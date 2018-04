NHL je najjači na svetu, KHL dominira u Evropi i to je otprilike to kada je reč o poretku hokejaških liga. Ima tu još prvenstava na Starom kontinentu poput skandinavskih i čeških u kojima se izrode kvalitetni igrači, ali svakako su iza pomenutog dvojca. Zato mnoge zemlje oskudne u talentu i kvalitetu gledaju razne načine da to nadomeste jačim utakmicama i finansijski primamljivijim ugovorima. A gde je lova, tu su i bolja pojačanja, zvučniji sponzori, veće prodaje... Upravo je kao rezultat takvih težnji nastala Alpska hokejaška liga, proizvod spajanja italijanske Serije A i Internacionalne lige u kojoj su nastupali austrijski i slovenački timovi. Alpska hokejaška liga osnovana je 2016. godine, a nije isključeno da u budućnosti u njoj zaigraju i klubovi iz Češke, Nemačke, Slovačke, Hrvatske...

U ovosezonskom finalu sastaju se italijanski Azijago i Riten, dve najbolje ekipe u regularnom delu šampionata. Trenutno je 2:2 u seriji. Biće ovo peti susret Asijaga i Ritena u periodu od samo devet dana. Zapravo je reč o reprizi prošlosezonskog finala, kada je Riten slavio ukupnim rezultatom 4:1. Ove sezone je daleko uzbudljivije.

E sad, kako bi to moglo da se materijalizuje ako se stavi na tiket?

Dovoljno je samo pogledati formu Asijaga kod kuće i sve će vam biti jasno. Hokejaši ove ekipe nisu izgubili kod kuće od 15. novembra ili, ako vam je lakše, na 18 poslednjih mečeva, od čega su samo jednom slavili nakon regularnog dela. Riten ume da bude nezgodan na strani, ipak je reč o šampionu, ali nije ni neki bauk. Azijago ih je tukao na tri poslednja susreta u svojoj dvorani i sva je prilika da će to učiniti i ovoga puta. Skoro svaki put Azijago dobija uz minimum pet golova na meču, tako da bi kombinacija 1&5+ mogla da naiđe na lepu naplatu.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Uto 20:30 8267 ALPF Asiago - Renon Ritten hk 1&5+ 2,85 Ukupna kvota 2,85

