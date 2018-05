Opasno se zakuvalo u NHL-u, gde se vode poslednje ledene bitke u tekućoj sezoni! Jer, jedan finalista je odranije poznat, a to su Las Vegas Najtsi kojima je to - o kurioziteta - prva godina postojanja!

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Čet 02:00 8002 NHLPF Tampa Bay - Washington ug 0-4 2,40 Ukupna kvota 2,40

A u noći između srede i četvrtka (02.00) vodi se odsudna, sedma bitka serije za prvaka Istočne konferencije između domaćih Tampa Bej Lajtninga i Vašington Kepitalsa. Najbolji igrač Prestoničana, a po mnogima i najbolji na svetu, Alekandar Ovečkin obećao je borbu do kraja.

"Uradiću šta god je potrebno da pobedimo u Tampi. Ne interesuje me ko je ispred mene, da li sam na ledu ili na klupi, da li su driblinzi, golovi ili tuče. Ne interesuje me! Jedini cilj je pobeda", jasan je Rus.

Favoriti su ipak Munje, iako su ove sezone od Kepitalsa doživele dva poraza na svom terenu. Domaći tim je bio nešto bolji od gostiju tokom ligaškom dela sezone zabeleživši 54 pobede, šest više od tima iz Vašingtona. A pošto je kraj serije, težina utakmice sama po sebi govori da će ekipe biti daleko opreznije te vredi pokušati i sa 0-4 gola, što MOZZART ocenjuje kvotom 2,40.

NHL je inače odredio raspored utakmica velikog finala, te je prva određena za 28. maj, pa redom - 30. maj, 2. jun, 4. jun, 7. jun, 10. jun i 13. jun. Svi mečevi će počinjati u 02.00 po srednjoevropskom vremenu.

