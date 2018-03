Od 2016. godine Kragujevački vaterpolo klub Radnički preskočio je četiri ranga takmičenja i ovog proleća igraće u elitnom društvu. Kragujevčani su finansijski stabilizovali klub, mnogo energije i truda uložili su u rad sa mlađim kategorijama i posle samo par godina to se i te kako isplatilo.

O tome najbolje svedoči podatak da su sa ekipom koja ima prosek od samo 18,5 godina ostvarili plasman u Super ligu Srbije zabeleživši čak devet pobeda i samo jedan poraz. Direktor kluba i svojevremeno proslavljeni reprezentativac, Jugoslav Vasović, sa ponosom sumira utiske.

"Naš cilj ove sezone bio je da obezbedimo opstanak u prvoligaškom društvu, jer smo svesno selektirali izuzetno mlad, ali veoma perspektivan tim. Međutim, već posle nekoliko uvodnih utakmica uvideli smo da imamo kvalitet i da možemo da ostvarimo zapažen rezultat. Dobar stručni rad trenera Uroša Stevanovića, njegovog pomoćnika Tihomira Nikolića i celokupnog stručnog štaba, omogućio je tim momcima da dosta napreduju i to je ono što nas raduje podjednako kao i plasman u Superligu", počeo je priču Vasović i potom dodao:

"Ideja kojom se rukovodimo je da kvalitetan stručan rad treba da bude osnov svega. Želimo da razvijamo igrače iz sopstvenih redova, da iz naših mlađih kategorija biramo one najtalentovanije za prvi tim i da sa njihovim napretkom ujedno rezultatski napreduje i klub", konstatuje Vasović i ističe da ekipa neće imati bilo kakav imperativ u Superligi, a da će želja svakako biti da se Radnički u što boljem svetlu predstavi u društvu najboljih timova naše zemlje i jake utakmice iskoriste za dalji razvoj mladih igrača.

Uporedo sa uspesima prvotimaca, sjajne rezultate beleže i mlađe kategorije Radničkog. Na nedavno završenom turniru Kupa Srbije za igrače do 17 godina, kome je uprvo Kragujevac bio domaćin, Radnički je ubedljivo trijumfovao.

"Svi u klubu smo presrećni zbog osvojenog kupa u kadetskoj konkurenciji. Prilično nadmoćno smo to uspeli da ostvarimo i to je još jedan pokazatelj da imamo lepu budućnost".

Ono što je misaona imenica za veliku većinu sportskih kolektiva u Srbije, a to su stabilne finansije, Kragujevčani su uspeli da reše.

"Kragujevački vaterpolo klub Radnički stekao je status privrednog društva koje je u vlasništvu Grada Kragujevca. Na taj način oko 80 odsto budžeta obezbeđuje se iz gradskog budžeta što nam omogućava normalno funkcionisanje. Moram da naglasim da bi Kragujevac trebalo da bude primer i ostalim lokalnim samoupravama kako se na pravi način tretira sport. Po istom principu u Kragujevcu funkcioniše odbojka i fudbal. To je rešilo mnoge naše problema i zato dugujemo veliku zahvalnost gradskoj upravi i gradonačelniku Radmiru Nikoliću koji je imao razumevanja i dovoljno sluha za pomoć razvoju sporta u Kragujevcu".

Jugoslav Vasović je od 2012. do novembra 2016. bio član Stručnog saveta, a o predstojećim izborima u Vaterpolo savezu Srbije koji su zakazani za 24. april kaže da vaterpola ne bi bilo bez pomoći države.

"S obzirom na rezultate koje vaterpolisti u kontinuitetu prave poslednjih godina priznaćete da je to malo apsurdno. Očekivati da samo država snosi sve troškove nije čak ni korektno", rekao je Vasović i potom se vratio na temu izbora u vaterpolo organizaciji:

"Ko je najbolji kandidat za predsednika u ovom trenutku ne mogu da kažem, jer još nemamo listu kandidata, a poznato je da će se kandidovati samo aktuelni predsednik Milorad Krivokapić. Ljubav prema vaterpolu i želja za napretkom organizacije kod aktuelnog rukovodstva može se videti na svim finalnim turnirima mlađih kategorija gde po pravilu nema nikog od predstavnika Saveza, niti članova Stručnog saveta, kao ni trenera mlađih reprezentativnih kategorija. To je. rekao bih, u najmanju ruku čudno. Jer, ako vodite brigu o vaterpolu, volite taj sport i brinete o njegovoj budućnosti, najmanje što možete da uradite je da ispratite ta takmičenja i u bazenu vidite ko su momci koji dolaze i na koje ćete moći da računate u dogledno vreme. Mislim da sam time sasvim doboljno toga rekao kako trenutno funkcionišu stvari u Vaterpolo savezu Srbije", rezignirano je zaključio Vasović.

