting je slavio sa 2:0.

“Tri plus”.

Na kraju plemenitog listića utakmica iz Primere, ALAVES – BETIS. Domaći su u donjem domu, Betis u zlatnoj sredini. Oba sastava nisu imala sreće u poslednjim utakmicama. Statistika 6:2:7 i Betis je dobio poslednji okršaj sa Alavesom.

“Golovi od dva do četiri”.

Nadamo se da će Bajka biti uspešan u svojoj kladilačkoj nameri, odnosno da će se pridružiti plejadi najspretnijih. Setimo se novinara i pisca Vanje Bulića, koji je krajem 2016. istipovao za sumu od 351.025 dinara. Naši plemeniti gosti iz dana u dan napadaju bastion Bulićevog kladilačkog umeća! Ima li šanse da njegov dobitak upućen Zavodu za vaspitanje dece i omladine u Beogradu bude dostignut i prestignut? Naravno da ima, jer su naši gosti zajedno s nama odlučni da vođeni istom namerom „ulovimo“ još više dobitnih listića.

Prvi akustični muzičari na beogradskoj rok sceni bili su Vladimir Marković Vlada, rođen 1950. u Beogradu i Dragutin Balaban Bajka rođen 1948. godine u Zemunu. Vladimir i Dragutin su se družili od najranijeg detinjstva, a kako su odrastali sve su se više interesovali za muziku i počeli su zajedno da sviraju gitare. Akademskom kulturno-umetičkom društvu Branko Krsmanović (AKUD) pridružili su se 1968. godine, kada su počeli da nastupaju u duetu pod nazivom Vlada i Bajka. Preko AKUD-a su 1971. godine otišli na turneju po Americi gde su u duetu nastupali po univerzitetskim klubovima svirajući pesme američkog rok dueta Simon & Garfunkel.

Nakon povratka u Beograd prepevali su jednu od najpoznatijih pesama ovog dueta Zvuk tišine (The Sound of Silence). Ta pesma im je omogućila pobedu u radijskoj emisiji Studio VI vam pruža šansu, a nagrada je bila objavljivanje njihovog prvog singla. Pored pobedničke pesme na singlu se našla i obrada pesme Cecilia. Tada počinje njihova saradnja u TV emisijama Serija koje nema i Pozdravite sve kod kuće, i sa Radio Beogradom gde su neretko nastupali uživo u noćnom programu. Sve veća popularnost omogućila im je nastupe na različitim festivalima, na kojima su svirali originalne Vladine pesme. Na Opatijskom festivalu 1973. godine svirali su pesmu Dok te gledam, na Omladinskom festivalu u Subotici iste godine nastupili su sa pesmom Lutanja, a na festivalu Beogradskog proleća 1974. godine sa pesmom Novi svet.

Na narednom singlu objavili su njihovu tada najpopularniju pesmu Oblak. Nakon ovog singla odlučili su da prekinu sa diskografskom delatnošću i postali su članovi hora RTB, ali su povremeno nastupali i po klubovima. Vlada je završio muzičku akadeniju i počeo je da radi kao producent u Studiju VI. Bajka je završio Fakultet dramskih umetnosti i počeo da radi u marketingu RTS-a, a tokom 90-tih bio je glavni i odgovorni urednik Radija 101.

Prvi album Vlada i Bajka objavili su 1994. godine pod nazivom Ja nisam ja. Na snimanju su učestvovali poznati muzičari i glumci, a autori muzike bili su Vlada, Bajka i Enco Lesić. Od njihovih starijih pesama na albumu se našla nova verzija pesme Oblak, ali najznačajnija pesma na tom albumu bila je Beograd. U isto vreme pesma Oblak se pojavila na kompilacijskom albumu pod nazivom Sve smo mogli mi: Akustičarska muzika, na kojoj su se našle i pesme drugih poznatih rok muzičara. U Sava Centru su 6. aprila 1995. godine priredili veliki koncert pod nazivom Odbrana Beograda. Koncert su održali povodom promocije prvog albuma, ali i radi iskazivanja nezadovoljstva zbog narastajućeg turbo folk trenda na ovim prostorima. Iste godine je objavljen CD Moj Beograd sa snimcima live nastupa u Sava Centru. Nakon tog koncerta Vlada i Bajka se ponovo razilaze sve do 2011. godine kada su učestvovali na projektu Band Aid for Japan u organizacija RTS-a, radi podrške narodu Japana usled nuklearne katastrofe koja se dogodila iste godine. Tada su snimili singl Kokoro ni ai o (Osmeh umesto suza). Na snimanju su gostovali Lena Kovačević, Bilja Krstić, Ljuba Ninković, dečiji hor RTS-a i drugi. Krajem iste godine Vlada i Bajka su se pojavili na proslavi povodom pedeset godina postojanja Omladinskog festivala u Subotici na kojoj su svirali pesmu Oblak.

Na kraju, kao što smo i obećali, vraćamo se MOZZARTOVIM aktivnostima. Pomagali smo i pomažemo košarku u Srbiji i regionu, klubove iz Čačka Borac i Železničar. Učestvovali smo u akciji „Bitka za bebe“, MOZZART je porodilištima donirao prvo veliki broj inkubatora, a potom i aparate za proveru sluha kod naših najmlađih…

Kompanija MOZZART nastavlja da pomaže i lokalne zajednice (u toku je velika akcija donacije televizora u saradnji sa ministarstvima prosvete i zdravlja), zatim mlade talente Grada Beograda u organizaciji istoimene fondacije, a u planu je i još mnogo drugih projekata koji će u narednom periodu biti fokus Sektora korporativnih komunikacija. Obradovaćemo još mnogo klubova iz nižih rangova takmičenja novim dresovima, obnovićemo još košarkaških terena i nastojaćemo da pomognemo što većem broju i pojedinaca i organizacija kako bismo zajedno učinili svet oko nas boljim.

I da podsetimo...

Ukoliko prođe humanitarni tiket našeg dobrotvornog kladioca Andrije Kuzmanovića dobitak će biti doniran i za Dom za starija lica TREĆE DOBA, Kozarska Dubica, u Republici Srpskoj. Naime, kompanija MOZZART svakog dana donira i uplatu od 50 konvertibilnih maraka, a eventualni dobitak ide humanitarnoj organizaciji po izboru učesnika.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Pon 21:00 2026 ENG 1 Stoke - Man.City ug 2-4 1,47 Pon 20:30 3013 NEM 1 Werder - Koln kmb 1X&3+ 2,25 Pon 20:00 4109 POR 1 Chaves - Sporting ug 3+ 1,80 Pon 21:00 4015 ŠPA 1 Alaves - Betis ug 3+ 1,90 Ukupna kvota 11,31

