Humanitarni tiket u podne: Svetislav Bule Goncić tipuje za Sigurnu kuću Vesne Stanojević

Bravo za Feđu Stojanovića, 106. uspešnog humanitarnog kladioca - čestitamo NURDOR-u! Glumačka gromada juče je znalački ustrelila MOZZART kvotu 9,01, ostvarivši dobitak od 90.100 dinara! Feđa je tako s uspehom odigrao i kladilačko – humantarnu rolu s kojom stižemo do ukupne donirane sume od 5.931.860 dinara! Na korak smo od šestog miliona ukupnih MOZZART donacija, u okviru “Humanitarnog tiketa u podne”, i nastavljamo dalje…

Danas na pozornicu izvodimo Feđinog kolegu, Svetislava Buleta Goncića, koji se ovog podneva poklanja pred MOZZART publikom i preuzima kladilačku ulogu s kvotom 18,43, tipujući za “Sigurnu kuću” Vesne Stanojević!

Svetislav Bule Goncić diplomirao je glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu u klasi profesora Minje Dedića 1982. godine. Stalni je član Ateljea 212 od 1983. godine. U periodu od 1996-1998. bio je predsednik Saveza dramskih umetnika Srbije.

Na mestu direktora Pozorišta na Terazijama bio je od 1998. do 2000. godine. Autor je više dokumentarnih filmova („Strategija iluzije“, 2005, „Trajanje“, 2006). Bio je voditelj dečjeg kviza „Kroz vrata znanja do putovanja“. Dobitnik je Grand Priija Filmskog Festivala u Nišu 1982. godine, kao i nagrade „Ćuran“ na Danima komedije u Jagodini za ulogu Dafne u predstavi „Neki to vole vruće“, 1991.

Debitovao je na filmu „Spomen ploča“ iz 1971, kada je imao 11 godina. Iz tih dečačkih dana, publika ga najviše pamti po ulozi Raše Petrova u seriji „Salaš u Malom Ritu“. U međuvremnu je glumio u velikom broju pozorišnih predstava, filmova, TV serija, počev od „Ludih godina“, preko filmova „Šećerna vodica“ , „Una“, „Sveti Georgije ubija aždahu“ i serija „Metla bez drške“, „Gore dole“, „Srećni ljudi“ „Porodično blago“. U telenoveli „Istine i laži“ koja se prikazuje na Prvoj televijziji, tumači ulogu Radeta Božića, bogatog vlasnika fabrike.

Plemeniti tiket započinjemo utakmicom portugalskog kupa, PORTO – SPORTING. Krajem januara ovi timovi su igrali utakmicu u prestonici Portugala, gde je domaćin, tj. Sporting, slavio sa minimalnih 1:0. Ta pobeda sigurno je ulila potrebno samopouzdanje Lavovima, i ona može biti smernica kako bi tim iz Lisabona morao igrati u Portu. S druge strane, sigurno je da će Porto dati sve od sebe kako bi otišao u finale.



,,Zmajevi su favoriti kod kuće, zato igram 1“.

Sada se selimo u drugu Iberijsku zemlju, Španiju, gde će u okviru Kupa Kralja snage odmeriti SEVILJA i LEGANES. U prvom meču ovih rivala u Deportivu domaćin nije uspeo da pobedi goste. Time što je izborila remi, Sevilja je praktično jednom nogom u finalu nacionalnog kupa. Naravno, ne treba potceniti Legionare, koji su ove sezone umeli da na gostovanju iznenade favorizovane protivnike. Real Madrid to najbolje zna.



,,Ovde je sve jasno, Sevilja dobija, pa ću staviti 1&2+“.

I dalje se bavimo utakmicama kupova, samo je sada reč o meču turskog kupa, FENERBAHČE – GIRESUN. Fener je dobar posao odradio u prvom duelu, gde je pobedio sa 2:1. Ostaje mu samo da kod kuće potvrdi da je trenutno daleko bolji od protivnika, i da bez po muke nastavi takmičnje ulaskom u polufinale.



