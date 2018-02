Rukometni savez smenio Cvetkovića, niko se više ni ne nada da će biti bolje...

Cvetkovićevo obraćanje članovima UO RSS

Deset protiv i jedan za. Upravni odbor Rukometnog saveza Srbije nije bio zadovoljan izveštajem Jovica Cvetkovića o nastupu nacionalnog tima na Evropskom prvenstvu u Hrvatskoj, pa ga je posle burne dvočasovne rasprave smenio sa mesta selektora nacionalnog tima.

Kao i uvek kada je srpski rukomet u pitanju, nije prošlo bez varnica, prepucavanja i prebacivanja odgovornosti. Kako prenosi sajt B92.net...

"Savez ništa nije uradio da nam obezbedi pripreme. Nisam bio u situaciji da stvaram reprezentaciju kao od 2006. do 2009. godine, već sam morao da je sastavljam od igrača koji nisu bili disciplinovani, niti su ikada u karijeri ostvarivali veće uspehe", rekao je Cvetković na početku na šta su mu čelnici RSS odgovorili tvrdnjom da je on sam obećao da će dovesti igrače u red.

Umesto toga, posle osvajanja 12. mesta na Evropskom prvenstvu čitali smo o tome da su igrači “bančili” tokom turnira - prema selektoru - dok su reprezentativci tvrdili: on sam je to radio. Dalje citiramo B92…

"Nije tačno da Savez nije obezbedio uslove reprezentaciji. Jovice, očekivao sam više samokritičnosti, tvoj izveštaj ne sadrži dosta toga. Nismo mi birali igrače i pravili taktiku, nego ti. Niko ti se nije mešao u izbor", kazao je predsednik UO RSS Božidar Đurković.

Za kraj, da se podsetimo šta je nedavno u emisiji “Talasanje” Radio Beograda rekao legendarni Veselin Vujović. Citat sa specijalizovanog rukometnog sajta Balkan-handball.com.

“Ja vam garantujem, ništa se neće promeniti, niko se neće pomeriti i ništa se neće desiti. Ostaće blato kakvo jeste, ostaće ljudi kakvi jesu”.

A da nije tako, misli li neko da bi bilo kakav teniski spektakl - kapa dole za sve ono što su u 21. veku Novak Đoković i društvo uradili za srpski beli sport - mogao da po poseti makar i priđe utakmici rukometne reprezentaciji? Sport koji ovde ima tradiciju, ima i navijače. Samo nema koga da ga vodi…

“Dolazite u nešto što je toliko umlaćeno, isprljano, da vi ne možete to blato sprati. Pametan sačeka da se to blato osuši, pa ga sastruže. Postati selektor kod nas u ovom trenutku je više kazna nego čast i privilegija. Mi nemamo cilj, nemamo strategiju, nemamo poverenja. Mi u rukometu nemamo nikoga za koga možemo da se vežemo, da kažemo to je osoba koja će nas povući, koja će napraviti neki boljitak. Došli smo u jednu situaciju iz koje ja lično ne vidim izlaz. Mislim da je i 10 godina rada na našem rukometu malo da bismo mi mogli da uradimo nešto”.

I još jednom: Veselin Vujović. U centar.

FOTO: MN Press