Petak smo rezervisali za 652. plemenitog kladioca u MOZZARTOVOJ društveno odgovornoj akciji Humanitarni tiket u podne. Nakon Bajke koji je pre neki dan tipovao za NURDOR i ostvario dobitak od 95.900 dinara nešto slično će pokušati da ponovi i Vlada.

Dakle, sad smo kompletirali poznati dvojac akustičara Vladu i Bajku, pa da vidimo kako je tipovao Vlada…

ODIGRAJ TIKET VLADIMIRA MARKOVIĆA VLADE

Prva utakmica na dobrotvornom listiću je duel KAZAHSTAN M21 – FRANCUSKA M21. Meč iz kvalifikacija za EP mladih. Domaća selekcija je treća u grupi i ima šest poena, a gosti su lideri sa devet bodova više. Trikolori su u nizu od pet trijumfa, Kazahstanci su dva puta remizirali sa Bugarskom, a pre toga izgubili upravo od francuske sa 4:1.

“Nemam neku dilemu, igram iz dva u dva, uz tri plus”, kaže za Mozzart Sport Vlada i nastavlja tipovanje.

Kod sledećeg para akteri su naši reprezentativci, SRBIJA – MAROKO. Orlovi u ovaj prijateljski duel ulaze nakon dve pobede i remija. Maroko ima tri trijumfa i dva remija.

“Verujem u Orlove i igram jedinicu koja odlično plaća”.

Na plemenitom listiću našao se još jedan prijateljski duel, AUSTRIJA – SLOVENIJA. Austrija je nanizala tri pobede, a komšije su odigrale nerešeno u poslednjem duelu i to sa Škotskom. Statistika nam u ovom okršaju nije od pomoći.

“Predosećam golove, odigraću tri plus”.

Vlada je nanizao još tri kontrolne utakmice, PORTUGAL – EGIPAT. Domaći imaju četiri pobede, pa remi sa Amerikancima. Egipat dva trijumfa, pa remi sa Ganom. Jedini međusobni okršaj dobili su Portugalci sa 2:0.

“Opet su domaći favoriti, kec”.

Vlada koji pokušava da kao i Bajka uz pomoć Mozzarta obraduje naše najmlađe sad je odigrao na golove. Utakmica, HOLANDIJA – ENGLESKA. Stari znanci ulaze u ovaj meč posle pet pobeda Holanđana i tri trijumfa i dva remija Ostrvljana. Istorija glasi 3:4:1.

“Gol, gol, biće ih u obe mreže”.

Još jedan derbi za kraj plemenitog listića, NEMAČKA – ŠPANIJA. Panceri su igrali nerešeno sa Engleskom i Francuskom. Furija je imala četiri pobede i remi sa Rusima. Španci imaju bolji međusobni skor, 1:1:3.

“Ako ne pobede, Španci će makar remizirati pa pokušavam sa duplom šansom, X2”, zaključio je Vlada koji je rado saslušao o našem plemenitom radu.

Kompanija MOZZART se ponaša kao sve društveno odgovorne kompanije. Inače, smo regionalni lideri u svojoj branši. Učestvovali smo u akciji “Bitka za bebe” i donirali veći broj inkubatora srpskim porodilištima. Potom smo donirali aparate za ispitivanje sluha, takođe za naše najmlađe sugrađane. Obnavljamo 100 košarkaških terena u Srbiji u akciji “100 terena za jednu igru”. Stigli smo do 56. igrališta. Na otvaranju čačanskog Želovog terena svečanost su uveličali Duda Ivković, Dragan Kićanović, Željko Obradović…

Doniramo sportsku opremu manjim klubovima iz cele Srbije i to u akciji „Novi dresovi za nove šampione“. Dva kompleta dobili su fudbaleri FK Ovčar iz Markovice. Pomažemo naše zlatne vaterpoliste, rukometaše, džudiste, karatiste, paraolimpijce... Potom, košarku u Srbiji i regionu. Bili smo naslovni sponzori KLS lige Srbije, članovi sponzorskog pula ABA lige. Sponzorišemo i doniramo čačanske klubove Borac i Železničar. Pomažemo fondaciju “Podrži život”, subotičku “Kolevku”, fondaciju “Budi human”…

Nastavljamo sa akcijama o kojima smo govorili. Novost je donacija televizora s naših uplatno-isplatnih mesta koje ćemo rasporediti u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Humanitarni tiket u podne kompanije MOZZART ima i 114. dobitnika tačnije dobitnicu proslavljenu sportistkinju Milicu Mandić koja nam je pomogla da stignemo do donirane cifre od 6.497.460 dinara.

Sad malo o gostu, odnosno našem dvojcu.

