Predstavnici srpskog E-sport saveza prisustvovaće od 13. do 18. marta manifestaciji World Electronic Sports Games u kineskom gradu Haikou na poziv globalnog Esports direktora kompanije Alisports Džejsona Funga.

Kako se navodi u saopštenju, tokom boravka u Kini generalni sekretar srpskog E-sport saveza Dalibor Marinović imaće nekoliko sastanaka koji bi za cilj trebalo da imaju integraciju naše nacionalne organizacije ina svetsku Esports scenu.

Alisports, Alibabina ruka u sportu, već je počela da investira u Esport. Prošle godine pokrenut je World Electronic Sports Games, događaj na kojem se igraju turniri u četiri velike Esport igre: CS:GO, Dota 2, StarCraft II i Hearthstone.

Nagradni fond iznosi 5,5 miliona dolara što ih svrstava u rang premijum Esport turnira. Među igrama nema najvećeg Esport imena, League of Legends, ali to je zato što je konkurentska firma Tencet vlasnik Riot Games-a, studija koji stoji iza League of Legends.

Prošle godine delegacija Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija boravila je u Kini u vezi saradnje u oblastima onlajn turizma, e-trgovine i logistike.

Foto: Action images, arhiva