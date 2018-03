Druga najbolja odbrana grupne faze dočekuje drugi najbolji napad u prvom duelu osmine finala Lige šampiona. Sudeći prema onome što su Kil i PIK Seged pokazali u mečevima po grupama, očekuje nas neizvestan dvoboj. Zebre su bile četvrtoplasirane u Grupi B, a sastav iz Segedina peti u Grupi A, sa ukupno tri osvojena boda manje. Inače, ovi rivali sastali su se pre dve godine, takođe u osmini finala i bolji je bio nemački predstavnik.

Iza Kila je vrlo turbulentna sezona. Može da se kaže i da je neuspešna, jer će Zebre teško do trofeja. Spas bi mogla da bude evropska kruna, ali je pitanje koliko je to zapravo realno. U nacionalnom kupu Kil je već ispao i neće odbraniti pehar, dok je u Bundesligi toliko skroman da sledeće sezone verovatno neće ni videti Ligu šampiona. Zato je ovo odlučujući poligon za crno-bele iz Šparkasen arene. Ohrabrujuć podatak za trenera Gislasona je remi sa Pari Sen Žermenom, mada Svecima meč nije ništa značio, dok je u šampionatu pre dve sedmice deklasiran od strane Magdeburga.

PIK Seged je do skoro bio miljama daleko od Kila, ali su se stvari u međuvremenu promenile. Segedinci su odlučni da ove sezone konačno naprave iskorak i to ne samo u Ligi šampiona, već i u domaćem prvenstvu. Dokaz za to je pobeda nad "večitim prvakom Mađarske" Vespremom pre nešto manje od dve nedelje, i to na njegovom terenu što nikome nije pošlo zarukom skoro deset godina. To nije jedini veliki skalp Segeda ove sezone, pošto je u Ligi šampiona savladao Barselonu kod kuće, a Rajn Nekar Leven u gostima. Sada mu predstoji okršaj sa Kilom, koji nikada nije ispao u osmini finala, i koga nijednom nije pobedio u Nemačkoj.

Zanimljivo, najbolji strelci oba tima su levoruki. Niklas Ekberg je postigao 53, a Žolt Balog 57 golova. Od srpskih igrača na terenu će se naći jedino desni bek Zebri Marko Vujin.

Revanš susret je na programu 1. aprila u Mađarskoj, a bolji iz dvomeča nameriće se na Vardar u četvrtfinalu.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Sre 19:00 7476 LŠPF Kiel - Szeged ki 1 1,50 Ukupna kvota 1,50

LIGA ŠAMPIONA, PLEJ-OF

Sreda

19.00: (1,45) Kil (8,50) PIK Seged (3,40)

*** kvote su podložne promenama

Foto: Shutterstock