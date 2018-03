ONLY IN THE USA - klub još ne postoji, a prodao 25.000 pretplatnih ulaznica!

Eksperimet sa Las Vegasom koji je ove godine dobio NHL tim je apsolutno uspeo i to van svih očekivanja. Vegas Golden Najts su trenutno jedan od najuspešnjuih klubova u najjačoj hokejaškoj ligi, a usput i jedan od najgledanijih.

Pa kada je svetskoj prestonici kocke i zabave, koja je pritom locirana u pustinji, tako nešto pošlo za rukom, zašto ne bi i hladni i kišoviti Sijetl?! Tako i bi, zahtev je podnet 13. februara, te uskoro možemo očekivati da NHL primi novog člana koji pritom i dalje nema ni ime.

A koliko narod u najvećem gradu države Vašington želi da gleda NHL pokazao je i mali eksperiment marketing tima kluba koji je otvorio test prodaju ulaznica. I desilo se malo čudo pošto je u prvih 20 minuta "prodaje" kaparisano 10.000 ulaznica, a do kraja dana čak 25.000!

Zaista neshvatljiv fenomen.

720 seconds.



That’s how long it took to hit our goal of 10,000 deposits.



We’re now at 25,000 and counting.



Thank you, Seattle.#NHLSeattle