Počinje žurka na ledu - Kanađani brane tron

Pred nama su Zimske olimpijske igre koje se održavaju u Pjongčangu u Južnoj Koreji. Naravno, sport i turnir koji će privlačiti najviše medijske pažnje biće onaj hokejaški. Zlato brani Kanada, srebro je u Rusiji osvojila Švedska, a bronzu SAD.

Za mali uvod, prošla Olimpijada bila je ono što su Rusi sanjali i zašta su se godinama spremali. Imali su domaći teren u Sočiju, sve NHL-ovce na raspolaganju, ali nisu napravili ništa i bilo je to veliko razočaranje za naciju i generaciju igrača od kojih su neki ponovno u timu. Sada je situacija za njih sasvim drugačija jer ne smeju ni da nastupaju pod svojom zastavom zbog skandala oko dopinga pa će se svi "čisti” ruski sportist u Koreji takmičiti pod olimpijskom zastavom. Nemojte zato da se zbunite kad vidite oznaku OAR iliti “Olimpijski sportisti iz Rusije” (Olympic Athletes from Russia).

Turnir će u odnosu na prošli biti potpuno drugačiji, ali nažalost i manje atraktivan što za navijače, što za medije. NHL je naime doneo odluku u kojoj zabranjuje igračima nastup na Olimpijskim igrama. Šta to znači? Zamislite da najboljih pet evropskih fudbalskih liga zabrani svojim igračima da igraju za reprezentaciju na Mundijalu. Tako će glavnu reč na turniru voditi igrači iz KHL-a, a to znači da su Rusi prvi favoriti. Šta to znači za turnir i ostale? Probleme koje ćemo pokušati da dočaramo preko procenata igrača iz NHL-a na prošlim igrama u Sočiju.

Zlatna Kanada imala je u rosteru 25 igrača i svi su bili iz NHL-a, Švedska je imala 24 igrača i njih 96 odsto bilo je ih NHL-a, Finska je imala 52 odsto igrača iz NHL-a, SAD je imao sve igrače iz NHL-a, Rusija 60 odsto, Češka čak i više, 68 odsto igrača iz NHL-a. Čak je i Slovačka imala 48 odsto igrača iz najjače lige sveta, Švajcarska 36…Dakle, udeo NHL-ovaca na turniru najboljih na svetu bio je golem. Kome će NHL-ovci najviše nedostajati? Definitivno SAD koje su najavile dolazak s nekoliko NCAA igrača i Amerikanaca koji igraju u Evropi. Čak će i Sloveniji ova odluka teško pasti jer neće doći njihov najbolji igrač u istoriji i dvostruki prvak NHL-a Anže Kopitar.

Šteta je golema i nenadoknadiva, ali šta je tu je. U najavi takmičenja napravićemo analizu glavnih konkurenata za zlatnu medalju iako je u ovakvoj konkurenciji teško izdvajati. Mora biti jasno kako se ovakva situacija ranije nije dogodila i kako u godinama iza nas nema relevantnih turnira s kojima bi mogli povući paralelu. Ovo je jedna sasvim nova situacija u kojoj će glavnu reč voditi KHL igrači i bivši NHL-ovci.

Ruska je ekipa cela iz KHL-a, Kanađani i Šveđani imaju pola tima (12 igrača) iz KHL-a, Česi čak 16. Ostatak se punio ostalim evropskim ligama, a mora se istaći da kod gotovo svih ekipa glavnu reč vode bivši NHL igrači koji se u smiraju karijere još uvek dobro kotiraju u Evropi. Učestvuje ukupno 12 ekipa podeljenih u tr grupe. Četiri najbolje ekipe (tri pobednika grupa i najbolji drugoplasirani) izboriće direktan plasman u četvrtfinale. Preostalih osam igraće međurundu i u jednoj utakmici (osmina finala) odlučiti ko ide u četvrtfinale.

Sistem je takav da ide naruku najjačima, no kako smo već naveli ovaj turnir je nešto novo i mogu se očekivati iznenađenja kakva inače ne bi videli. U Grupi A igraće: Kanada, Češka, Švajcarska i Koreja, u Grupi B: Rusija, SAD, Slovačka i Slovenija, a u Grupi C: Švedska, Finska, Norveška i Nemačka. Za početak moramo da eliminišemo autsajdere jer nemaju nikakve šanse. To su Koreja, Slovenija i Nemačka koji će ovde samo učestovati i služiti kao topovsko meso, dok Norveška, Slovačka i Švajcarska imaju svoje šanse ako im se poklopi, no krenimo s favoritima.

