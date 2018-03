Počinje rasplet u najjačoj odbojkaškoj ligi na svetu. Lube Ćivitanova brani krunu, a napadaju Modena, Peruđa i Trentino. Šampion Lube, za koga igra kapiten reprezentacije Srbije Dragan Stanković, favorit je u polufinalnoj seriji protiv Modene.

Prednost domaćeg terena nije beznačajna na "čizmi". Lube je ušao u top formu u najvažnijem delu sezone. Prošle nedelje vladar Italije je izbacio poljski SKRA Belhatov u prvoj rundi plej-ofa Lige šampiona, a i u četvrtinalu plej-ofa prvenstva Italije, Lube je posle dva meča eliminisao Pjačencu. Modena, takođe, nije imala problema sa Milanom u prvoj nokaut rundi doigravanja.

Lube je ekipa koja retko gubi na svom parketu. Zanimljivo, šampion Italije je u ligaškom delu sezone ostvario 12 trijumfa i samo jedan poraz kao domaćin, i to upravo od Modene, i to maksimalnim rezultatom. To je dobra opomena za Lube. Tradicija poslednjih godina je apsolutno na strani Lubea, koji je pobedio u sedam od poslednjiih osam mečeva.

Biće to duel, s jedne strane bombardera Lubea, Osmanija Huantorene i Cvetana Sokolova (najbolji tandem italijanskog prvenstva sa 739 poena u ligaškom delu sezone), dok je najveća opasnost po domaćina lucidni Ervin Ngapet. Već su počele spekulacije da će Francuz naredne sezone preći u ruski "drim tim" Zenit iz Kazanja, koji je trostruki uzastopni šampion Evrope. Lube je bliži trijumfu u prvom meču polufinalne serije.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Sre 20:30 8406 IT1PF Lube - Modena h 1 (-8.5) 1,90 Ukupna kvota 1,90

POLUFINALE PLEJ-OFA ŠAMPIONATA ITALIJE, PRVI MEČEVI

Sreda

20.30: (1,35) Lube Ćivitanova - Modena (2,90)

Četvrtak

20.30: (1,20) Peruđa - Trentino (4,00)

* Polufinalne serije igraju se na tri dobijene, a prednost domaćeg terena imaju Peruđa i Lube

Piše: Željko MUTAVDŽIĆ

Foto: Action Images