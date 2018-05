Moderan sport, a posebno onaj sa prefiksom "američki" zapravo je moderizovana verzija gladijatorskih igara. Jedina razlika je u tome što su gladijatori tada bili robovi, mada se i modernom sportisti, koji je pritom plaćen nekoliko miliona, sudbina slična. Jer ugovori koje potpisuju, uglavnom mladi i nesvesni šta ih čeka pretvaraju u pravo belo roblje. A istorija nam govori i da su najbolji gladijatori u Starom Rimu bilo papreno plaćeni, mnogi tvrde čak i mnogo više nego današnji vrhunski sportisti. Jer i tada je potražnja određivala tržište.

Veliki pritisak okoline, medija, ali i važnih ljudi u sportu utiču na pogrešne odluke atleta koje ih potom progone tokom cele karijere, a možda i života.Stalna jurnjava za ciljevima, kako "ispoštovati" sponzore, navijače, političare, medije... Pritisak je prevelik za mlad mozak željan života. Zato im se i sugeriše da si malo "pripomognu", to jest uzmu pomoć "hemije". Da ne kažemo - doping...

Bezbroj je dokaza da je ova tvrdnja istinita, a poslednji u nizu dao je legendarni kvoterbek, Bret Favr. Šampion NFL-a sa Grin Bej Pekersima i višestruki nosilac MVP priznanja priznao je da je čak tri puta tokom karijere bio na odvikavanju od zavisnosti!

Tužnu priču popularnog Kralja otkrio je čuveni američki sportski novinar, Piter King, stručnjak za NFL koji je tokom tri dana 1995. godine, dok je Bret Favr bio u vrhunskoj formi, provodio vreme sa njim od jutra do mraka. I tada je video svašta, a posebno ga je uznemirilo to što je Favr bio sve vreme "nabrijan", pun energije čak i posle celog dana treninga i javnih događaja. Legendarni kvoterbek jednostavno nije mogao da se smiri, a za to krivi prekomernu upotrebu lekova, pre svih Vikodina. U pitanju je farmaceutski proizvod koji služi za smanjenje bolova, ali ima i pregršt nuspojava.

"Prva stvar na koju bih pomislio kada ustanem je bilo - treba mi još pilula! Jednom prilikom sam progutao čak 14 Vikodina! Spavao sam po dva-tri sata noću, kvalitetnog sna sam izvlačio možda pola sata. A tada sam bio najbolji kvoterbek, to je bila sezona kada sam uzeo MVP titulu. Bio sam 'napaljen' od lekova i alkohola.", prisetio se čuveni kvoterbek.

Favr (Amerikanci izgovaraju Farv) se setio i kako je bilo na rehabilitacijama, koje su ga ipak na kraju spasle i sačuvale od sigurne smrti.

"Sećam se da sam na rehabilitacijama viđao profesore, lekare, uspešne biznismene kako su ruinirani i životi im se raspadaju zbog zavisnosti. Ja sam mislio da su veći problem pilule, ali se ispostavilo da je alkohola "droga" koja mi je otvorila vrata za ostale opijate, pre svih tablete. Morao sam prvo da ostavim alkohol. Kada sam završio i treću rehabilitaciju, uspeo sam da shvatim u čemu je problem. Prva tri meseca nakon izlaska iz bolnice su bila pakleno teška, to je bila borba sa samim sobom. Shvatio sam i da sam razne aktivnosti koristio ne bih li se napio, pa čak i golf. Čim bih uzeo štap u riuke razmišljao sam koliko piva mogu da popijem dok ne završim svih 18 rupa..."

Bret Favr je jedan od pozitivnih primera, sportiste koji se uz veliku pomoć najbližih, pre svih supruge Deane izvukao sa dna. Međutim, mnogo je više onih koji ne uspeju da ubiju demona u sebi, već ga vuku i uništavaju sve oko sebe do sudnjeg dana.

