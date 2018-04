U 660. Humanitarnom tiketu u podne koji priređuje, u sklopu svog društveno odgovornog poslovanja, kompanija MOZZART gostovao je poznati odbojkaški trener Jovo Caković koji je rođen 6. 8. 1980. godine u Prijepolju.Viši je sportski trener odbojke (Sportska akademija Beograd), takođe i ekonimista (Viša poslovna škola Novi Sad). Otac je dve devojčice Dunje pet godina i Jovane četiri godine. Radi u OK Jedinstvo iz Stare Pazove od 2012. godine gde i živi sa svojom porodicom.

Tokom igračke karijere nastupao je od 1994-1999, OK FAP livnica Prijepolje, potom 1999-2003, OK Spartak Subotica, 2003-2004, OK Borac Starčevo, 2004-2005 OKHartberg, Bundesliga Austrija, 2005-2006, OK Banat Vrsac, 2006-2007, OK Amsteten Austrija. Trenerska karijera krenula je iz Prijepolja, 2008-2010, OK Putevi Prijepolje, 2010-2012, OK Varadin Petrovaradin, 2012-2013, OK Jedinstvo Stara Pazova, muškarci, 2013-2018, OK Jedinstvo Stara Pazova, žene.

Selektor je kadetske reprezentacije Srbije koja upravo ovih dana učestvuje na EP u Bugarskoj. Dosad porazi od Belorusije i Rusije i pobeda nad Slovenijom. Pomoćni trener seniorske reprezentacije Srbije na Svetskom prvenstvu u Italiji 2014. godine. Već 2015. godine vicešampion Evrope sa kadetkinjama. Osvajač mnogih balkanijada. Učesnik tri evropska i tri svetska prvenstva.

Trenerski uspesi: 2008/2009 ulazak iz Druge lige zapad u Prvu ligu OK Putevi, 2009/2010. ulazak iz Prve lige u Superligu sa ekipom OK Varadin, 2012/2013, ulazak iz Prve lige u Superligu sa ekipom Jedinstvo, muškarci i 2013-2018 uvek u prve četiri ekipe u nacionlnom prvenstvu, a i 2015/16 i 2016/17 učesnik svih nacionalnih finala. Osvajač Superkupa i Kupa Srbije u sezoni 2016/17.

Pošto je podržao naš društveno odgovorni rad Jovo je prihvatio i da odgovori na pet pitanja za rubriku “Pet na pet” Mozzart Sporta.

1. Da li ste svojevremeno trenirali neki sport i koji?

“Da, odbojku i to sam krenuo u Prijepolju”.

2. Ko vam je bio sportski uzor, idol, u tinejdžerskim danima?

“Naravno Vlade Divac, moj zemljak”.

3. Koji sportski klub nosite u navijačkom srcu?

“Uvek Partizan”.

4. Sportski događaj koji je ostao u sećanju i koji ćete pamtiti celog života?

“Sidnej 2000. Olimpijada kad su odbojkaši stigli do zlata”.

5. Životni i sportski moto?

“Zapamti dobro! Nikada ne odustaj na putu ka cilju”!

Bonus pitanje: Šta u MOZZARTU odigrati na duel koji je itekako primamljiv ljubiteljima fudbala, a dolazi sa Pirineja, Selta – Barselona. Tim iz Viga je u zlatnoj sredini tabele na čijem čelu se nalazi nedostižna Barsa. Katalonci su slavili nad Valensijom sa 2:1, a Selta je u poslednjem duelu doživela minimalan poraz. Barsa ima 20 pobeda u međusobnim okršajima, dvanaest više od rivala.

“Možda treba kombinovati, iks, dva uz tri plus”.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Uto 21:00 4002 ŠPA 1 Celta - Barcelona kmb X2&3+ 2,00 Ukupna kvota 2,00

PIŠU: Nela i Đurđe MEČANIN

Djurdje.mecanin@mozzartbet.com

FOTO:MN Press, Odbojkaški savez Srbije