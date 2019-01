Iskustvo ili mladost: Bris ili Gof, Pejton ili Mekvej

Luizijana je na nogama. Goste čeka paklena atmosfera Mercedes Superdoma. Na noge Nju Orleansu stižu Los Anđeles Remsi u finalu NFC-a. Dve najbolje ekipe u prvom delu sezone ne samo u konferenciji nego u ligi. Oba tima su imala skor 13-3, ali zbog pobede Sejntsa 45:35 četa Šona Pejtona je obezbedila prvo mesto i igranje na svom stadionu do Supeboula, koji se igra 3. februara u Atlanti.

Rezultat prvog odmeravanje snaga jasno govori o kakvim napadačkim silama se radi. Tokom celog šampionata za sve timove bila je enigma - kako da se zaustave pakleni napadi Drua Brisa i Džereda Gofa. Da li ćemo u ponedeljak oko ponoći da kažemo "da bez starca nema udarca" ili "da na mladima svet ostaje"? Iskustvo Brisa ili mladost Gofa? Obe franšiza predvode ofanzivni stručnjaci, domaćina Šon Pejton, a goste Šon Mekvej, najmlađi glavni trener u NFL šampionatu, koji ima samo 32 godine, ali koji je svojim hazarderskim stilom uneo revoluciju u američkom fudbalu. Ko će koga da nadmudri, ko će da iskoristi mane rivala?

Nju Orleans je tokom cele sezone bio odličan, na momente se činilo nepobediv. Dru Bris, iako je prošle nedelje napunio 40 godina, igra kao mladić. Imao je on sezone gde je bacao mnogo više jardi, ali mnogi smatraju da igra sezonu života. Uz Patrika Mahomsa, kvoterbeka Kanzasa, glavni je favorit za laskavu nagrau MVP lige. Ima najveći procenat kompletiranih pasova - 74,4 odsto u ovom šampionatu. Takođe, ima najveći kvoterbek rejting u ligi ove sezone - 115,7. To mu je i rekord karijere (debitovao je davne 2001. godine). Savršeno čita protivničke odbrane. Glavna meta mu je fenomenalni risiver Majkl Tomas, koji sve hvata, sve rute trči, ima "mekane" ruke, snažan je u duelima, jednostavno je nezaustavljiv. Takođe, igra po zemlji je fantastična, a dominiraju dvojica različitih po stilu raning bekovi, koji se savršeno uklapaju, Mark Ingram i Elvin Kamera. Tu je i specijalac Tajson Hil. On sve radi, u napadu, odbrani, igra kvoterbeka, raning beka, ful beka, obarača u specijalnim timovima.

Remsi su do tog meča u Nju Orleansu bili neporaženi, ali posle tog neuspeha ekipa iz Los Anđelesa je pala u formi. Ipak, u divizijskoj rundi prošle nedelje četa Šona Mekveja nije imala problema sa Dalasom, dok su se Sejntsi provukli protiv šampiona Filadlefije. Povreda risivera Kupera Kapa na sredini sezone pokazala se kao veliki hendikep za tim iz grada anđela. Od zvezda u hvatačkom korpus ostao je Brendin Kuks, koji se, zanimljivo, proslavio u Nju Orleansu, a prošle godine igrao je Superboul sa Nju Inglandom. Prva zvezda tima je sjajni trkač Tod Girli, koji već mesec vuče povredu kolena i nije sto odsto spreman, ne nosi veliku broj lopti kao u većem delu sezone. Remsi su pre nekoliko nedelja našli novog asa, Si Džej Andersona. Veteran je zvezdane trenutke imao sa Denverom sa kojim je osvojio 50. Superboul, a ovu sezonu je imao košmarnu. Prešao je u Karolinu koja ga je otpustila na sredini šampionata, otišao je u Ouklend Rejderse, ali tamo nije odigrao ni minut, a onda je posle povrede Girlija doveden u Los Anđeles. Prošle nedelje je bio džoker lucidnog ofanzivnog maga, Šona Mekveja i bio mega iznenađenje za odbranu Kaubojsa. Lagano se probijao kroz, do tada, odličnu lajnbekersku liniju Dalasa.

Odbrane na papiru su odlične. Remsi imaju veće zvezde, Arona Donalda, Ndamukong Sua, Markusa Pitersa, Agiba Taliba, ali tokom većeg dela sezone ta defanziva nije se pokazala na delu, primala je veliki broj poena. Sejntsi odlično brane trčanje i tu su u Top 5 ekipa lige, ali im je sekendari bio ranjiv. Ipak, prošle nedelje protiv Iglsa prošlosezonski defanzivni ruki godine Maršon Letimor imao je dve presečene lopte od toga poslednja koji je odlučila pobednika na dva minuta pre kraja, kada je Alšon Džefri ispustio loptu.

Problem za domaćina je povreda jednog od ključnih odbrambenih igrača, defanzivnog tekla Šeldona Renkinsa, koji je doživeo tešku povredu Ahilove tetive prošle nedelje protiv Filadlefije. Takođe, u napadu neče igrati iskusni tajt end Bendžamin Votson, koji je najavio kraj karijere na kraju šampionata. Ipak, i bez njih dvojice, Nju Orleans ostaje favorit pred svojim navijačima. Igra se na zatvorenom, na veštačkoj travi, dok svi ostali kandidati za titulu igraju na otvorenom. Ovaj podatak biće veoma važan za Superboul, koji se igrai u Atlanti takođe u zatvorenom, u uslovima koji savršeno odgovaraju Sejntsima.

Napadi oba tima su sjajni, pa se očekuje meč sa mnogo poena iako se radi o velikom ulogu, borbi za Superboul. Jednostavno, napadi su toliko dobri da će odbrane imati pakleno težak zadatak. Od poslednjih pet susreta, Nju Orleans je slavio na četiri. Ovi timovi igrali su i u pripremnom meču pred novu sezonu i tada je bilo 28:0 za Sejntse.

NFL - POLUFINALE PLEJ-OFA (FINALA KONFERENCIJA)

Nedelja

21.05: (1,70) Nju Orleans Sejnts (13,00) Los Anđeles Rems (2,40)

Ponedeljak

00.40: (1,80) Kanzas Siti Čifs (13,00) Nju Ingland Petriots (2,20)

Foto: Reuters