Visokoletači na zaletištu: Stoh, Tande ili Nemci? Takanaši ili Fogt?

Bogovi spavaju na Olimpu, Hjundai automobili u Seulu, a olimpijska skakaonica u Pjongčangu u naredne dve sedmice daće odgovor ko će se iz porodice ski skakača i njihovih koleginica večno “spavati“ u istoriji ovog sporta.

U ovom trenutku ne postoji parametar koji bi Poljaku Kamilu Stohu mogao ići na štetu i uskratiti mu status prvog favorita. Gde god da se zagrebe - njegovo ime zaigra pred očima! Aktuelni lider Svetskog kupa, apsolutni pobednik na Novogodišnjoj turneji pre mesec dana, uz to i osvajač oba individualna “zlata“ na prethodnim Igrama u Sočiju pre četiri godine. Vojvoda, kralj, car! Čovek koji zna put do vrha. Uprkos oscilacijama u formi unazad 30 dana, nema sumnje da je master fizičke kulture dobro uvežban, pa ostaje da vidimo hoće li tridesetogodišnjak iz Zakopana imati snage i znanja da ponovi dvostruki trijumf i na čelu večne liste pridruži se još jednom veteranu, Švajcarcu Simonu Amanu, čija četiri najsjanija odličja u pojedinačnoj konkurenciji predstavljaju olimpijski rekord u ovom trenutku. Ako je as iz alpske zemlje mogao da “postane“ Hari Poter, naslućuje se da poljski orao može biti novi Terminator. Neće se ljutiti Švarceneger.

Najveću pretnju Kamilu Stohu trebalo bi da predstavljaju dvojica Nemaca i jedan Norvežanin.

Rihard Frajtag nema u svojoj kolekciji olimpijsku medalju, ali je tokom tekuće sezone prkosio prvom favoritu. Pošto na najvećoj svetskoj smotri praktično nema popravnog, Saksonac će dati sve od sebe da u stilu Džefrija Saksa sprovede “šok terapiju“ nad konkurentima.

Njegov sunarodnik Andreas Velinger, koji je bio najbolji na treninzima, sigurno zna bolje da puca od ostalih skakača, jer je rođen u jednoj od “prestonica“ bijatlona - Rupoldingu. Bavarac je, nesumnjivo, odličan degustator piva, osetio je i “ukus“ timskog zlata na prethodnim Olimpijskim igrama, a sad ima novu priliku da se u Koreji napije od sreće, a možda ispali i koji hitac u vazduh u čast svog uspeha.

Kakvo bi to takmičenje skijaša skakača bilo kad bi Skandinavija ostala bez pretendenta na najviši plasman? Do pre desetak godina je sinonim za uspehe u popularnom sportu bila Finska, država s najviše prvih zlatnih medaljona na Olimpijskim igrama do sada (10), danas je to Norveška. Viking oštrih rogova se krije iza imena Danijel-Andrea Tandea. Mladić iz Narvika nije zgazio na olimpijski podijum, ali jeste na letački – i to na najviši stepenik pre petnaestak dana, što je odlična osnova za nastavak dobrih “partija“ i na najvećem kontinentu. Reći će u sebi – "dabogda mi se pozlatilo".

Austrijanci od trijumfa penzionisanog Tomasa Morgenšterna na normalnoj (maloj) skakaonici u Torinu 2006. godine nemaju olimpionika u pojedinačnim borbama, kako stvari stoje - moraće dobro da zapnu ne bi li popravili svoj saldo. Štefan Kraft je prethodne sezone bio dominantan na više polja, praktično je igrao na svim “tablama“ i pobeđivao, dok su “air craftu“ ove godine skraćena krila u odnosu na 2016/17, pa su i očekivanja u skladu s formom. Možda baš na Korejskom poluostrvu austrijski vazduhoplov nađe kerozin koji bi mu produžio letove. Vetreran Gregor Šlirencauer se smestio u TOP 5 najboljih takmičara svih vremena, sedeo je na tronu svih nadmetanja, jedino na olimpijskom nije bilo dovoljno udobnog mesta za njega, kad je za to morao da se izbori bez pomoći drugova iz reprezentacije. Dok je nacija verovala u njega, sad on veruje u selektora Hajnca Kutina, priželjkujući da osvajač trećeg mesta iz Albervila 1992. godine postane medvedić dobrog srca i ukaže mu priliku i ovoga puta.

