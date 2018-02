Nemačka u finalu - najveće iznenađenje hokejaškog turnira

Raspletom utakmice Švedske i Nemačke kompletirano je četvrtfinale hokejaškog turnira u Pjongčangu. Poznati su svi finalisti, a poslednji su u samu borbu za medalje ušli Kanađani - i Nemci koji su iznenađujuće svladali Švedsku nakon produžetaka 4:3, dok je Kanada Finsku dobila s fudbalskih 1:0.

Dvoboj Kanade i Finske bio je rovovski i vrlo, vrlo izjednačen. Presudio je jedan pogodak i to iz situacije koja nije izgledala opasno i nije bila izrađena. Taj presudan trenutak dogodio se u 55. sekundi treće trećine kada je Noro pogodio s udaljenosti i taj se rezultat održao na semaforu sve do kraja utakmice. Bila je to tvrda utakmica u kojoj su Kanađani imali nešto više prilika, ali golmani su bili na vrlo visokom nivou.

Nemci su danas ipak priredili najveće iznenađenje hokejaškog turnira izbacivši u četvrtfinalu Švedsku koja je bila jedan od favorita za osvajanje zlata. Možda i presudan trenutak utakmice zbio se sredinom prve trećine kada je Nemačka u razmaku od samo 29 sekundi dva puta pogodila preko Ehrhofa i Nobelsa.

U drugoj trećini nije bilo golova, a onda je krenula potpuna ludnica u poslednjoj trećini. Prvo je Lander smanjio na 1:2 i donio nadu Švedima, ali samo dva minuta kasnije Kahun opet vraća Nemačku na dva razlike. Ipak, njihovo vođstvo trajalo je samo tri minuta jer je Švedska svojim blicom preko Herslija i Vilstranda stigla do izjednačenja.

Nakon toga činilo se kako se momemtum promenio i kako je Švedska prošla u polufinale što se i očekivalo, ali Nemci su imali druge planove. Izdržali su do kraja regularnog dela, a onda u drugom minutu produžetka preko Reimera došli do pogotka za pobedu i ulazak u samu borbu za medalje.

Veliko je ovo iznenađenje, ravno senzaciji jer Nemci ovde nemaju nijednog igrača van svoje domaće lige, dok su Šveđani bili reprezentacija s jednim od jačih rostera na turniru koji se odlično poznaje i koji tehnički deluje savršeno. Ipak, Nemci su ih iskontrolisali.

Sada su poznati svi polufinalisti, u borbi za finale snage će odmeriti Rusija i Češka i Kanada-Nemačka.

OLIMPIJSKE IGRE - četvrtfinale hokeja

Češka - SAD 3:2pp (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

OAR - Norveška 6:1 (3:0, 2:1, 1:0)

Kanada - Finska 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Švedska - Nemačka 3:4 (0:2, 0:0, 3:1, 0:1)

