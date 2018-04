Prošle sezone se muški rukometni klub Vardar popeo na krov Evrope, a možda niste znali je malo falilo ženskoj sekciji makedonskog giganta da ostvari isti podvig. Dame su u finalu tesno poražene od Đera, a priliku za popravni mogle bi da imaju već ove godine.

Rukometašice Vardara su završile na prvom mestu Grupe C sa maksimalnih 12 bodova, bile dominantne i u Grupi 2 sa 18 bodova (devet trijumfa i jedan poraz) - čemu su značajno doprinele i Srpkinje Andrea Lekić, Dragana Cvijić i Marija Petrović - a u četvrtfinalu snage odmeravaju sa Midtjilandom, četvrtoplasiranim timom Grupe 1. Danski klub je poslednja prepreka Vardaru pred Fajnal for u Budimpešti. U teoriji relativno laka jer je Midtjiland apsolutni autsajder u ovom susretu. Ipak, rukometašice Midtjilanda silno su motivisane uspehom svojih zemljaka iz Skjerna u muškoj konkurenciji koji su izbacili favorizani Vesprem.

"Skjernovi rezultati su naša motivacija pred okršaj sa Vardarom. Pokazali su nam da je sve moguće, ako verujete u sebe", kazala je Luis Burgard, desni bek danske ekipe.

Midtjiland je u prošlom kolu domaćeg šampionata poražen od Odenzea, ali to ne obeshrabruje domaće.

"To je neka sasvim druga dimenzija. Pre svega, gledaćemo da se zabavimo. Zadovoljno smo što drugu godinu zaredom igramo četvrtfinale Lige šampiona. To je veliki uspeh. Na korak smo do Fajnal fora. Borićemo se dokle god postoji i najmanja šansa", optimistično će trener danskog tima Kristijan Kristensen.

Zanimljivo, Midtjiland i Vardar su odmeravali snage i u prošlogodišnjem četvrtfinalu Lige šampiona. Makedonski tim je slavio sa Danskoj sa 28:26, dok je u Skoplju bilo 26:24 u korist domaćih.

Foto: Action Images