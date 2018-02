Protiv njih se ne traži prolaz...

Dejan Desnica

Jedan od glavnih kandidata za titulu stiže u Rumu! Pred odbojkašicama Vizure nalazi se (ne)moguća misija, budući da im u okviru četvrtog kola Lige šampiona na noge dolazi - Dinamo Kazanj!

Popularne Ajkulice položile su oružje u prethodnoj rundi maksimalnim rezultatom, mada su u prva dva seta pokazale da imaju potencijala da se koliko-toliko suprotstave izabranicama Rišata Giljazutdinova, koje do sada nisu izgubile nijedan set.

"Za razliku od prethodnog meča, ovoga puta izlazimo na domaći teren, mada to neće biti presudno u ovom duelu. Njima je cilj da osvoje Ligu šampiona, nama da se što bolje pokažemo. Potrudićemo se da u Rumi ponovimo igru iz prva dva seta. Svesni smo da smo uspevali u egalu da budemo do 16. poena, pa smo u međuvremenu radili na tome da na istom nivou dođemo do završnice", rekao je trener Vizure Dejan Desnica, a prenosi Žurnal.

On ističe da su više pažnje posvetili svojoj igri, nego nekim protivničkim karakteristikama.

"Iz prvog meča znamo da idu na servis i blok, fizički su snažne devojke, tako da smo radili na unapređenju naše igre".

Na pitanje da li postoji još neka nada da Vizura dođe do drugog mesta i naredne runde Desnica nedvosmisleno otkriva da Dinamo nije neko protiv koga se traži prolaz.

"Protiv Marice ćemo tražiti šansu. Ako njih dobijemo, imaćemo čemu da se nadamo pred put u Poljsku na revanš Hemiku u poslednjem kolu. Uzdamo se u meč protiv Bugarki, pred našom publikom".

LIGA ŠAMPIONA - 4. KOLO

Utorak

18.00: (7,70) Budovlani - Galatasaraj (1,05)

20.30: (10,9) Vizura - Dinamo Kazanj (1,01)

Sreda

17.00: (10,9) Prostejov - Novara (1,01)

17.00: (1,12) Alba - Mulhaus (5,30)

18.00: (1,85) Rzešov - Volero (1,85)

20.30: (1,35) Koneljano - Fenerbahče (2,90)

Četvrtak

17.00: (1,07) Vakifbank - Dinamo Moskva (6,80)

17.30: (6,80) Marica Plovdiv - Čemnik (1,07)

