U ruskom Kazanju od 12. do 15. maja održava se Evropsko prvenstvo za seniore u tekvondou. Ekipu Srbije predvode olimpijska šampionka Milica Mandić (do 73 kg), vicešampionka Tijana Bogdanovć (do 53 kg) i svetska prvakinja Vanja Stanković (do 49 kg).

Na borilište prvog dana izlaze srpski reprezentativci Mateja Kuburović (do 54 kg), Dimitrij Nagajev (do 58 kg), Teodora Jović (do 46kg) i Vanja Stanković (do 49kg). Naš trofejni selektor Dragan Jović, pred početak Evropskog prvenstva istakao je odličnu atmosferu u timu ali i izuzetan kvalitet boraca na ovom seniorsko, takmičenju.

"Ovo je jedno od najjačih Evropskih prvenstava do sada. Posebnu težinu mu daje i veliki broj ruskih sportista koji su osvojili kvotu na President kupu u Atini. Na taj način domaćini se pojačavaju skoro u svakoj kategoriji sa po još jednim takmičarom. Naravno da i mi imamo svoje adute i šanse i trudićemo se da to iskoristimo", istakao je Jović.

Na Evropskom prvenstvu održanom pre dve godine Tijana Bogdanović je osvojila zlato, Milica Mandić srebro, dok se Draško Jovanov okitio bronzom.

Boje Srbije u Kazanju brane i Aleksandra Radmilović (do 57 kg), Nađa Savković (do 62 kg), Iris Jović Vujaković (do 67 kg), Mateja Kuburović (do 54 kg), Dmitrij Nagajev (do 58 kg), Miloš Gladović (do 63 kg), Nikola Vučković (do 68 kg), Ana Bajić (preko 73 kg), Damir Fejzić ( do 74 kg), Stojan Rabijač (do 80 kg), Miloš Golubović ( preko 87 kg), Danilo Vukelić ( preko 87 kg). Sa takmičarima su i treneri Dragan Jović, Mario Dujić, Borislav Krstić, Darko Kukić i Vanja Babić.