Humanitarni tiket u podne: Nemanja Dangubić tipuje za Dom za nezbrinutu decu Spomenak iz Pančeva

U još jednoj radnoj sedmici za MOZZARTOV “Humanitarni tiket u podne” poznate ličnosti koje će podržati društveno odgovornu akciju naše kompanije su: košarkaš Zvezde Nemanja Dangubić, misica Anđelka Tomašević, glumica Jelena Gavrilović, fudbaler Savo Pavićević, Predrag Vuković Peđolino, eks golman Aleksandar Kocić i košarkaš Bojan Krstović.

Nemanja Dangubić, srpski košarkaški reprezentativac koji trenutno nastupa za Crvenu zvezdu i igra na poziciji beka, današnji je gost dobrotvorne akcije kompanije MOZZART, “Humanitarni tiket u podne”. Rođen je u Pančevu i sa 18 godina je zaigrao u vršačkom Hemofarmu. Nakon jedne sezone prelazi u tim Mega Vizure, da bi od 2014, obukao dres Crvene zvezde koji nosi i dan danas. Na NBA draftu 2014. odabrala ga je Filadelfija kao 54.pika, ali je odmah trejdom menjan u San Antonio. Pripada najuspešnijoj generaciji crveno-belih koja je osvojila triple krune u sezonama 2014/15 i 2016/17. Njegov prvi klupski trofej u karijeri bio je Kup Radivoja Koraća za 2015. godinu.

Sa mlađim reprezentacijama Srbije osvojio je 2011.dve srebrne medalje i to na EP do 18 godina, i na SP do 19 godina. Nemanja će u ovoj našoj plemenitoj akciji tipovati za Dom za nezbrinutu decu "Spomenak" iz Pančeva.

Srećno, Nemanja...

Poznati košarkaš tipovanje je započeo sa Čizme, LACIO – VERONA. Neboplavni su razočarali u Ligi Evrope jer su poraženi sa 1:0. Da su ušli u rezultatsku krizu svedoče porazi od Milana, Verone i Napolija. I Verona rezultatski slabo stoji, četiri poraza iz poslednjih pet okršaja. Rimljani imaju bolji međusobni skor, ukupno devet trijumfa, od kojih su nanizali četiri u poslednjim okršajima.

“Trenutak je da se Lacio ponovo uključi u borbu za plasman u Evropu, svaki poen je dobro došao, kombinujem jedan, iks uz gol, gol”, kaže za Mozzart Sport Nemanja Dangubić.

Košarkaš Zvezde potom je odigrao na meč Bundeslige, AJNTRAHT – RB LAJPCIG. RB ima višak od dva poena i bolje je plasiran. Frankfurt igra dobro jer ima četiri pobede iz poslednjih pet utakmica. Lajpcig ima niz od četiri meča bez poraza, a dobio je i Napoli u Ligi Evrope. I to u gostima. Istorija je na strani gostiju 0:1:2.

“Očekujem golove, tri plus”.

Naredni par po želji našeg plemenitog kladioca dolazi sa Pirineja, HETAFE – SELTA. Klubovi su tačno u zlatnoj sredini, a tim iz Viga ima dva boda više. Domaći su složili četiri remija, poslednji je bio sa Barselonom. Selta je rezultatski odlična, 3:1:1 u poslednjih pet mečeva. Međusobni skor je ujednačen, 4:4:5.

“Ukupan broj golova, od dva do četiri”.

Nemanja je ostao na Pirinejima, utakmica portugalskog šampionata, TONDELA – SPORTING. Domaći su u sredini, a gosti u vrhu tabele, imaju mali zaostatak za Benfikom i Portom. Sporting je dobio dve poslednje utakmice, u prvenstvu i na gostovanju u Ligi Evrope. Naravno istorija je na strani gostiju, 0:2:3.

“Tri plus”.

I za kraj FA KUP, VIGAN – MANČESTER SITI. Statistika međusobnih duela je prilično ujednačena, 8:3:10. Vigan je bio bolji u poslednjem okšaju, ali je pre toga Siti trijumfovao sa 5:0.

“Tri plus”, konstatovao je Nemanja Dangubić koji je tiket sastavio za "Spomenak" iz Pančeva.

