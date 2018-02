Ruma je pala bez ispaljenog metka

U četvrtom kolu CEV Lige šampiona, aktuelni šampion Srbije u ženskoj odbojci, Vizura pretrpela je maksimalan poraz od moćnog Dinama iz Kazanja. Posle 73 minuta igre ekipa iz Rume je pred svojim navijačima poražena 0:3 po setovima 12:25, 15:25 i 18:25.

Iako je Vizura motivisano ušla u meč gost je ubrzo pokazao da je ipak dominantan. Na servise Voronkove Ruskinje su se prvo odvojile na 8:2 a zatim i na 21:9. Ajkulice su parirale koliko su mogle ali to nije bilo dovoljno da se poremeti protivnik. Dinamo je prvi set završio as poenom Kotikove 25:12.

U drugom setu Vizura je grizla za svaki poen. Posle vođstva Dinama od 3:8 uz sjajnu igru Carićeve , Erićeve i blokom Kocićeve, došla je na minus jedan poen zaostatka (8:9). Lider ruskog šampionata je zatim uzvratio udarac i na prvi predah otišao sa vođstvom od 16:11. Ajkulice su tada počele da igraju što bi se reklo za svoju dušu i to je donosilo rezultata međutim protivnik se nije dao poremetiti. Ubrzo se Dinamo vratio na kolosek i set priveo kraju. Prvo je Erićeva spasila dve set lopet a zatim je Dinamo iskoristio sledeću za 25:15.

U nastavku meča Dinamo je odrađivao posao rutinski do prvog peradaha kada je poveo 8:2 a zatim su Ajkulice uhvatile ritam i uz nekoliko dobrih odbrana i napada došle do 10:11. Još u par navrata Vizura je namučila protivnika, smanjivala razliku ali nije uspela da stigne i do preokreta. Prvu meč loptu Dinamo je osvojio asom Voronkove a zatim je meč završen greškom Ćirovićeve 18:25.

U prvom današnjem meču četvrtog kola Lige šampiona Galatasaraj je slavio sa 3:1 na gostovanju Budovlaniju.

LIGA ŠAMPIONA - 4. KOLO

Utorak

Budovlani - Galatasaraj 1:3

Vizura - Dinamo Kazanj 0:3

Sreda

17.00: (9,90) Prostejov - Novara (1,02)

17.00: (1,12) Alba - Mulhaus (5,30)

18.00: (2,03) Rzešov - Volero (1,70)

20.30: (1,30) Koneljano - Fenerbahče (3,20)

Četvrtak

17.00: (1,07) Vakifbank - Dinamo Moskva (6,80)

17.30: (6,80) Marica Plovdiv - Čemnik (1,07)

(foto: MNpress)