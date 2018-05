Vilfredo Leon

Vreme je za jagodicu na šlagu - finalni turnir Lige šampiona. Odbojkaški poredak u Evropi skoro da se nije menjao u odnosu na prošlu godinu. Tri od četiri ekipe – Zenit, Lube i Peruđu gledali smo i krajem aprila 2017. godine u dvorani Pala Lotomatika u Rimu. Jedina razlika je što će u Kazanju da igra poljski vicešampion Zaksa Keđeržin, a prošle sezone na F4 bio je Berlin.

Protekle nedelje Vakifbanka je u Bukureštu potvrdila dominaciju u ženskoj odbojci, a šta tek reći za vladavinu strašnog Zenita u muškoj. U konkurenciji italijanskih "ala", ekipa iz Kazanja je trostruki uzastopni šampion Evrope.

Kako protiv ruskog "drim tima"? Posle vladavine Trentina od 2009. do 2011. godine, Zenit je preuzeo primat na Starom kontinentu. U polufinalu – sudar džinova. S jedne strane mreže branilac krune, s druge osokoljena Peruđa, koja je protekle nedelje osvojila šampionat Italije, prvi u istoriji kluba. I ne samo to, ekipa srpskih reprezentativaca Aleksandra Atanasijevića i Marka Podraščanina je uzela triplu krunu na "čizmi" (prvenstvo, Kup i Superkup).

Biće to repriza finala Lige šampiona iz 2017. godine, kada je viđena igra mačke i miša. Svi su se nadali da Peruđa može konačno da skine Zenit sa trona, ali četa Vladimir Alekna održala je čas odbojke domaćinu i ponizila ga maksimalnim rezultatom u italijanskoj prestonici – 25:15, 25:23, 25:14. Naravno, favorit se zna, a to je Zenit. Igra na svom terenu. Ove sezone, evropski šampion je poražen samo tri puta u domaćem prvenstvu, a do titule u Rusiji je stigao bez poraza u plej-ofu.

Zašto je Zenit dominantan? Dovoljno je reći da u timu iz Kazanja igraju verovatno dva najbolja odbojkaša današnjice, fenomenalni Kubanac sa poljskim pasošem Vilfredo Leon i ruski "gromovnik" Maksim Mihajlov. Naravno, ostatak tima čine ruski reprezentativci, šampioni Evrope iz 2017. godine, a drugi stranac je odlični američki primač servisa Metju Anderson.

Peruđa stiže rasterećena u Kazanj posle dominacije u Italiji, ali i sa velikim motivom da pokuša da skine krunu moćnoj ekipi iz Tatarstana. Ove sezone u Ligi šampiona briljirao je srpski bombarder Aleksandar Atanasijević. Sa 235 poena iz 12 mečeva imao je čak 59 više od prvog pratioca, korektora Zakse Armanda Toresa. Popularni Bata protekle nedelje je bio i MVP finalne serije plej-ofa šampionata Italije, a našao je mesto i u idealnoj postavi sezone na Apeninima. Nema bele zastave, ali je srpski reprezentativac svestan jačine Zenita.

"U polufinalu nas čeka najjača ekipa na svetu. Biće teško, ali mislim da ćemo u pojedinim trenucima susreta imati šansu koju moramo da iskoristimo", rekao je najbolji poenter Lige šampiona.

Zanimljivo, lucidni Kubanac Vilfredo Leon je već dogovorio transfer u Peruđu naredne sezone. Najbolji odbojkaš planete igraće protiv budućeg kluba. Profesionalizam je to, ali će primač servisa Zenita (menja ga naredne sezone Francuz Ervin Ngapet) sigurno da bude u specifičnoj situaciji.

Ekipa iz Kazanja ima pet titula šampiona Evrope, a zanimljivo, nikada nije izgubila finale. Ruski timovi vladaju Starim kontinentom proteklih šest godina. Osim četiri titule Zenita, krune su osvajali i Belgorod i Lokomotiva iz Novosibirska. Ruski šampiona kao domaćin F4 igrao je samo grupnu fazu takmičenja gde se prošetao sa svih šest pobeda, uz samo izgubljena tri seta.

Sve je na strani Zenita, ali Peruđa bi mogla da namuči ruskog giganta. Četa Lorenca Bernardija ima adute. Osim Atanasijevića, tu je sjajni bloker Marko Podraščanin, primači servisa Ivan Zajcev i Amerikanac Aron Rasel, a sve ih razigrava odlični tehničar, Argentinac Lučano De Ćeko.

U prvom meču polufinala Lige šampiona sastaju se gubitnici od prošle nedelje Lube i Zaksa, koji su predali krune u Italiji i Poljskoj. Dok je Peruđa bila favorit protiv ekipe iz Ćivitanove zbog domaćeg terena u majstorici, tim iz Keđeržina, iako lider posle ligaškog dela sezone, neočekivano je izgubio 2:0 od SKA Belhatova.

Poljski vicešampion igra na krilima sjajnog Armanda Toresa, drugog poentera Lige šampiona. Ipak, Lube je kvalitetnija ekipa. Osmani Huantorena, Cvetan Sokolov, Majka Kristensen, Dragan Stanković i drugovi ne bi trebalo da imaju problema da se plasiraju u finale evro elite.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Sub 15:00 8401 LŠ PF Kedzierzyn Kozle - Lube ki 2 1,20 Sub 18:00 8403 LŠ PF Perugia - Zenit Kazan up više (179.5) 1,85 Ukupna kvota 2,22

POLUFINALE LIGE ŠAMPIONA – KAZANJ

Subota

15.00: (4,00) Zaksa Keđeržin – Lube Ćivitanova (1,20)

18.00: (3,40) Peruđa – Zenit Kazanj (1,27)

*** kvote su podložne promenama

Foto: Shutterstock