Pošto navijači u bivšoj Jugoslaviji skoro aklamativno podržavaju Slovence, valja spomenuti i njih. Peter Prevc, osvajač srebrne i bronzane medalje u Sočiju nije ni blizu “našeg Perice“ iz prethodnih godina, pa sunarodnicima čuvenog Rajka Likara ostaje da veruju u eventualna čuda i mlade snage (Anže Semenič, Tilen Bartol, Timi Zajc), iako je tu i 34-godišnji Jernej Damjan, branilac teze da bez starca nema udarca.

Kad je reč o ekipnoj konkurenciji, kolajne bi trebalo da budu podeljene u okviru trojke Norveška -Nemačka - Poljska. Svi priželjkuju da budu deo slatkog trougla: zaletište - doskočište - najviši stepenik podijuma, a malu prednost u moru očekivanja i želja bi trebalo dati Norvežanima, koji su tokom 2017/18. bili prilično sigurni i ubedljivi. Kvartet Danijel-Andre Tande, Johan-Andre Forfang, Anders Fanemel i Robert Johanson (peti član reprezentacije je Andreas Stjernen) pokazuje kako izgleda doći iz najređe naseljene zemlje Evrope, a najčešće biti na prvom mestu u svetu skakačkih nacija od novembra prošle godine. U vitrine olimpijske porodice njihove države su do sada ubacili tri bronzane medalje, a pobedom bi došli u situaciju da njihove skije završe u Muzeju skijanja u Oslu.

Da im pomenuti slatki trougao pretvore u Bermudski potrudiće se nemački državni tim. U izmenjenom sastavu u odnosu na onaj koji je pobedio na pre četiri godine (samo je Velinger prisutan) pancer divizija (Andreas Velinger, Markus Ajzenbihler, Štefan Laje, Rihard Frajtag i Karl Gajger - jedan će bodriti kolege sa tribina) može da se pretvori u trijumfalni korpus. Nema razloga da reprezentacija/rekorder u broju pobeda na Igrama u nadmetanju ekipa (tri puta) ne zadrži odvrnutu slavinu iz koje cure medalje, pošto mlaz stalno teče od Vankuvera 2010. godine, a u prethodno osam održanih ciklusa timskih bitaka - samo tri puta su dozvolili da im drugi “instalateri“ obustave isporuku kapljica zlatne, srebrne i bronzane boje.

KVOTE ZA ZLATNU MEDALJU: MUŠKARCI, NORMALNA (MALA) SKAKAONICA - K90, 70M

Stoh (2,35); Frajtag (8,00); Tande (8,00); Velinger (9,00); Kubacki (9,00); Forfang (9,00); Hajbek (14,0); Johanson (17,0); Hula (25,0); Kraft (25,0);

Minule sezone dominantni Poljaci dobili su snažan zamajac pobedom na predolimpijskom takmičenju okviru Svetskog kupa u Vilingenu, čime su podsetili rivale da se na njih mora računati, uprkos nešto skromnijim izdanjima u odnosu na skoriju prošlost. Istočna Evropa nikad u istoriji nije osetila zlatni vetar timskih skokova sa olimpijskih borilišta,a sad Stoh i njegovi asistenti (Maćej Kot, Stefan Hula junior, David Kubacki i Pjotr Žila - jedan će izostati) mogu da prerastu u uragan i odnesu sve pred sobom. Njihov pretpostavljeni, Austrijanac Štefan Horngaher, zna kako se osvajaju ekipne medalje (dva bronzana pečata kao skakač), u Pjongčangu će s klupe dirigovati, a ako to uradi na pravi način - “Jeszcze polska nie zginela“ će dospeti na repertoar Bečke filharmonije.

Iz drugog plana će svoju šansu vrebati Slovenija, kao i branilac drugog mesta iz Sočija Austrija (Šlirencauer i Mihael Hajbek su bili u Rusiji 2014), dok Japanci mogu zadržati oreol “medaljaša“ jedino ako zahvaljujući vremenskoj razlici u odnosu na Evropu uspavaju druge kandidate za visok plasman.

