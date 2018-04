Sezona u NHL-u polako se privodi kraju. Osmina finala je završena, plasman dalje izborili su Tampa Bej, Boston, Vašington, Pitsburg, Nešvil, Vinipeg, Vegas Golden Najtsi i San Hoze. Upravo četiri poslednja tima igraju u noći između ponedeljka i utorka. Sat posle ponoći snage odmeravaju Tampa Bej i Boston, a tri sata kasnije San Hoze i Vegas Golden Najtsi.

Boston je u prvom meču tukao Tampu u gostima sa 6:2. Gol Rika Neša u prvoj trećini kao da je presekao domaće, Boston je ubrzo stigao do prednosti 2:0, Tampa se pomalo vraćala u igru i konačno nokautirana u poslednjoj deonici. Nije Tampa bila loša, napadala je, trudila se, no to nije urodilo plodom u rezultatskom smislu. Sada je pod pritiskom da odreaguje, a pitanje je koliko su Lajtningsi uspeli da saberu utiske posle ubedljivog poraza, za šta su imali oko tri dana...

Dan nakon katastrofe protiv Bostona trener Tampe Džon Kuper održao je intenzivan trening, što jasno govori da je nezadovoljan viđenim. Tačnije, svestan je potrebe da njegovi puleni igraju na višem nivou za plasman u polufinale.

"Želim da se što bolje spremimo za sledeći meč. To je jedini odgovor na pitanje zašto smo trenirali sutradan. Hoću da igramo brže i jače. Ako budemo trenirali intenzivnije, bolje ćemo ući u meč. Video sam neke dobre stvari u prvom meču, ali jednostavno nismo bili na neophodnom nivou. Za plej-of moramo da damo nešto više."

Kuper je posebno nezadovoljan zbog toga što je Tampa uoči meča sa Bostonom imala sedam dana odmora (ranije završili posao sa Nju Džerzijem), dok su Bruinsi dva dana pre igrali protiv Toronta, i i na tom meču ubedljivo slavili (7:4).

"Nedopustivo je da onako igramo ako smo imali sedam dana slobodno. Naš protivnik je dva dana pre toga imao utakmicu. Zato i tražim od svojih igrača da se maksimalno uozbilje i daju sve od sebe, inače ova serija neće potrajati dugo", strogo će Kuper.

Ako Tampa ne nađe rešenje za Bostonov trio Patris Beržeron-David Pastrnak-Bred Maršan, sav trud bi mogao da padne u vodu.

"Moramo da idemo jače na njih. Poštujemo ih, ali ne smemo da ih se plašimo. Potrebno je da posmatramo ovaj meč kao dobar izazov. Želim da protivnici posle dvoboja sa nama pomisle 'Čoveče, moramo opet da igramo protiv njih', a mi to ovoga puta nismo učinili. Bilo je više u fazonu 'Čoveče, jedva čekam da protiv njih opet da igramo'. To definitivno mora da se promeni", zaključio je Kuper.

U redovima Bostona su svesni da im neće biti ni približno lako kao u prvom meču.

"Moramo što pre da zaboravimo prethodnu utakmicu i što bolje uđemo u sledeću. Svesni smo da će dati sve od sebe da se vrati u igru. Igrali su dobro u prošloj utakmici. Bilo nam je teško da se odupremo njihovom početnom pritisku", rekao je Maršan.

E sad, s obzirom na to da je Tampa Bej u regularnom delu sezone osvojila prvo mesto Istočne konferencije, jasno je da je kvalitet tu i da su domaći možda imali samo loš dan. Boston je završio drugi sa samo bodom manje, tako da je i s te strane jasno da je razlika u kvalitetu minimalna. Ipak, u ovakvim situacijama je logično očekivati reakciju. Verujemo da su Kuperove reči probudile njegove pulene i očekujemo da će Tampa uzvratiti udarac.