Prvi akustični muzičari na beogradskoj rok sceni bili su Vladimir Marković Vlada, rođen 1950. u Beogradu i Dragutin Balaban Bajka rođen 1948. godine u Zemunu. Vladimir i Dragutin su se družili od najranijeg detinjstva, a kako su odrastali sve su se više interesovali za muziku i počeli su zajedno da sviraju gitare. Akademskom kulturno-umetičkom društvu Branko Krsmanović (AKUD) pridružili su se 1968. godine, kada su počeli da nastupaju u duetu pod nazivom Vlada i Bajka. Preko AKUD-a su 1971. godine otišli na turneju po Americi gde su u duetu nastupali po univerzitetskim klubovima svirajući pesme američkog rok dueta Simon & Garfunkel.

Nakon povratka u Beograd prepevali su jednu od najpoznatijih pesama ovog dueta Zvuk tišine (The Sound of Silence). Ta pesma im je omogućila pobedu u radijskoj emisiji Studio VI vam pruža šansu, a nagrada je bila objavljivanje njihovog prvog singla. Pored pobedničke pesme na singlu se našla i obrada pesme Cecilia. Tada počinje njihova saradnja u TV emisijama Serija koje nema i Pozdravite sve kod kuće, i sa Radio Beogradom gde su neretko nastupali uživo u noćnom programu. Sve veća popularnost omogućila im je nastupe na različitim festivalima, na kojima su svirali originalne Vladine pesme. Na Opatijskom festivalu 1973. godine svirali su pesmu Dok te gledam, na Omladinskom festivalu u Subotici iste godine nastupili su sa pesmom Lutanja, a na festivalu Beogradskog proleća 1974. godine sa pesmom Novi svet.

Na narednom singlu objavili su njihovu tada najpopularniju pesmu Oblak. Nakon ovog singla odlučili su da prekinu sa diskografskom delatnošću i postali su članovi hora RTB, ali su povremeno nastupali i po klubovima. Vlada je završio muzičku akadeniju i počeo je da radi kao producent u Studiju VI. Bajka je završio Fakultet dramskih umetnosti i počeo da radi u marketingu RTS-a, a tokom 90-tih bio je glavni i odgovorni urednik Radija 101.

Prvi album Vlada i Bajka objavili su 1994. godine pod nazivom Ja nisam ja. Na snimanju su učestvovali poznati muzičari i glumci, a autori muzike bili su Vlada, Bajka i Enco Lesić. Od njihovih starijih pesama na albumu se našla nova verzija pesme Oblak, ali najznačajnija pesma na tom albumu bila je Beograd. U isto vreme pesma Oblak se pojavila na kompilacijskom albumu pod nazivom Sve smo mogli mi: Akustičarska muzika, na kojoj su se našle i pesme drugih poznatih rok muzičara. U Sava Centru su 6. aprila 1995. godine priredili veliki koncert pod nazivom Odbrana Beograda. Koncert su održali povodom promocije prvog albuma, ali i radi iskazivanja nezadovoljstva zbog narastajućeg turbo folk trenda na ovim prostorima. Iste godine je objavljen CD Moj Beograd sa snimcima live nastupa u Sava Centru. Nakon tog koncerta Vlada i Bajka se ponovo razilaze sve do 2011. godine kada su učestvovali na projektu Band Aid for Japan u organizacija RTS-a, radi podrške narodu Japana usled nuklearne katastrofe koja se dogodila iste godine. Tada su snimili singl Kokoro ni ai o (Osmeh umesto suza). Na snimanju su gostovali Lena Kovačević, Bilja Krstić, Ljuba Ninković, dečiji hor RTS-a i drugi. Krajem iste godine Vlada i Bajka su se pojavili na proslavi povodom pedeset godina postojanja Omladinskog festivala u Subotici na kojoj su svirali pesmu Oblak.

I da podsetimo...

Ukoliko prođe humanitarni tiket našeg dobrotvornog kladioca Vladimira Markovića Vlade dobitak će biti doniran i za Dom za starija lica TREĆE DOBA, Kozarska Dubica, u Republici Srpskoj. Naime, kompanija MOZZART svakog dana donira i uplatu od 50 konvertibilnih maraka, a eventualni dobitak ide humanitarnoj organizaciji po izboru učesnika.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Pet 14:00 6039 KVM21 Kazakhstan M21 - France M21 kmb 2-2&3+ 1,52 Pet 20:30 6635 MPR Serbia - Morocco ki 1 1,95 Pet 20:45 6613 MPR Germany - Spain ds X2 1,51 Pet 20:45 6611 MPR Netherlands - England tgg gg 1,78 Pet 20:45 6620 MPR Austria - Slovenia ug 3+ 1,95 Pet 20:45 6619 MPR Portugal - Egypt ki 1 1,60 Ukupna kvota 24,86

* Kvote prikazane u rubrici, bile su aktuelne u trenutku tipovanja i podložne su promenama

PIŠE: Đurđe MEČANIN

Djurdje.mecanin@mozzartbet.com