KVOTE ZA ZLATNU MEDALJU: MUŠKARCI, EKIPNO - K120, 90M

Norveška (2,00), Poljska (2,80), Nemačka (5,50), Austrija (12,0), Slovenija (18,0); Japan (65,0); Češka (1.000); Finska (1.000); OAR-Rusija (1.000); Švajcarska (1.000).

Lepša polovina skakačke familije isto tako nosi sa sobom nedoumice, mada bi, gledajući formu i postignuto, Norvežanka Maren Lundbi trebalo da bude glavna domaćica i zauzme mesto na čelu. Skandinavka “šije“ protivnice ove sezone, ali olimpijski turnir zahteva drugačiji pristup, jer su samo dva skoka u opticaju u roku od četiri godine, pa jedan “mini-suknja let“ znači eliminaciju iz društva na podijumu.

Dve takmičarke iz Nemačke visoko su plasirane na listi kandidatkinja za pobedu - jedna zbog zasluga iz prošlosti, druga zbog konstantno dobrih rezultata u sezoni koja traje.

Da nije Karine Fogt, ženski skakački karavan bi se zvao “Sara Takanaši“. Nemica daleko zaostaje za Japankom po ostvarenjima u Svetskom kupu, ali je zato ostavila Saru bez ijednog prvog mesta na Olimpijskim igrama i svetskim šampionatima do sada. Specijalistkinja za vođenje rata u kom je svaka izgubljena bitka konačni poraz, kao da ima telepatsku vezu sa kopačima zlata, pa joj je medalja tog sjaja visi oko vrata već četiri godine. Uspe li da odbrani tittulu ostale skakačice će tražiti da joj se uvedu sankcije i zabrani učešće!

Druga Nemica, Katarina Altaus, zahvaljujući postignutom u ovoj godini spada u red skakačica kojima se daju realne šanse da ostvari ono što svako iz sveta sporta sanja, mada su u njenom Oberdsdorfu skije svi uglavnom navlačili sa idejom da prvo pobede na Novogodišnjoj turneji, pa tek onda razmišljali o olimpijskim medaljama.

Sama pomisao da je Sara Takanaši u drugom redu onih od kojih se najviše očekuje pokazuje da joj je neko podmetnuo original falsifikata. Omalena Azijatkinja je s nepune 22 godine ušla u legendu Svetskog kupa, a da bi dobila spomenik za života jednostavno rečeno mora da pobedi na Olimpijskim igrama! Da bi postao Bananamen Erik je pojeo bananu, a Takanašijeva bi rado “pojela“ Karinu Fogt, koja joj je noćna mora na takmičenjima tipa “sve ili ništa“. Ostvarenja ostalih kandidatkinja će na njena malena leđa natovariti dodatni teret.

Austrijanka Danijela Iraško-Štolc se ovim učešćem izgubiti status olimpijke. Drugo mesto iz Sočija je za 34-godišnjakinju, gledajući sa ove vremenske distance, propao pokušaj da u svoj komplet ubaci pobedničke pehare sa svih velikih skupova, a pobeda u okviru kupa planete pred put u Južnu Koreju znači da postoji prostor i za taj podvig, koji do sada ni jedna skakačica nije postigla.

Iz “zemlje izlazećeg sunca“ svetlost donosi i Juki Ito. Iako starija po godinama, mlađa po uspesima u odnosu na Saru Takanaši, a u poslužavnik s kog se dele odličja izbliza bi mogla da gledai jedna od slovenačkih uzdanica - između ostalih i svetska omladinska prvakinja Nika Križnar, mada su Urša Bogataj i Ema Klinec iskusnije.

U zemlji “Samsunga“ vazdušne veze će funkcionisati besprekorno, bazne stanice skakača i skakačica na skijama služiće za konekciju sa istorijom, pa ostaje da se vidi hoće li do 2022. godine najveće sportsko poselo biti Stoholimpijske i Fogtolimpijske igre ili će promeniti ime...

Piše: Dragan STOJIĆ.

Foto: Action Images;

