Tijana Bogdanović nije uspela da ponovo osvoji zlato, ali se kući ipak vraća sa medaljom sa Evropskog prvenstva u tekvondou!

Naša takmičarka, inače i olimpijska vicešampionka se u Kazanjiu popela na najniiži stepenik pobedničkog podijuma. Bogdanovićeva je u prvom kolu kontinentalnog šampionata bila slobodna, da bi potom zabeležila pobede protiv Slovenke Petrušić i Mađarice Patakvalfi, da bi u meču za finale izgubila od domaće takmičarke Tatjane Kudašove i to tesno sa 15:16. Treba istaći da je Tijani ovo prvo učešće na Evropskom seniorskom prvenstvu u novoj težinskoj kategoriji do 53 kilograma.

"Srećna sam zbog ove medalje, najpre zato sto sam se lepo osecala u borbama, dala sve od sebe i slusala trenera. Nema razloga da budem nezadovoljna što je samo bronza a ne zlato. Nadam se da će ova medalja motivisati ostatak tima u nastavku takmičenja. Pored svega toga jedno veliko hvala mom treneru, psihologu, nutricionisti i kondicionim treneru. Takođe zahvalnost dugujem i mojoj porodici kao i celom timu na velikoj podršci koju su mi pruzili na ovim pripremama za prvenstvo, jer mogu slobodno da kazem da su bile jedne od težih", rekla je srpska tekvondoistkinja.

Boje Srbije u Kazanju brane i vicešampionka Evrope Milica Mandić (do 73 kg), Vanja Stanković (do 49 kg), Aleksandra Radmilović (do 57 kg), Nađa Savković (do 62 kg), Iris Jović Vujaković (do 67 kg), Mateja Kuburović (do 54 kg), Dmitrij Nagajev (do 58 kg), Miloš Gladović (do 63 kg), Nikola Vučković (do 68 kg), Ana Bajić (preko 73 kg), Damir Fejzić ( do 74 kg), Stojan Rabijač (do 80 kg), Miloš Golubović ( preko 87 kg), Danilo Vukelić ( preko 87 kg). Sa takmičarima su i treneri Dragan Jović, Mario Dujić, Borislav Krstić, Darko Kukić i Vanja Babić.

Foto: Starsport