Dakle, zlato brani Kanada, ali ona ekipa od pre četiri godine i ova danas nemaju ništa zajedničko. Tada su svi bili iz NHL-a, sada nije niko. Dolaze s iskusnom ekipom igrača, niko nije mlađi od 25 godina, a tu su i dva bivša igrača zagrebačkog Medveščaka. Kevin Pulin je donedavno branio za Medvede i praktično okrenuo sezonu za njih, a sada ide po zlato na Olimpijadi. Tu je i Žilbert Brule koji je dres Medveščaka nosio od 2015. do 2017. godine u KHL-u.

Kanada osvajač zlatne medalje - kvota 5,00

U ekipi su gotovo svi igrači bivši NHL-ovci, neki sa zvučnim neki s manje zvučnim karijerama, ali puno je tu dokazanih KHL velemajstora iskusnih do maksimalnih granica tako da je Kanada u ovakvim uslovima opet strašno jaka. Tu je "kameni" Kris Li iz Magnitogorska koji sa 37 godina na leđima ide po medalju, ali i Derek Roj koji je punu deceniju žario i palio u Bufalu, no i njega su stigle godine. Ipak, u Evropi još igra sjajno.

Kanađani su birali iskusne i dokazane igrače iza kojih je veliko iskustvo, a treba dodati i da svi igrači trenutno u svojim evropskim klubovima imaju velike uloge. Vodiće ih Vili Dežarden, iskusni stručnjak koji je pre selektorske funkcije tri sezone vodio Vankuver Kanukse u NHL-u. Predviđanja idu da će Kanada sigurno igrati polufinale, ali o krajnjem dometu ne bismo raspravljali.

Drugi na redu su Rusi ili Olimpijski sportisti iz Rusije. I njih je odluka NHL-a teško pogodila jer tamo igra 90 odsto njihovih najboljih igrača, ali i s ovih 10 posto oni su složili ekipu koja je po nama glavni favorit za zlatnu medalju. U KHL-u imate dva kluba koja trenutno neviđeno dominiraju i koja imaju monopol na tržištu igrača, SKA i CSKA. To su ruski Real i Barselona, a iz ta dva kluba su gotovo svi igrači iz olimpijskog rostera.

OAR (Rusija) osvajač zlatne medalje - kvota 1,90

Spajali su mladost iskustvo pa su u ekipi neki od najboljih mladih ruskih igrača poput Kirila Kaprizova i Vladislava Gavrikova, ali tu su i bivši NHL "superstarovi" poput Ilije Kovalčuka, Pavela Datsjuka i Vjačeslava Vojnova od kojih neki još uvek nisu rekli konačno zbogom NHL-u i najavljuje se njihov povratak u Ameriku. Ipak, trenutno odrađuju izdašnije angažmane u bogatom SKA koji gazi sve pred sobom u KHL-u.

Najveća prednost Rusa je što se odlično poznaju, dakle gotovo sve linije koje će klizati igraju zajedno u klubu, sjajno se poznaju, stalno treniraju zajedno tako da je hemija u timu njihova velika prednost u odnosu na ostale. Na kraju svega ovo je i dalje ekipa u kojoj su neki od najboljih igrača koji su ikad igrali hokej i Rusi su definitivno favoriti za medalju. Naša prognoza za njih je sigurno finale.

Nakon što smo rešili dva najveća favorita za velike stvari okrećemo se Češkoj za koju smo takođe rekli da ih je odluka NHL-a teško pogodila. Predvodi ih bivša NHL zvezda Martin Erat koji na leđima ima 37 godina i na zalasku je karijere, ali ide po još jednu medalju s reprezentacijom. Ima tu još zvučnih imena, ali uglavnom su to KHL igrači.

Češka osvajač zlatne medalje - kvota 10,0

I među češkim olimpijcima ima bivših igrača Medvešćaka. Radi se o Tomašu Mertlu koji je dve sezone nosio dres Medveda u KHL-u, a što se ostatka ekipe tiče ne čini nam se kao da bi Češka mogla otići do kraja. Imaju kvalitet, ali jednostavno nedostaje im balans da ih smatramo pravim izazivačima za zlato.

Ipak, možda im se neke stvari poslože, možda kliknu na neviđen način, ali previše je upitnika nad ovom ekipom. Da imaju NHL-ovce to bi bila sasvim druga priča, da ovi najbolji domaći samo upotpunjuju "Amerikance", ali Česi više ni nemaju toliku širinu, a ni neke talentovane mlade hokejaše koji još nisu otišli u Ameriku. Češka će u četvrtfinale, ali dalje od toga ne bi trebalo.

Finska je ostala bez pola potencijalne ekipe zbog NHL-a. Dakle polovine ovih igrača ne bi ni bilo ovde, ali imaju oni dovoljno kvaliteta i potencijala da ih smatramo legitimnim kandidatom za medalju.

