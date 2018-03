Za sve ljubitelje odbojke, današnji "Humanitarni tiket" započinjemi važnom informacijom. Uz nas je trener aktuelnog šampiona Srbije, odnosno OK Vojvodine, Nedžad Osmankač, koji kreće u odbranu titule, i usput tipuje čistog srca u MOZZARTOVOJ rubrici plemenitosti.

U finalu plej - ofa Banka Super lige 2017/2018. u konkurenciji odbojkaša igraće Vojvodina NS seme iz Novog Sada, aktuelni prvak Srbije, i Novi Pazar. Prve dve utakmice odigraće se u Novom Sadu, petog i devetog aprila, dok će se treći meč odigrati 12. aprila u Novom Pazaru. Eventualni četvrti meč je na programu petnaestog aprila u Novom Pazaru, a peti 19. aprila u Novom Sadu. Sve utamice između Vojvodine NS seme i Novog Pazara direktno će prenositi RTS.

Neđa, mada pun obaveza, rado je prihvatio poziv da podrži Mozzartov društveno odgovorni rad i da uz humanitarni tiket eventualno pomogne Dečju bolnicu u Novom Sadu.

Par rečenica o našem plemenitom gostu…U prvom navratu Neđa je bio trener čak osam godina u Vojvodini. Potom ga je poziv nosio do Grčke, Turske, Rusije…opet se vratio u Vošu gde je kao trener radio još šest godina da bi 2016. postao šef stručnog štaba. Ujedno bio je član trenerskog tima nacionalnih selekcija Srbije i Rusije. Završio je Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu, potom je postao magistar, ali i doktor fizičkog vaspitanja. Sa reprezentacijom Srbije bio je olimpijski šampion u Sidneju 2000. godine. Potom, i evropski prvak godinu dana kasnije u Češkoj. Pobednik je i Svetske lige u Poljskoj. I sa inostranim klubovima u kojima je radio okitio se sa više medalja. Impozantni rezultati nema šta. Mada se ne kladi Neđa je okušao sportsku sreću u plemenitom listiću željan da uz našu kompaniju pomogne važnoj ustanovi u srpskoj Atini. Evo i kako:

Prve dve utakmice dolaze iz Evrolige, poslastica CRVENA ZVEZDA – REAL i PANATINAIKOS – VALENSIJA. Madriđani su četvrti, ali se bore da sačuvaju taj plasman. Beograđani imaju 11 trijumfa. Kraljevi u srpsku prestonicu stižu nakon dva trijumfa dok crveno-beli imaju tri poaza, bolan u Baru. Zeleni Valensiju moraju da pobede. PAO je u sjajnom nizu od šest trijumfa, Španci imaju tri trijumfa i poraze od Zvezde i Reala.

“Za početak kombinujem jedinicu na Panatinaikos i dvojku na Real”.

Usledile su četiri fudbalske utakmice po izboru našeg plemenitog gosta. Prva iz Srbije, druga iz Belgije, RAD – VOŽDOVAC i STANDARD – ŠARLROA. Građevinari su tek petnaesti, slabiji je samo Borac. Zmajevi su šesti sa određenim šansama da poprave plaman. Voždovac je bio bolji od Nišlija, a Rad je tukao Javor i Borac bez primljenog gola. Kod Belgijanaca Standard ima niz od šest utakmica bez poraza. Rival i gost čak četiri remija iz poslednjih pet susreta.

“Na klub iz Liježa igram jedinicu, na beogradskom derbiju golove od dva do četiri”.

I za kraj trener aktuelnog prvaka skoknuo je do Ostrva, Čempionšip, dva meča, NORIČ – FULAM odnosno MIDLZBRO – VULVERHEMPTON. Kod prve utakmice istorija je na strani Fulama, 1:6:12, međusobni skor na drugom duelu je 11:1:5. Vulverhempton je najozbiljniji kandidat za povratak u Premijer ligu.

“Na Norič – Fulam igram kombinaciju dva i dva plus, a na drugoj utakmici samo dva i više golova”.

Naravno da pored „Humanitarnog tiketa u podne“ kompanija MOZZART priređuje i niz drugih plemenitih akcija.

Akcija na koju smo posebno ponosni je akcija „100 terena za jednu igru“ u kojoj obnavljamo 100 košarkaških igrališta širom Srbije. Prvo se podsećamo na obnovljeno i svečano otvoreno Želovo igralište, 50. po redu, čijoj svečanosti su prisustvovali Duda, Kićan, Žoc…Obnovljeno je i svečano otvoreno 54. košarkaško igralište i to u čast naših sjajnih reprezentativaca, ali i Novi Pazar je dobio teren Mirsad Jahović. To je bilo 55. obnovljeno i otvoreno košarkaško igralište, ali nakon Novog Pazara i Novi Sad se ponovio sa obnovljenim igralištem Milan Gurović, 56. po redu, idemo do 100. obnovljenog košarkaškog terena! Potom sledi akcija „Novi dresovi za nove šampione“ u kojoj doniramo sportsku opremu klubovima iz cele zemlje, klub malog fudbala Borac iz Čačka dobio je dve garniture MOZZARTOVE opreme, potom i juniorski tim užičke Slobode, odbojkaši iz Obrenovca, FK Ovčar…

Pomažemo humanitarne fondacije Podrži život, Budi human, subotičku Kolevku, srpske paraolimpijce, vaterpoliste, rukometaše, karatiste, džudiste, košarkaše…

Kad smo kod košarke pomagali smo i pomažemo košarku u Srbiji i regionu, klubove iz Čačka Borac i Železničar. Bili smo naslovni sponzori KLS lige Srbije, članovi sponzorskog pula ABA lige. Učestvovali smo u akciji „Bitka za bebe“, MOZZART je porodilištima donirao prvo veliki broj inkubatora, a potom i aparate za proveru sluha kod naših najmlađih…

Pomenimo plemenite kladioce koji su ostvarili dobitke od 100.000 i više dinara. To su: Vanja Bulić, Momčilo Bajagić, Uroš Tripković, Radomir Antić, Vojin Ćetković, Vojkan Borisavljević, Zdravko Čolić, Jovan Maljoković, Nenad Stojmenović, Sara Sakradžija, Milan Caci Mihailović, Miloš Teodosić, Danica Ristovski, Dimitrije Ilić, Marko Tejić, Srđan Vasiljević i Milica Mandić. Dakle, sedamnaest članova kluba 100.000.

Informacija bitna za Republiku Srpsku…

Ukoliko prođe humanitarni tiket našeg gosta Nedžada Osmankača dobitak će biti doniran i za JU Gerontološki centar BANJA LUKA u Republici Srpskoj. Naime, kompanija MOZZART svakog dana donira i uplatu od 50 konvertibilnih maraka, a eventualni dobitak ide humanitarnoj organizaciji po izboru učesnika.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Pet 16:00 2106 ENG 2 Norwich - Fulham kmb 2& 2+ 2,55 Pet 18:30 2108 ENG 2 Middlesbrou. - Wolverhampton ug 2+ 1,42 Pet 19:00 8378 EVRL Crvena Zvezda - Real Madrid ki 2 1,17 Pet 20:15 8380 EVRL Panathinaikos - Valencia ki 1 1,17 Pet 20:30 1804 BE1PF Standard - Charleroi ki 1 1,75 Pet 17:00 2701 SRB 1 Rad - Vozdovac ug 2-4 1,53 Ukupna kvota 13,27

