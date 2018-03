Večni borac za pravdu na rukometom terenu, Veselin Vujović je u intervvjuu za madridski radio Marca osuo drvlje i kamenje po arbitrima.

Sukob između našeg stručnjaka, trenutno slektora Slovenije i trenera Kopra, kao i ljudi koji dele pravdu na terenu ključa već neko vreme. Vuja je čovek koji ne ume da "odćuti" već im sve odmah "saspe u brk" zbog čega često bude sankcionisan.

"Ne mogu iz svoje kože, ne mogu ovo više da trpim! Kazne me čim podignem glas! Više vole one koje ćute. Svestan sam da su neke loše odluke nenamerne, ali isto tako svi znamo da su Danci, Francuzi i Nemci nedodirljivi. ", tvrdi čuveni Cetinjanin, "Često mi se desi da kada skočim ispred njih da se svađamo, osetim miris alkohola. To sam jednom hteo da stavim u zapisnik, ali me je delegat odgovorio jer bi to bilo loše po rukomet. Jednom me pokradu, pa me potom ubeđuju da je sve u redu i onda dođemo do toga da je suđenje skandalozno. Pa i oni žive od rukometa, ali imaju i svoje interese."

Možda i najveći rukometaš svih vremena ukazuje i na bezobrazluk najcenjenijih arbitara u sportu u kojem je, mi to odlično znamo, suđenje oduvek problematično.

"Na takmičenjima se sudije voze u luksuznim automobilima, odsedaju u najboljim hotelima. Za razliku od nas rukometaša. U hotelskim restoranima biraju šta će da jedu, dok se ekipe sa druge strane žale na slabu ishranu... Tako sam i uvideo da naš sport sa takvim ljudima ne napreduje. Možda me kazne zbog ovih reči, ali neka, ja sam ponosan čovek, uplašen nisam."

Foto: Action Images