Finska osvajač zlatne medalje - kvota 7,50

Nemaju toliko bivših NHL igrača, tu su uglavnom iskusni igrači i KHL zvezde, ali Finci dobro funkcionišu kao kolektiv. Pokazali su to na pripremnim turnirima i iako nemaju moćnu ekipu poput Rusije nikako nih ne treba unapred precrtati. Najveću stabilnost imaće na golu gde je bivši NHL-ovac Kari Ramo.

Ostali uglavnom igraju po Europi ili u domaćoj ligi koja nije na nivou KHL-a i teško ju je smatrati elitnom. Finska je hokejaška nacija, a na ovom turniru predstaviće svoja dva igrača budućnosti. To su dva hokejaša koja su 1999. godište, Miro Hejskanen koji je bio treći pik prošlogodišnjeg NHL drafta i Eli Tolvanen, 30. pik s tog istog draftaa. Oni upotpunjuju vrlo iskusni roster igrača koji su visoke tehničke potkovanosti. Četvrtfinale je sigurno, ali sama završnica nije baš realna.

Amerikanci su svoja priča. Napravili su miks mladosti i iskustva, dovode tri sjajna NCAA igrača (Teri, Grivej, Borgen), a kao kapiten ih vodi penzionisani NHL-ovac, 39-godišnji Brian Đonta koji je pre turnira trenirao s AHL ekipom (AHL liga je razvojna liga NHL-a) i najavio da u bogatu karijeru želi da doda i zlato s Olimpijade. Nismo baš sigurni da ćemo mu to uspeti.

SAD osvajač zlatne medalje - kvota 15,0

Imaju igrače iz gotovo svih evropskih liga, od KHL-a do druge nemačke lige, tu su i igrači iz AHL-a, no uglavnom je to elitna ekipa u kojoj je dosta igrača igralo NHL, a sada su zvezde u svojim evropskim klubovima. Napadači su im u sjajnoj formi i najveća prednost Amerikanaca biće igra na telo na koju evropski timovi nisu navikli.

Razlika u odnosu na prošla velika takmičenja jeste u tome što Amerikanci sada neće morati da se prilagođavaju na evropski led i evropske dimenzije leda jer gotovo svi njihovi hokejaši igraju u Evropi. Da budemo realni, njihov roster ne izgleda toliko moćno kao ruski ili kanadski, no svakako mogu da naprave mnogo. Imaju golmana u jednoj od najboljih formi u Evropi, Rajan Zapolski ove sezone skida 93 odsto udaraca i prima 1,7 golova po utakmici u Jokeritu i on je jedan od temelja ovog tima. Polufinale ne bi smelo da se dovede u pitanje.

Za kraj predstavljanja ostavili smo Švedsku koja je po nama uz Amerikance, Ruse i Kanađane top favorit za polufinale i podelu medalja. Ako neko ima tim s igračima koji su trenutno u vrhunskoj formi to su onda Šveđani. Napadači im briljiraju širom Evrope, a tu je i kapiten Joel Lundkvist, legenda Frolunde i švedskog hokeja.

Švedska osvajač zlatne medalje - kvota 7,00

Tri krune imaju ponajbolje igrače u KHL-u i to po najboljim klubovima, a golman im je bivši NHL-ovac Jonas Enrot koji brani u Dinamu iz Minska i trenutno je ove sezone na vrlo solidnih 92 odsto odbrana. Što se tiče mladih igrača dali su priliku samo Rasmusu Dalinu, 18-godišnjaku kojem se predviđa da će biti prvi pik ovogodišnjeg NHL drafta i koji je definitivno jedan od najboljih mladih igrača sveta.

Ostatak ekipe se dobro poznaje, gotovo da nemaju slabu kariku i ako nekog treba označiti kao favorita za zlato, a da nisu Kanada i Rusija, to je definitivno Švedska. Imaju sve: brzinu, tehniku i savršen balans i Šveđani su nama subjektivno ekipa koja bi mogla da napravi pometnju na turniru. Definitivno imaju mogućnosti i da odu do samog kraja.

Što se tiče ostalih, domaći Korejci imaju šest naturalizovanih Kanađana i jednog Amerikanca. Među ostalim reprezentacijama izdvajamo Norvešku i Švajcarsku kao glavne "nagazne mine". Ipak, teško da mogu nešto u ovakvoj situaciji. Slovenci i Nemci nemaju previše šansi, tek za poneki bod.

Sve kvote za osvajače zlatne medalje:

OAR (Rusija) - kvota 1,90

Švedska - kvota 5,50

Kanada - kvota 5,50

Finska - kvota 7,50

Češka - kvota 10,0

SAD - kvota 15,0

Švajcarska - kvota 35,0

Nemačka - kvota 70,0

Slovačka - kvota 85,0

Norveška - kvota 100

Slovenija - kvota 400

Južna Koreja - kvota 550

Piše: Hrvoje Medved