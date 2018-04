Priželjkivali su mnogi dvoboj aktuelnog šampiona i dvostrukog uzastopnog osvajača kupa u finalu odbojkaške Superlige i upravo su to i dobili! Vojvodina i Novi Pazar ukrstiće koplja u borbi za epitet najboljeg u Srbiji!

Ljuti rivali, čiji međusobni dueli proteklih sezona nose karakteristike velikog derbija, sastaće se danas od 18.00 u maloj dvorani SPENS-a i otvoriti seriju koja se igra na tri pobede. Lale su opravdale čelnu poziciju na kraju ligaškog dela, pa će u borbi za 15. titulu imati prednost domaćeg terena u prva dva duela, pre nego što se serija preseli u Novi Pazar.

"Poštujemo Novi Pazar koji igra jako dobro, o čemu svedoče i osvojena dva domaća trofeja (Kup i Superkup, prim. aut.). Smatram da su šanse 50-50, ali možda je blaga prednost na našoj strani zbog domaćeg terena u prve dve utakmice. To, međutim, ne mora ništa da znači, jer mi smo u gostima igrali mnogo mečeva sa Pazarom i sve su to možda na papiru izgledale njihove lagane pobede, ali to su mečevi koje su oni dobijali na jednu loptu", rekao je Čedomir Stanković, kapiten Voše, a prenosi Sportski žurnal.

Trener Pazaraca Hamza Zatrić izjavio je da njegov klub i grad trenutno žive san.

"Uspeli smo u jednoj sezoni da odbranimo trofej kupa i našli smo se u finalu. Prognoze na početku sezone da smo Vojvodina i mi favoriti za finale su se obistinile. Oba kluba su to i zaslužila, kako kvalitetom, tako i teškim radom. Našli klupski ciljevi za ovu sezonu su zadovoljeni, jer su oni podrazumevali finale Kupa i prvenstva. Sa druge strane, naši igrački ciljevi, koji mojim momcima, stručnom štabu i meni daju motiv da damo sve od sebe da pre svega odigramo dobro, jer odbojkaška javnost u Srbiji zaslužuje prave derbije i da se igra dobra odbojka. Ja sam siguran da to neće izostati u ovom finalu", istakao je Zatrić.

Novinari nisu propustili priliku da Zatrića podsete na poslednje gostovanje u Novom Sadu, kada je njegova ekipa meč za prvu poziciju na kraju ligaškog dela odigrala s drugom postavom, a jedan od najboljih igrača Irfan Hamzagić nije ni doputovao u Srpsku Atinu. Time su ponizili domaćina i obezvredili jedan od najvažnijih mečeva sezone.

Konkretno, pitanje novinara je glasilo: da li je tu bilo neke računica i da li može tako nešto da se ponovi u finalu, s obzirom na to da je Zatrić samo nekoliko minuta ranije izjavio da Srbija zaslužuje velike derbije i dobru odbojku?

"Rezultatske računice nije bilo, da li ćemo da jurimo prvo mesto, da budemo drugi-treći. Situacija je takva u našoj Superligi da moramo da igramo celu sezonu sa pet-šest igrača i ako dođete u situaciju da su od njih trojica povređena, onda je prosta računica da li da igrate sa njima, ili bez njih. Meni je žao što što u još nekim utakmicama, jer su bile rezultatski važne, nisam mogao da odmorim još nekog igrača, kako bi što spremniji ušli u završnicu", odgovorio je Zatrić.

Foto: MN Press