Jedan klub istog dana u razmaku od samo dva sata i 10 minuta igra dva meča! I to oba u gostima. Kako je to moguće? To znaju čelnici EHF Lige šampiona i rukometne Bundeslige. U nebranom grožđu nalazi se šampion Nemačke Rajn Nekar Leven.

Godinama traje sukob najjače rukometne lige na svetu i Evropske rukometne federacije (EHF), a ispašta - rukomet. Naime, u subotu se ne igra fudbalska Bundesliga, zbog reprezentativnih obaveza, pa je televizija ARD odlučila da meč dana u Nemačkoj bude rukometni duel u Kilu u Šparkase areni, gde gostuje dvostruki uzastopni šampion Rajn Nekar Leven. Naravno, EHF ima prioritet kao međunarodno takmičenje, ali "novac vrti gde burgija neće". ARD je "zakucao" taj termin u subotu u 18.10.

Kil je uspeo da se izvadi iz teške situacije, jer je i on trebalo da igra u subotu meč sa Segedom u Mađarskoj. Ali, rukovodstvo Zebri je žrtvovalo domaći teren, pa je klub igrao u sredu prvi susret plej-ofa Lige šampiona sa mađarskim vicešampionom na svom terenu, iako je u grupnoj fazi izborio da revanš igra pred svojim navijačima u Šparkase areni. Rajn Nekar nije uspeo da pomeri meč Lige šampiona. Nemački šampion je tražio od EHF da igra u nedelju u Poljskoj protiv Vice Kjelcea, ali je Evropska rukometna federacija to odbila pod obrazloženjem da štiti zdravlje igrača, koji bi imali veliki napor da igraju dva meča u razmaku od 24 sata. Na Rajn Nekaru je bila teška odluka. Presekli su u stilu "Bolje vrabac u ruci nego golub na grani". Rukovodstvo tima iz Manhajma je odlučilo da im je Bundesliga prioritet i da će na Kil sa najjačim sastavom, a da će put Poljske rezervni sastav, odnosno Rajn Nekar Leven 2, koji se takmiči u trećoj ligi Nemačke!

Naime, Lavovi su prvi na tabeli u Bundesligi, ali im opasno prete Flenzburg i Fuhse iz Berlina, a duel u Kilu je jedan od najvažnijih do kraja sezone. Naravno, Liga šampiona je vrh u svakom sportu, ali u konkurenciji PSŽ-a, Barselone, Vesprema, Vardara, čelnici Rajn Nekara su verovatno procenili da će teško moći do pehara najbolje ekipe u Evropi. Ali, tu je i revanš, pa možda siguran minus iz Poljske može da se nadoknadi u revanšu u Manhajmu. Na zvaničnoj stranici Rajn Nekar ceo cirkus su opisali rečima: "Loša šala postaje stvarnost".

"Ovo je ogroman gubitak za rukomet i katastrofa za nas", rekao je nekada veliki nemački as, danas sportski dirtektor Lavova iz Manhajma Oliver Rogiš za Welt.

Naravno, put Baltika na noge Zebrama iz Kila će i trener ekipe Nikolaj Jakobsen, dok će Rajn Nekar Leven u Poljsku, gde će igrati protiv rivala koji je 2016. godine osvojio Ligu šampiona, sa klupe da predvode dvojica mladih trenera, Mihael Abt i Andre Berthold.

"Kada su me iz kluba obavestili da ću da predvodim ekipu u Ligi šampiona mislio sam da je šala i da će se naći neko rešenje", istakao je Berthold, dok je Abot rekao da će ovo biti veliki izazov za njegov tim.

"Posle početne neverice, igrači se raduju što će igrati tako važan meč za naš klub. Na nama je da ostavimo poslednji atom snage i da se borimo kao lavovi", rekao je Abot.

Dok su u Rajn Nekar Levenu sve snage usmerene ka odbrani titule u Bundesligi, Kilu je prioritet Liga šampiona. U prvom meču protiv Segeda u prepunoj Šparkase areni Zebre su slavile 29:22, pa će misli čete

Islanđanina Alfreda Gislasona da budu usmerene prema revanšu u Segedinu. To bi mogla da bude olakšavajuća okolnost po Rajn Nekar Leven, koji je posle decenije dominacije Kila, srušio tvrđavu sa Baltika. Kapitena "lavova" Andija Šmida ne zavarava podatak da su domaćini rasterećeni, jer nemaju šanse da se bore za titulu ni da se plasiraju naredne godine u Ligu šampiona.

"Ako želimo da pobedimo u Kilu, moramo da igramo do granica naših mogućnosti", rekao je Šmid.

U ostalim mečevima Lige šampiona u subotu, Flensburg je apsolutni favorit u duelu sa švedskim Kristijanštadom. Domaćinu iz grada sa samo 41.000 stanovnika ovo je najveći uspeh u istoriji kluba. Iz trećeg

pokušaja uspeli su da se nađu u nokaut fazi Lige šampiona. Jedan od najboljih igrača Kristijanštada Tim Sorensen ima problema sa povredom Ahilove tetive pa trener Olafur Gudmundson nije siguran da li će moći da računa na odlično desno krilo. On nije trenirao poslednjih dana, pa je pod znakom pitanja za duel sa moćnom "skandinavskom legijom stranaca" u timu Flensburga.

Neizvestan meč se očekuje u Brestu, gde na noge beloruskom šampionu stiže francuski Nant, koga predvodi legenda makedonskog i svetskog rukometa Kiril Lazarov, koji je sjajan i u 38. godini. Uz Lazarova, za Nant igra i Eduardo Gurbindo. Nosioci igre Belorusa su Srbi Petar Đorđić i Rastko Stojković. Njih dvojica su i najbolji strelci Meškova u Ligi šampiona. Đorđić je postigao 59, a Stojković 48 golova. Goste čekaju pune tribine. Iako je Nant favotit za prolazak u četvtfinale, ne bi bilo iznenađenje da domaćin slavi u prvom meču.

Direktan plasman u četvrtfinale Lige šampiona obezbedili su šampion Vardar i PSŽ kao pobednici grupa.

LIGA ŠAMPIONA - PLEJ OF

Subota

17.30: (2,70) Brest (8,00) Nant (1,65)

18.00: (5,20) Kristijanštad (11,0) Flenzburg (1,22)

Nedelja

16.50: (4,00) Skjern (8,50) Vesprem (1,35)

17.00: (2,30) Monpelje (8,00) Barselona (1,85)

* Kvote su podložne promenama

NEMAČKA 1 - 26. KOLO

Subota

18.10: (2,45) Kil (8,00) Rajn Nekar Leven (1,75)

20.30: (2,20) Erlangen (8,00) Gepingen (1,90)

Nedelja

12.30: (1,07) Lajpcig (16,0) Bitenfeld (11,0)

12.30: (1,05) Melzungen (18,0) Libeke (13,0)

* Kvote su podložne promenama

Piše: Željko Mutavdžić

Foto: Shutterstock