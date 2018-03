Suzana Zlatanović, poznatija kao Luna Lu, Radio je i TV autorka i voditelj, spisateljica, kolumnista i autorka digitalnih formata u eri društvenih mreža. Ovih dana aktuelan je serijal “Talija by LunaLu”, format krojen za YouTube i Facebook, kao i kolumna “LunaPark” u magazinu Elle.

Hroničarka Beograda dvadesetog i 21. veka, piše o fenomenima svakodnevice. Diplomirala je na Fakultetu dramskih umetnosti, davne 1992/93. godine. Veruje u poeziju, talenat, zanate i u floskulu - Živeti za dobar štos.

Živi i radi u Beogradu… Pored toga što je Suzana učestvovala u našoj rubrici “Pet na pet” podržala je i društveno odgovorni rad kompanije MOZZART, odnosno akciju, “Humanitarni tiket u podne”. Luna Lu je 638. učesnica naše plemenite akcije.

ODIGRAJ TIKET LUNE LU

Evo kako je sastavila plemeniti listić naša današnja gošća...

Humanitarni tiket otvaramo utakmicom francuske Lige 1, STRAZBUR – MONAKO. Domaći tim se nalazi u jednoj lošoj seriji, gde već tri kola ne zna za pobedu, i samo tri boda ga dele od zone ispadanja. S druge strane, Kneževi su jedini tim koji iole uspeva da prati PSŽ. Titula jeste izgubljena za Monako, ali ostaje borba za to drugo mesto koje vodi u Ligu šampiona sledeće sezone.

,,Ovde su stvari jasne, tako da igram 2 na Monako“.

Sada se selimo malo na istok, u Nemačku, gde će koplja ukrstiti MAJNC i ŠALKE. Domaća ekipa se nalazi u izuzetno teškom položaju. Trenutno je u zoni ispadanja, i predstoji joj velika borba sa timovima iz donjeg doma oko opstanka u Bundesligi. Za razliku od njih, Šalke u poslednje vreme igra odlično, vezao je tri pobede, zahvaljujući kojima je došao tik iza neprikosnovenog Bajerna.

,,Ponovo igram 2, čini mi se da ne grešim“.

Nakon Nemačke prelazimo u Italiju, gde će snage odmeriti ROMA i TORINO. Roma će i ove sezone ostati bez titule, jer vodeći Napoli i Juventus imaju čak 15 bodova prednosti. Mnogi Rimljani će ponovo biti razočarani, ali ekipa Rome mora opravdati renome i istoriju time što će ostati u vrhu šampionata. Što se tiče Torina, on je u jednoj mini krizi, jer je vezao dva poraza. Utakmica protiv Rome je prava prilika da Torino pokaže koliko vredi.

,,Mislim da će ovde pasti barem tri gola, pa se odlučujem za 3+“.

Plemeniti tiket završavamo susretom ĐIRONE i LA KORUNJE. Domaćin ove sezone igra zaista dobar fudbal, što i rezultati pokazuju. Ako nastavi sa dobrim partijama, čak može da izbori i igranje u Ligi Evrope, ili barem kvalifikacije za to takimčenje. Utakmica protiv očajnog Deportiva, koji se nalazi u dnu tabele prava je prilika za nastavak pobedničkog niza.

,,Za kraj igram 3+, Španci tradicionalno postižu dosta golova“

Našu plemenitu gošću delimično smo upoznali sa društveno odgovornim poslovanjem kompanije Mozzart u minuloj i ranijim godinama. Naravno da pored „Humanitarnog tiketa u podne“ kompanija MOZZART priređuje i niz drugih plemenitih akcija.

Akcija na koju smo posebno ponosni je akcija „100 terena za jednu igru“ u kojoj obnavljamo 100 košarkaških igrališta širom Srbije. Prvo se podsećamo na obnovljeno i svečano otvoreno Želovo igralište, 50. po redu, čijoj svečanosti su prisustvovali Duda, Kićan, Žoc…Obnovljeno je i svečano otvoreno 54. košarkaško igralište i to u čast naših sjajnih reprezentativaca, ali i Novi Pazar je dobio teren Mirsad Jahović. To je bilo 55. obnovljeno i otvoreno košarkaško igralište, ali nakon Novog Pazara i Novi Sad se ponovio sa obnovljenim igralištem Milan Gurović, 56. po redu, idemo do 100. obnovljenog košarkaškog terena!

Potom sledi akcija „Novi dresovi za nove šampione“ u kojoj doniramo sportsku opremu klubovima iz cele zemlje, klub malog fudbala Borac iz Čačka dobio je dve garniture MOZZARTOVE opreme, potom i juniorski tim užičke Slobode, odbojkaši iz Obrenovca, FK Ovčar iz Markovice… Pomažemo humanitarne fondacije Podrži život, Budi human, subotičku Kolevku, srpske paraolimpijce, vaterpoliste, rukometaše, karatiste, džudiste, košarkaše…

Kad smo kod košarke pomagali smo i pomažemo košarku u Srbiji i regionu, klubove iz Čačka Borac i Železničar. Bili smo naslovni sponzori KLS lige Srbije, članovi sponzorskog pula ABA lige. Učestvovali smo u akciji „Bitka za bebe“, MOZZART je porodilištima donirao prvo veliki broj inkubatora, a potom i aparate za proveru sluha kod naših najmlađih…

Informacija bitna za Republiku Srpsku…

Ukoliko prođe humanitarni tiket naše gošće LuneLu, dobitak će biti doniran i za JU Gerontološki centar BANJA LUKA u Republici Srpskoj. Naime, kompanija MOZZART svakog dana donira i uplatu od 50 konvertibilnih maraka, a eventualni dobitak ide humanitarnoj organizaciji po izboru učesnika.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Pet 20:45 5003 FRA 1 Strasbourg - Monaco ki 2 1,65 Pet 20:45 1005 ITA 1 Roma - Torino ug 3+ 1,70 Pet 20:30 3005 NEM 1 Mainz - Schalke ki 2 2,15 Pet 21:00 4006 ŠPA 1 Girona - La Coruna ug 3+ 1,80 Ukupna kvota 10,86

* Kvote prikazane u rubrici, bile su aktuelne u trenutku tipovanja, i podložne su promenama

PIŠE: Đurđe MEČANIN

Djurdje.mecanin@mozzartbet.com