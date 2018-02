Peruđa čuva Srbe i pravi drim tim

Italijanska Peruđa učiniće sve da dođe do titule prvaka Evrope u skorijoj budućnosti. A za to je potrebno da sačuva i ojača tim. I upravo to i rade Italijani. Kako prenosi Sportski žurnal, srpski tandem Aleksandar Atanasijević - Marko Podraščanin potpisaće nove dvogodišnje ugovore.

Pored toga, nedavno su čelnici italijanskog kluba potvrdili i da su spremili mega ponudu za Kubanca Vilfreda Leona iz ruskog Zenita kojem nude 1.000.000 za godinu dana.

“Što se tiče produženja ugovora, to je sve tačno. I Bata Atanasijević i ja ostajemo u Peruđi još najmanje dve sezone. Od dolaska, sve funkcioniše na najbolji mogući način. Klub je u usponu, organizaciono, rezultatski, pored nas su sjajni igrači, navijači... Peruđa je veliki grad, moja porodica se odlično snašla, nemam nikakvu zamerku”, rekao je Podraščanin za Žurnal.

I Atanasijević je već starosedelac, jer je u Peruđi punih pet sezona.

“Ja sam ovde već domaći igrač i drago mi je što su u klubu odlučili da mi ponude novi dvogodišnji ugovor. Ambicije su sve veće, samim tim i pritisak, ali ne možete da se bavite vrhunskim sportom, ako toga nema. Zato, jedva čekam završne borbe u prvenstvu, a ukoliko osvojimo titulu, biće sve mnogo lakše u naredne dve sezone”, naveo je Atanasijević.

Peruđa je prošle sezone poražena u finalu Lige šampiona baš od ruskog Zenita iz Kazanja.

