SPEKTAKL! Fly, Eagles, fly! Jedan od najboljih mečeva ovog milenijuma i prokletstvo Taličnog Toma (VIDEO)

Heroj Iglsa Nik Fols slavi sa peharom Vinsa Lombardija

"Fly, Eagles, fly, pevaće se danima u Filadelfiji i celoj Pensilvaniji!

Boston i okolina liju suze, ostatak Amerike slavi! Pali su i strašni Nju Ingland Petriotsi. Tradicija da u Superboulu samo Ilaj Mening i Njujork Džajantsi mogu da pobede Toma Brejdija i ekipu Bila Beličika je srušena. Filadelfija je na tronu SAD. U 52. Superboulu, Orlovi su na US Benk stadionu u Mineapolisu pred 73.000 gledalaca pobedili petostrukog šampiona NFL Petriotse - 41:33 (9:3, 13:9, 7:14, 12:7) u triler završnici i jednom od najboljih susreta američkog fudbala u ovom milenijumu.

Trofej Vinsa Lombardija konačno će da krasi grad "bratske ljubavi", koji je godinama važio za gubitnički, najmalerozniji. Filadelfija je slavila davne 1960. godine, ali ovo je prvi trofej u novj eri, eri Superboula.

Veliki junak velikog finala je kvoterbek Nik Fols, koji je iskoristio odsustvo teško povređenog startnog vođe napada Karsona Venca, osvojio najveći trofej u Americi, odužio se Filadelfiji što ga je vratila iz "mrtvih" na početku sezone i sebi obezbedio ugovor na verovatno više od 100 miliona dolara, ali ne u redovima Iglsa nego u nekom drugom timu jer Venc ostaje neprikosnoveni lider tima iz Pensilvanije. Osim sjajnog kvoterbeka, zasluge idu i hrabrom treneru Dagu Pedersenu, koji je pokrenuo gubitnički tim, preuzevši ga od Čipa Kelija i već u drugoj sezoni stigao do velikog uspeha. U sva tri meča plej-ofa, Iglsi su bili autsajderi, ali su uspeli da pobede kladionice i stignu do trofeja.

Osim vođstva Patriota od 33:32, na devet minuta i 22 sekunde pre kraja, kada je Rob Gronkovski uhvatio tačdaun pas Toma Brejdija, a kiker Stiven Gostkovski postigao dodatni poen za preokret, Filadelfija je bila u vođstvu. Nije se Fols uplašio, hrabro je vodio svoj tim do trijumfa. Nekoliko ključnih detalja meča. Na šest minuta pre kraja, prvi vođstvu Patriota 33:32, činilo se da je Nju Ingland zaustavio napad Iglsa i da će lopta opet da stigne do Brejdija, ali onda Pedersen odlučuje da se kocka. Sa svoje polovine odlučuje da ide na četvrti pokušaj za jard. Zek Erc hvata loptu. Dobro je tekao napad, ana dva i po minuta do kraja, sjajni tajt end Filadelfije Erc hvata tačdaun pas za vođstvo Orlova 38:33.

Filadelfija očekivano ide na pretvaranja za dva poena, ali Alšon Džefri ne uspeva da uhvati pas Folsa. Svi su tada videli Brejdija i Patriote na tronu, svi su očekivali da će istorija da se ponovi, da će u poslednjem napadu legendarni as da odvede svoj tim do tačdauna i pobede. Ali, Iglsi prvi put na meču dolaze od Brejdija, Brendon Grem uspeva da izbije loptu asu tima iz Bostona, koji pravi "fambl", a Barnet kupi loptu. Ali, tu nije kraj, Filadelfija ne uspeva da potroši vreme, već samo da šutira fild gol. Džek Eliot je bio precizan za 41:33, ali ostalo je skoro minut za Brejdija, bez tajm-auta.

Od 10 jardi od svog gola je krenuo, tri pasa su mu bila loša, ali se u četvrtom izvukao. Nekako je uspeo da dovede svoj tim do skoro polovine terena, a onda očajnički takozvani "hail mary" pas nije uspeo, mada je Gronkovski bio blizu da napravi novo čudo i uhvati loptu.

Filadeflija slavi prvi Superboul u istoriji, a gradu donosi prvi veliki trofej posle titule bejzbol tima 2008. godine. Patriote nisu uspele da se izjednače sa Pitsburg Stilersima koji ostaju lideri sa šest titula u Superboul eri. Brejdi ostaje sa pet prstenova, a ovo mu je treće poraz (prethoda dva od Ilaja Meninga i Džajantsa). Trofejni trener Bil Beličik ostaje sa sedam Superboul titula (pet sa Nju Inglandom kao glavni trener i dve sa Njujork Džajantsima kao defanzivni koordinator).

Malo i statitstike - Nik Fols je bacio tri tačdaun pasa, ukupno je imao bačenih 373 jarde. Sjajno su trčali Lageret Blant sa 90 i Džej Adžaji sa 47 jardi. Kori Klement je bio iznenađenje Pedersena. Iako je raning bek imao ulogu risivera, osim jednog tačdauna sakupio je tačno 100 jardi. Kod Patriota, Brejdi je statistički bio impresivan sa 505 jardi i tri tačdauna pasa, ali "fambl" u finišu je sve pokvario. Deni Amendola je imao 152 jardi i tačdaun, dok je Kris Hogan sakupio 128 jardi.

Najbolji tajt end današnjice Rob Gronkovski je briljirao u nastavku, uhvatio dva tačdaun pasa, ali to je bilo nedovoljno za trijumf.

Fols MVP, tradicija srušila "taličnog" Toma

Za najboljeg igrača 52. Superboula izabran je kvoterbek Filadelfije Nik Fols. Dan ranije, Tom Brejdi je po treći put postao MVP sezone, ali opet se pokazala kao kletva da najbolji igrač šampionata ne osvaja trofej Vinsa Lombardija. Poslednji put, Kurt Vorner je sa Sent Luisom 1999. godine bio i MVP sezone i osvojio Superboul. Raning bek Filadelfije Lageret Blant je odbranio trofej od prošle sezone, kada je nosio dres Nju Inglanda.

PIŠE: Željko Mutavdžić

(FOTO: Action Images)