Sunovrat Kanade u polufinalu, Panceri idu na Rusiju!

Aktuleni olimpijski šampioni u hokeju na ledu, Kanađani zaustavljeni su kada se najmanje očekivalo - u polufinalu ZOI u Pjongčangu. Njih su posve neočakivano pregazili Nemci rezultatom 4:3 (1:0, 3:1, 0:2) i tako ugovorili borbu za najsjajnije odličje protiv Rusije u nedelju rano ujutru.

Malo ko je očekivao da će Nemci pripretiti Kanađanima, a kamoli im dati ovoliko golova. Međutim, razigrani i veoma disciplinovani Panceri su pokazali da su veoma ozbiljna ekipa. Nemačka je loše započela olimpijski turnir u Pjongčangu, ali je dizala formu kako su prolazile utakmice. Često je bilo veoma tesno, ali ne i danas u Južnoj Koreji. Barem ne do poslednjih minut susreta sa veoma kvalitetnim protivnikom. Kanada je jednostavno razbijena, mada je nakon katastrofalne druge trećine opasno pritisla u trećoj, a golove za pobednički tim postigli su Brus Masek, Frank Mauer, Matijas Plahta, Patrik Hager. Precizni za Kanadu, koja je u Pjongčangu pokušala da stigne do jubilarne 10. titule bili su Žilber Brile, Met Robinson i Derek Roj. Pri kraju meča viđena je velika drama pošto je Kanada krenula na sve ili ništa, dok su Nemci malo energetski pali. Aktuleni šampioni su posebno kvalitetno igrali sa igračem više, ali je Nemačka ipak došla do prvog olimpijkskg finala u istoriji. Apsolutno neočekivano!

Prethodno je Rusija sa 3:0 pobedila Češku Repuliku tako da će Baćuške, kojima je ovo prvo olimpijsko finale nakon dve decenije igrati protiv Pancera za titulu u Pjongčangu poslednjeg dana ZOI u nedelju od 05.10 časova po srednjoevropskom vremenu. Borba za bronzanu medalju između Češke Republike i Kanade zakazana je za subotu od 13.10.

foto: Action Images