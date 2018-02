SKELETON NA OI - Glavom i bradom, ali stvarno!

Bad Spenser bi otpao na startu, Olio posle prvog treninga, razlog je, priznaćete, očigledan, jer kosturi i dvojica filmskih junaka iz prošlosti nemaju zajedničkih tačaka.

Virtuozi sankanja na stomaku zaista izgledaju kao skeleti tokom vožnje, a opasnosti gledaju gledaju pravo u oči. Glavom i bradom. Ali stvarno! Prognoze su da bi najhrabriji među učesnicima nadmetanja u Pjongčangu trebalo da bude domaći takmičar Jun sung Bin. Pobednik nedavno završenog Svetskog kupa, bivši viceprvak sveta neće se štedeti u nameri da od ugašene zvezdice na prošlim Igrama (16. mesto) preraste u zlatnu zvezdu i obasja Alpensija klizački centar.

KVOTE ZA ZLATNU MEDALJU U MUŠKOJ KONKURENCIJI

Jun - 1,40, Dukurs - 4,00, Junk - 7,50

S Baltika pravo na drugo mesto liste potencijalnih olimpionika stiže Martins Dukurs-simbol ovog sporta, čovek koji je u skeletonu osvojio sve. Skoro sve. Dvostruki vicešampion na ZOI, osmostruki osvajač Svetskog kupa, petostruki svetski prvak bi pobedom u Južnoj Koreji došao u situaciju da jednim udarcem ubije dve muve, a za to mu je potrebna pomoć MOK-a. Svetska olimpijska porodica je pre tri meseca Rusu Aleksandru Tretkjakovu oduzela zlato sa prošlih Igara zbog dopingovanja, pa ukoliko iz Lozane stigne vest da je medalja pripala Letoncu – pobeda bi mu donela zvanje jedinog skeletonca u istoriji sa dva najsjajnija olimpijska odličja.

Sunarodnik šahovskog maga, Gusara iz Rige Mihaila Talja, sigurno će se na stazi ponašati kao pirat, tome u prilog ide i podatak da je kažnjen od strane Međunarodne sankaške federacije jer je u Svetskom kupu ’’opljačkao’’ pravila sporta kojim se bavi, a trijumfom bi njegov lik s poštanske marke mogao biti preseljen na olimpijsku razglednicu. Nosilac letonskog odlikovanja Orden Tri zvezde u Aziji će se svim silama truditi da postane Sunce skeletona.

Nemac Aksel Junk, drugoplasirani iz Svetskog kupa 2017-18, bronzani sa kontinentalnog šampionata ove godine svrstan je u sam vrh mogućih osvajača prvog mesta. Nekada je sa skakališta maštao da odleti do Olimpa, kasnije je procenio da se do ’’kuće bogova’’ sporije stiže vazdušnom linijom, pa je odlučio da u sportsku legendu putuje na ’’toboganu’’.

Kad je reč o egzotici, imaju skeletonci i tu čime da se podiče. Trčanje po ledu malo teže ide, Jusein Bolt je ionako više zainteresovan za fudbal, tako da su Jamajčani našli alternativu i u zemlji čiju celovitost deli bodljikava žica na 38. paraleli predstavljaće ih Entoni Votson. Autsajder će, svakako, dati šmek takmičenju.

KVOTE ZA ZLATNU MEDALJU U ŽENSKOJ KONKURENCIJI

Leling 2,80, Jarnold - 6,50, Flok - 7,00

Nemačka policija trenira strogoću i na žutom kontinentu. Pošto je Natali Gajzenberger navukla rešetke ispred protivnica u sankaškom jednosedu, njena koleginica Žaklin Leling ima naređenje da u skeleton trci obavi samoprivođenje na najviši stepenik pobedničkog postolja, samim tim u svoj sportski dosije upiše jedino nedostajuće zvanje pošto je dvaput bila najbolja u Svetskom kupu u poslednje dve sezone, najmanje do sledeće godine će biti okićena svetskim zlatom, a do skoro je vladala i Evropom. Braniteljka zakona, poslušna učenica Kati Vihterle gori od želje da se brzinom metka spusti od starta do cilja, okači zlatnu značku i na svoju sportsku epoletu prišije oznaku olimpijske šampionke , čime bi već u 23. godini života stala u stroj slavnih.

Dok jedna Elizabeta vlada Ujedinjenim Kraljevstvom, druga je pre četiri godine zagospodarila skeleton olimpijskim carstvom. Elizabet Jarnold ima bukvalno sve trofeje , no motivi joj nisu ugašeni. Zaustavi li štopericu brže od ostalih takmičarki , demokratija će biti na ispitu jer bi ovaj podvig značio uspostavljanje apsolutizma u sankanju kostura, pošto bi Lizi postala prva ličnost sa dve zlatne medalje u skeletonu (računajući i muškarce), prva koja je odbranila odbranila olimpijski tron, čak bi postala jedina Britanka sa dve uzastopne zlatne medalje na Zimskim olimpijskim igrama.

Imajuću u vidu da je tako blizu stvaranja ’’svetog trojstva’’ (prvih mesta s najvećih smotri), u pohodu na vrh nezaboravljenih joj pomaže i suprug Džejms Rouč, koji dizajnira njeno vozilo. Elizabet, njene sanke i konstruktor s kojim deli dobro i zlo u praksi dokazuju da je za sreću potrebno troje!

Nekadašnja pobednica Svetskog kupa, bivša evropska šampionka i viceprvakinja sveta Janine Flok glavna je uzdanica Austrijanaca. U Sočiju 2014. zauzela je za nju skromno deveto mesto što, naravno ne odgovara njenom renomeu , pa će Tirolka ovog puta gledati da iz petnih žila zapne, od suparnica napravi salamice i poređa ih što dalje od vrha tabele u Alpesija centru.

Zanimljivo je da će Afrika imati i predstavnicu. Ona se zove Simidele Adeagbo.

Živi ’skeleti’ će na sankalištu dokazivati da nisu za muzej.