,,Igram golove u prvom poluvremenu, dva i više”

Sledeća utakmica na dobrotvornom tiketu je meč holandske lige, RODA – AJAKS. Domaćin je nakon bezbroj loših mečeva uspeo da veže tri pristojna u kojima je ostvario dva remija i jednu pobedu, nagovestivši nešto bolje partije u nastavku. Naravno, ništa drugo ne dolazi u obzir ako Roda želi da se izvuče sa dna tabele. Ajaks je druga priča, on je i ove sezone jedan od najboljih timova u prvenstvu, i jedini je koji ugrožava vodeći PSV.



,,Biće ovo efikasan meč, pa ću staviti 3+“.

Humanitarni tiket završavamo još jednom utakmicom kupa, ovog puta nemačkog. Analiziramo meč gde će koplja ukrstiti ŠALKE i VOLFSBURG. Ako pogled usmerimo na istoriju međusobnih susreta ovih timova, onda je Šalke u prednosti, istina blagoj. Mahom je pobedu odnosila ekipa koja je igrala na domaćem terenu, mada i tu ima odstupanja. Summa sumarum, biće ovo vrlo neizvesna utakmica.



,,Za kraj sam se odlučio da odigram gg, deluje realno“.

Pre nego što zaključimo današnje plemenito tipovanje da se u par rečenica podsetimo društveno odgovornog poslovanja naše kompanije . Kompanija MOZZART donirala je 72 televizora školama na teritoriji Školske uprave Zrenjanin. Doniraćemo ukupno 670 televizora i na taj način pomoći unapređenju rada obrazovnih ustanova u Srbiji, jer su aparati pre svega namenjeni opremanju kabineta za informatiku.

Prethodnih godina, kroz saradnje s Fondacijom B92 i Blic fondacijom i kroz nabavku inkubatora i aparata za skrining sluha kod beba, kompanija MOZZART uticala je na stvaranje boljih uslova za razvoj najmlađih. Najpoznatiji i najmasovniji društveno odgovorni projekat kompanije MOZZART svakako je akcija „STO TERENA ZA JEDNU IGRU“, čiji je cilj razvoj sporta u Srbiji i sklanjanja dece sa ulice. Do sada je više od 50 gradova i opština širom zemlje, tačnije 56, dobilo obnovljena košarkaška igrališta, a time i nova mesta za druženja i okupljanja.

Pored obnove košarkaških terena, kompanija MOZZART osnažuje sportski duh i donacijama sportske opreme raznim klubovima širom zemlje kroz akciju „NOVI DRESOVI ZA NOVE ŠAMPIONE“. MOZZART opremu trenutno nosi više od 50 fudbalskih, košarkaških, rukometnih i odbojkaških klubova nižeg ranga…Pomažemo fondacije Podrži život, Budi human, košarkaše, vaterpoliste, rukometaše, karatiste itd…

Takođe, ukoliko prođe humanitarni tiket našeg gosta Bula Goncića, dobitak će biti doniran i za Kolevka Srbija u Republici Srpskoj. Naime, kompanija MOZZART svakog dana donira i uplatu od 50 konvertibilnih maraka, a eventualni dobitak ide humanitarnoj organizaciji po izboru učesnika.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Sre 20:45 1619 HOL 1 Roda - Ajax ug 3+ 1,35 Sre 20:45 3064 NEM K Schalke - Wolfsburg tgg gg 1,82 Sre 21:15 4161 POR K Porto - Sporting ki 1 1,65 Sre 18:30 5363 TUR K Fenerbahce - Giresunspor 1ug 2+ 2,40 Sre 21:30 4064 ŠPA K Sevilla - Leganes kmb 1&2+ 1,83 Ukupna kvota 17,81

Piše: Đurđe Mečanin

