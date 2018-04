Prvi favorit za krunu, vicešampion Evrope PSŽ, protutnjao je u Poljskoj razbivši Kjelce. Šest golova prednosti u prvom četvrtfinalnom duelu nije pravi pokazatelj dominacija Svetaca, koji su u prvom poluvremenu imali i

plus 12 (22:10). Silni milioni uloženi u ekipu hrvatskog stručnjaka Zvonimira Noke Serdarušića izgleda da ove sezone daju rezultate. Nikola Karabatić, Mikel Hansen, Uve Genshajmer, Tijeri Omeje i ostale zvezde

Parižana deluju ako kaznena ekspedicija i prvi favorit da napokon donesu krunu najbolje ekipe u grad svetlosti. Kad fudbaleri i pored silnih stotina miliona evra nisu ni blizu "ušatog pehara", onda bi rukometaši mogli da obraduju vlasnika kluba Nasera al Kelaifija. I pored velike prednosti, iskusni trenerski vuk Serdarušić oprezan je pred revanš u Parizu.

"Još ništa nije gotovo. Znamo da je Kjelce poznat kao ekipa koja ume da se vrati iz velikog minusa", rekao je Hrvat na klupi najbogatijeg kluba na svetu.

Da će četa Talanta Dušebajeva teško do senzacije u francuskoj prestonici govori podatak da PSŽ na poslednjih 28 mečeva u Ligi šampiona nije poražen na svom terenu. Ta serija traje od novembra 2014. godine. Ove sezone ova dva kluba su igrala već tri puta i uvek je kao pobednik izlazio moćni pariski klub. Kjelce je samo jednom u istoriji uspeo da pobedi Svece i to 2016. godine u polufinalu evro elite u Kelnu kada je bilo 28:26. Senku na ubedljivu pobedu u Poljskoj bacila je povreda pivotmena Luke Karabatića, koji je polomio prst i pod znakom pitanja je za završni turnir Lige šampiona 26. i 27. maja u Lankses areni u Kelnu, naravno ako se šampion Francuske plasira. Na crti će zato više vremena da provede švedski kružni napadač Jespen Nilsen, koji ne otpisuje prvaka Evrope iz 2016. godine.

"Da bismo se uverili da nismo još prošlo dalje moramo da pogledamo drugo poluvreme meča u Poljskoj, u kojem smo izgubili šest razlike. To znači da je Kjelce za 30 minuta već anulirao šest pogodaka, a igra se još 60", rekao je Nilsen, koji se oprašta od domaće publike u Ligi šampiona jer će od leta da obuče dres najboljeg nemačkog tima Rajn Nekar Levena.

PSŽ trenutno ima prvog strelca Lige šampiona, a to je Nemac Uve Genshajmer, koji je dosad postigao 84 gola.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Sub 17:30 7477 LŠPF Psg - Targi Kielce ki 1 1,35 Ukupna kvota 1,35

ČETVRTFINALE LIGE ŠAMPIONA, REVANŠ MEČEVI

SUBOTA

17.30: (1,35) PSŽ (8,50) Vive Kjelce (4,00) /⁠prvi meč 34:28/⁠

NEDELJA

16.50: (2,05) Skjern (8,00) Nant (2,05) /⁠prvi meč 27:33/⁠

17.00: (1,45) Vardar (8,50)⁠ Kil (3,40) /⁠prvi meč 29:28/⁠

19.00: (1,95) Monpelje (8,00) Flenzburg (2,15) /⁠prvi meč 28:28/⁠

Foto: Shutterstock