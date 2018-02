Marko Vukićević, za 5,22 sekunde sporiji od zlatnog Marsela Hiršera u alpskoj kombinaciji

Austrijanac Marsel Hiršer stigao je do zlata u disciplini alpska kombinacija na Zimskim olimpijskim igrama u Pjongčangu. On je u spustu i slalomu ostvario vreme 2:06,52, što je u tom momentu bilo dovoljno tek za 12. poziciju. Nakon toga, Austrijanac je pojačao tempo, i tako stigao do druge olimpijske medalje, prve sa zlatnim sjajem u karijeri. Naš Marko Vukićević osvojio je 25. mesto u istoj disciplini, dok je Stevović ostao bez plasmana.

Krenimo redom, jer Marko Vukićević je u spustu postavio vreme od 2:11,74, što je za 5,22 sekunde lošije od zlatnog Marsela Hiršera. On je u spustu postigao vreme od 1:21,31, dok je slalom završio za 50,43 sekundi. Marko Stevović prvu trku u spustu okončao kao 59. takmičar u vremenu od 1:24,47, ali nije završio drugi izlazak na stazu, pa je ostao bez plasmana.

Kada je reč o takmičarima okićenim medaljama, srebrno odličje poneo je Francuz Aleksi Pantiro, a bronzu je osvojio njegov sunarodnik Viktor Mufa Žande.

(Foto: Reurters/Action Images)