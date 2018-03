Veoma zanimljiva utakmica igra se u okviru poslednjeg kola najbolje odbojkaške lige Finske. Hurikani dočekuje ETTA-u, a kako domaćin ne može da pokvari učinak, jer će ostati četvrti i u slučaju poraza, ne bi bilo loše tražiti pobedu gostiju.

Još u prošlom kolu trener Hurikanija je počeo da rotira, a tako bi trebalo da bude i danas pošto već za šest dana startuje plej-of. Odmor će dakle dobro da dođe najboljim igračima. S druge strane ETTA-i je ovo pretposlednja utakmica, a do kraja ligaškog dela teoretski može do drugog mesta. Lentopaloseura ima samo bod manje od drugoplasiranog SAMPO-a, a druga pozicija nije nimalo za bacanje, jer donosi prednost domaćeg terena u plej ofu sve do finala.

Iako je Hurikani dobio obe utakmice ove sezone večeras vredi probati sa trijumfom gostiju.

ODBOJKA, FINSKA 1 - 29. KOLO

Četvrtak

17.30: (1,75) Hurikani - ETTA (1,95)

