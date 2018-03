Danas tipujemo sa Sarom Jovanović, pevačicom koja je MOZZARTOV tim Humanitarnog tiketa” iznenadila umešnim baratanjem s basketaško - plemenitim tipovanjima. Kako je Sara odigrala svoja četiri evroligaška para, koja nose ukupnu kvotu 11,71, razmotrićemo u nastavku rubrike, ali nikako pre nego što nam se današnja gošća predstavi svojom biografijom.

Rođena je 29. oktobra 1993. u Rimu. Na sceni se pojavila 2012. godine kao učesnica muzičkog šoua “Prvi glas Srbije”, na kome je osvojila treće mesto. Naredne godine je, kao članica grupe “Moje tri”, sa pesmom “Ljubav” predstavljala Srbiju na 58. izboru za Pesmu Evrovizije u Malmeu. Bila je i deo prve sezone humanitarnog šou programa “Tvoje lice zvuči poznato”, u kome je osvojila drugo mesto.

Današnji dobrotvorni tiket, 650. po redu, Sara Jo je započela jednom pravom košarkaškom bombom, evroligaškom utakmicom između CSKA i Olimpijakosa. Poput nekoliko sezona koje nam prethode, ponovo ova dva tima vode glavnu reč u najprestižnijem takmičenju u Evropi, i slove za glavne favorite za osvajanje pehara. Moskovljani su apsolutni favoriti na svom terenu, ali čuda su moguća. S druge strane, pomenuti Pirejci su pretrpeli neočekivan poraz od Barselone na domaćem parketu, pokazavši da ipak nisu nepobedivi. Sve u svemu, biće ovo poslastica za sve ljubitelje evroligaške košarke.

,,Za početak tiketa ću odigrati H1 (-7.5)“.

Sledeći na redu je meč koji će biti igran na razmeđu dva kontinenta, u Istanbulu, gde će snage odmeriti Efes i Himki. Turci su očajni ove sezone, već duži vremenski period nikog ne mogu da pobede, i zasluženo se nalaze na začelju tabele. Oni su pravi dokaz da novac nije najvažniji, potrebna je i neka hemija u ekipi. Za razliku od njih, Himki je druga priča. Šved i družina ponovo pružaju odlične partije, i spadaju u grupu timova koji se mogu naći na F4 u Beogradu.

,,Sada ću pokušati sa koševima, verujem da će biti postignuto više od 163.5 poena“.

Plemeniti tiket selimo na Pirineje, u drevnu Baskiju, gde će koplja ukrstiti Baskonija i Bamberg. Nakon loše serije Baski su se trgli i vezali tri pobede, zahvaljujući kojima zauzimaju osmo mesto koje vodi u dalji nivo takmičenja. Bamberg je nešto lošiji ove sezone, ali ipak predstavlja ni malo lakog rivala, onog koji uvek može da iznenadi.

,,Ponoviću pretpostavku da će pasti više koševa od 162.5“.

Humanitarni tiket završavam španskim duelom Unikahe i Barselone. Tim Unikahe u kome nastupaju naši reprezentativci Nedović i Milosavljević ne briljira u poslednje vreme jer su vezali tri poraza. Ali su na domaćem terenu uvek motivisani da pruže partiju iznad svojih mogućnosti, tako da goste ne čeka ni malo lak posao. Barsa je dolaskom Pešića počela da se budi, zaigrali su kako se očekuje od tima tog renomea. Na žalost, do promene je došlo jako kasno, ali ostalo je da se brani obraz Blaugrane.

,,Za kraj ću odigrati H2 (-2.5)“.