Pre nego što zaključimo dobrotvorni tiket par rečenica o Mozzartovom društveno odgovornom radu.

Imali smo 107. humanitarnih kladilaca sa dobitnim listićima koji su MOZZARTU pomogli, da iz sopstvenih izvora, donira ravno 6.024.760 dinara. Poslednji dobitnik u Humanitarnom tiketu bio je predsednik Partizana Ostoja Mijailović. Polako, ali sigurno prebacili smo i šesti donirani milion!

Na listi dobitnika i dalje vodi novinar i pisac Vanja Bulić sa iznosom od 351.025 dinara koje je Mozzart po Vanjinoj želji donirao Zavodu za vaspitanje dece i omladine Beograd. Iza Vanje sledi poznati muzičar Momčilo Bajagić Bajaga sa dobitkom od 184.426 dinara, a koji je Bajaga usmerio, a MOZZART donirao, Topčiderskoj crkvi Svetih apostola Petra i Pavla-tačnije narodnoj kuhinji. Treću poziciju drži košarkaš Uroš Tripković po kome je i jedan obnovljeni teren u MOZZARTOVOJ akciji “100 terena za jednu igru” dobio ime. Uroš je istipovao fenomenalnih 170.067 dinara.

Da napomenemo da je novac između ostalog doniran: fondacijama Budi human, Podrži život, Institutu za majku i dete, KK Ikar, Domu u Veterniku, Tiršovoj, Zvečanskoj, Nurdoru, udruženju Život, Petnici, SOS Dečjem selu u Kraljevu, Zvončici, Zvončici, udruženju Koš za sreću, Domu kulture u Ravnom selu, Spomenku iz Pančeva, Bolnici u Lazarevcu, Radost deci, Sivom domu u Kruševcu, Veri Blagojević u Banji Koviljači, Gitrosu, Belom štapu, Bolnici u Šapcu, Topčiderskoj crkvi, Domu Petar Radovanović u Užicu…itd.

Potom sledi akcija, “Novi dresovi za nove šampione” u kojoj doniramo sportsku opremu klubovima iz cele zemlje. Pomažemo humanitarne fondacije Podrži život, Budi human, subotičku Kolevku, srpske paraolimpijce, vaterpoliste, rukometaše, karatiste, košarkaše… Kada smo kod košarke pomagali smo i pomažemo košarku u Srbiji i regionu, klubove iz Čačka Borac i Železničar. Učestvovali smo u akciji “Bitka za bebe”, MOZZART je porodilištima donirao prvo veliki broj inkubatora, a potom i aparate za proveru sluha kod naših najmlađih…

Kompanija MOZZART nastavlja da pomaže i lokalne zajednice (u toku je velika akcija donacije televizora u saradnji sa ministarstvima prosvete i zdravlja), zatim mlade talente Grada Beograda u organizaciji istoimene fondacije, a u planu je i još mnogo drugih projekata koji će u narednom periodu biti fokus Sektora korporativnih komunikacija.

Kraja, dakle, nema, a iznenađenja će biti još. Idemo dalje, jer to je deo života svih nas i kompanije.

I da Vas podsetimo...

Ukoliko prođe humanitarni tiket našeg dobrotvornog kladioca Nemanje Dangubića dobitak će biti doniran i za Dom za starija lica Prijedor u Republici Srpskoj. Naime, kompanija MOZZART svakog dana donira i uplatu od 50 konvertibilnih maraka, a eventualni dobitak ide humanitarnoj organizaciji po izboru učesnika.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Pon 20:55 2058 ENFAK Wigan - Man.City ug 3+ 1,35 Pon 20:45 1037 ITA 1 Lazio - Verona kmb 1X&gg 1,85 Pon 21:00 4046 ŠPA 1 Getafe - Celta ug 2-4 1,50 Pon 21:00 4109 POR 1 Tondela - Sporting ug 3+ 1,75 Pon 20:30 3023 NEM 1 Eintr.Frankfurt - RB Leipzig ug 3+ 1,80 Ukupna kvota 11,80

Piše: Đurđe Mečanin

Djurdje.mecanin@mozzartbet.com