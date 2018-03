Holger Glandorf

Ko će do krune u Nemačkoj? Do pre nekoliko godina Kil je dominirao u Bundesligi, ali su "zebre" posustale, pa je primat preuzeo Rajn Nekar Leven. Ekipa iz Manhajma i ove godine je prvi favorit za titulu, ali ima ozbiljne rivale u Flensburgu i Fuhseu iz Berlina. Upravo će derbi severa Nemačke da odluči o drugom mestu i ekipi koja će da preti lideru u poslednjih devet kola šampionata.

Početkom sezone Flensburg je napustio trofejni stručnjak Ljubomir Vranješ, koji je preuzeo mađarski Vesprem, ali ekipa iz grada na granici sa Danskom i dalje se oslanja na iskusne rukometaše, pre svega Skandinavce. Čak šestorica je Danaca, a najpoznatiji igrači su iskusni bekovi, Tomas Mogesen i Rasmus Lauge, a tu je i neuništivi švedski golman Matijas Anderson (40).

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Čet 19:00 7453 NEM 1 Flensburg - Fuchse Berlin ki 1 1,35 Čet 19:00 7455 NEM 1 Kiel - Erlangen h 1 (-7.5) 1,85 Čet 19:00 7456 NEM 1 Friesenheim - Wetzlar ki 2 1,35 Ukupna kvota 3,37

Veliki motiv na meču protiv Lisica iz prestonice imaće prekaljeni desni bek domaćina Holger Glandorf kome dva gola fale da postane najbolji strelac u istoriji Bundeslige. On je za 17 godina u elitnoj ligi Nemačke postigao 2.261 pogodaka i sprema se da skine sa trona legendarnog Korejca Kjunga Šina Juna, nekadašnjeg igrača Gumersbaha. Flensburg je naoštren da slavi, ima pet uzastopnih pobeda, a trener Majk Mahula poziva navijače da naprave pakao u derbiju severa kako bi Lauge i drugovi slavili protiv ljutog rivala. Ekipu iz Berlina trenira iskusni srpski stručnjak Velimir Petković, a u timu su čak četvorica hrvatskih reprezentativaca: Jakov Gojun, Marko Kopljar, Drago Vuković i Stipe Mandalinić. Do decembra prošle godine vedeta Lisica bio je srpski reprezentativac Petar Nenadić, ali je on prešao u mađarski Vesprem koji konačno želi da se dokopa trofeja u Ligi šampiona. I pored odlaska najboljeg strelca i igrača, Petković je uspeo da napravi dobru hemiju u ekipi, koja je vezala četiri trijumfa.

Dvorana u Flensburgu biće ispunjena do poslednjeg mesta. Kvalitet je na strani domaćina. Ako se razbrani sjajni Šveđanin Anderson nema spasa za goste iz prestonice.

U ostalim mečevima, Veclar je favorit protiv "fenjeraša" Ludvigshafena, dok Kil želi u svojoj Šparkase areni da prekine lošu seriju, tri poraza u poslednja četiri meča, a slabašni Erlangen je prava prilika za iskupljenje.

RUKOMET, BUNDESLIGA - 25. KOLO

Sreda

19.00: (1,35) Flensburg (8,50) Fuhse Berlin (4,00)

19.00: (2,35) Gepingen (8,00) Melsungen (1,80)

19.00: (1,05) Kil (15,0) Erlangen (13,0)

19.00: (4,00) Ludvigshafen (8,50) Veclar (1,35)

19.00: (1,03) Rajn Nekar Leven (16,0) Gumersbah (16,0)

*** kvote su podložne promenama

Piše: Željko Mutavdžić

Foto: Action Images