Još malo o našoj plemenitoj gošći…

Biografija Sare Jovanović, pop pevačice poznatije kao Sara Jo, zaista je bogata. Sara je 2011. godine pobedila na konkursu koji je organizovao magazin Story sa ciljem da pruži podršku mladim muzičkim talentima. Kao nagradu je dobila pesmu „Zauvek“ Aleksandre Milutinović i promovisala ju je u emisiji Veče sa Ivanom Ivanovićem. Sarađivala je sa reperom MCN-om i zajedno su uradili numere: „Neka ti lice prekrije smeh“, „Ona“, „Momenat“ i „Ti i ja“.Nevena, Mirna i Sara su oformile muzičku grupu Moje 3 i učestvovale su na Beosongu 2013. Njihovu pesmu, „Ljubav je svuda“, su uradili Marina Tucaković i Saša Milošević Mare. Osvojile su prvo mesto sa 25.959 glasova i predstavljale su Srbiju na Pesmi Evrovizije u Malmeu. Osim trofeja Beosonga, dobile su novčanu nagradu od 5.000 evra u dinarskoj protivvrednosti. Na Evroviziji su imale 46 poena i nisu uspele da se plasiraju u veliko finale. U junu 2013. godine Sara je promovisala duet pod nazivom „Ujutru“ koji je otpevala sa Markom Mandićem. Iste godine je učestvovala u humanitarnom šou programu „Tvoje lice zvuči poznato“. 2014. godine je snimila singlove: „Ko je ovde ko“, „Provokacija“ (za film „Mali Budo“) i „Mahovina“ koju su slušaoci Naxi radija proglasili za pesmu godine. 2016. godine je sarađivala sa Kikijem Lesandrićem i snimili su duet „Manje više“. Takođe je objavila numeru „Probaj“ u rege stilu.



Našu plemenitu gošću delimično smo upoznali sa društveno odgovornim poslovanjem kompanije Mozzart u minuloj i ranijim godinama. Naravno da pored „Humanitarnog tiketa u podne“ kompanija MOZZART priređuje i niz drugih plemenitih akcija.

Akcija na koju smo posebno ponosni je akcija „100 terena za jednu igru“ u kojoj obnavljamo 100 košarkaških igrališta širom Srbije. Prvo se podsećamo na obnovljeno i svečano otvoreno Želovo igralište, 50. po redu, čijoj svečanosti su prisustvovali Duda, Kićan, Žoc…Obnovljeno je i svečano otvoreno 54. košarkaško igralište i to u čast naših sjajnih reprezentativaca, ali i Novi Pazar je dobio teren Mirsad Jahović. To je bilo 55. obnovljeno i otvoreno košarkaško igralište, ali nakon Novog Pazara i Novi Sad se ponovio sa obnovljenim igralištem Milan Gurović, 56. po redu, idemo do 100. obnovljenog košarkaškog terena!

Potom sledi akcija „Novi dresovi za nove šampione“ u kojoj doniramo sportsku opremu klubovima iz cele zemlje, klub malog fudbala Borac iz Čačka dobio je dve garniture MOZZARTOVE opreme, potom i juniorski tim užičke Slobode, odbojkaši iz Obrenovca… Pomažemo humanitarne fondacije "Podrži život", "Budi human", subotičku "Kolevku", srpske paraolimpijce, vaterpoliste, rukometaše, karatiste, džudiste, košarkaše…

Kad smo kod košarke pomagali smo i pomažemo košarku u Srbiji i regionu, klubove iz Čačka Borac i Železničar. Bili smo naslovni sponzori KLS lige Srbije, članovi sponzorskog pula ABA lige. Učestvovali smo u akciji „Bitka za bebe“, MOZZART je porodilištima donirao prvo veliki broj inkubatora, a potom i aparate za proveru sluha kod naših najmlađih…

Pomenimo plemenite kladioce koji su ostvarili dobitke od 100.000 i više dinara. To su: Vanja Bulić, Momčilo Bajagić, Uroš Tripković, Radomir Antić, Vojin Ćetković, Vojkan Borisavljević, Zdravko Čolić, Jovan Maljoković, Nenad Stojmenović, Sara Sakradžija, Milan Caci Mihailović, Miloš Teodosić, Danica Ristovski, Dimitrije Ilić, Marko Tejić, Srđan Vasiljević i Milica Mandić. Dakle, sedamnaest članova kluba 100.000.

Informacija bitna za Republiku Srpsku…

Ukoliko prođe humanitarni tiket naše gošće Sare Jo, dobitak će biti doniran i JU Gerontološki centar BANJA LUKA u Republici Srpskoj. Naime, kompanija MOZZART svakog dana donira i uplatu od 50 konvertibilnih maraka, a eventualni dobitak ide humanitarnoj organizaciji po izboru učesnika.

